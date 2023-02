Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado/domingo, 11 e 12 de fevereiro de 2023

Michele Valverde - Poeta brasileira



Eu ando atrasada pela vida,

em meu relógio não tem data perdida.

Perco o ‘sapato de cristal’, mas não perco o caminho”.



FELPUDA



A tentativa de oposição que figurinha esboçou poderá morrer no nascedouro, por conta dos interesses políticos que estão em jogo e não podem ser abalados, principalmente para assegurar as contrapartidas.

Se quiser continuar nesse rumo, corre o risco de colocar alguém muito próximo na maior saia justa, com consequências previsíveis, além de ter de enfrentar reação de quem comandou processo.

É aguardar para ver.



Ranking



O passaporte brasileiro permite acesso a 170 países sem visto prévio e está em 21º lugar na lista dos “mais poderosos do mundo”. O Brasil divide a 21ª posição com San Marino no ranking do Henley Passport Index (índice de classificação com base

no número de destinos que seus titulares podem acessar sem um visto prévio). Dos 170 países com possibilidade de acesso sem visto prévio, três precisam da Electronic Travel Authorization (eTA) e 41 precisam de visto na chegada ao destino.

Japão e Singapura encabeçam a lista dos cinco passaportes mais poderosos do mundo, com acesso a 193 países. Em seguida vem a Coreia do Sul, cujo passaporte dá acesso a 192 países. Alemanha e Espanha estão em 5º lugar, com acesso a 191 países.

Já os cinco documentos com pior acessibilidade são os do Afeganistão (27 países), do Iraque (29 países), da Síria (30 países), do Paquistão (32 países) e do Iêmen (34 países).

Simone Valcanaia

Vailton Coutinho, que comemora 84 anos neste domingo



Foco



Dos 12 partidos com representantes na Assembleia Legislativa de MS, seis deles brigaram pelo comando do Estado nas eleições de 2022. Assim, aquela Casa passa a ser local de articulações com vistas ao pleito de 2024, que elegerá prefeitos e vereadores. A mais cobiçada, e não poderia deixar de ser, é a Prefeitura de Campo Grande. Os candidatos que disputaram o governo eram das seguintes siglas: PSDB, MDB, PT, PSD, PRTB e União Brasil.

Acertos



Em Mato Grosso do Sul, a Justiça do Trabalho promoveu no ano passado o pagamento de R$ 511 milhões a funcionários que tiveram seus direitos reconhecidos em juízo. A marca superou 2021, quando foram pagos R$ 440 milhões em valores decorrentes de acordos, com execução e espontâneos. O que mais se reivindicou nos processos foram horas extras, verbas rescisórias e adicional de insalubridade.

Sem porém...



A novata deputada estadual Lia Nogueira marcou posição como adversária política do prefeito Eduardo Guedes, de Dourados, que é sua terra natal. Ela “destituiu” aquele gestor ao dizer, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa de MS, que quem realmente administra aquele município é o governo do Estado.



