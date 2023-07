Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste terça-feira, 18 de julho de 2023

EÇA DE QUEIRÓS escritor português

"Nada há de mais ruidoso - e que mais

vivamente se saracoteie com um brilho

de lantejoulas - do que a política”.

Felpuda

Depois de ter ficado todo o primeiro semestre “vendo a banda passar”, alguns “ex-barnabés” estão voltando a ocupar espaços aqui, lá e acolá. Há quem garanta que muitos deles tiveram que se penitenciar por escolhas consideradas erradas nas eleições passadas e estariam de regresso, já devidamente enquadrados. Comenta-se que certo acordo com vistas às eleições 2024 teria feito com que, digamos assim, soprasse o vento da anistia. Vai vendo…

Braços abertos

O PSB, que agora segue sob o comando do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Corumbá Paulo Duarte, está trabalhando para cooptar nomes com representatividade política para ingressar em suas fileiras.

Mais

O novo dirigente estadual sinalizou que pretende lançar candidatura a prefeito de Campo Grande e que, pelo menos por enquanto, o indicado seria o vereador Carlos Augusto Borges. Mas como uma andorinha só não faz verão…

Com oito cachoeiras, trilhas margeando o Rio Salobra e toda infraestrutura para passeios, a Boca da Onça, em Bodoquena, foi classificada em 11º lugar entre as 25 melhores atrações deste ano no ranking da América do Sul e em 7ª colocada no ranking nacional. Tais classificações são da plataforma de viagens Tripadvisor, por meio do prêmio Travelers’ Choice Awards 2023 – Best of the Best. A principal cachoeira tem uma formação rochosa que se assemelha a uma figura de uma onça de boca aberta, por isso seu nome. É a maior queda d’água do Estado, com 156 metros de altura.

Barreiras

Nos bastidores políticos, os comentários são de que o ex-deputado Marçal Filho, tido como forte concorrente à prefeitura de Dourados, mais uma vez deverá desistir de concorrer, pois tem dois empecilhos fortes pela frente. Um deles é que seu partido, o PP, dificilmente conseguiria se viabilizar, pois Alan Guedes, atual prefeito e também do Progressistas, vai tentar a reeleição. O segundo é que, caso tente voltar ao seu antigo ninho, o PSDB, deverá passar por sabatina proposta pelo pré-candidato a prefeito pelos tucanos, o deputado federal Geraldo Resende.

Sem riscos

Pelo menos quatro pretensos candidatos a prefeito de Dourados não correm risco caso forem encarar a disputa em 2024. No PSDB, há Geraldo Resende e os deputados estaduais José Teixeira e Lia Nogueira. No União Brasil, a escolha deverá ser o ex-governador Murilo Zauith. No caso dos tucanos, nenhum dos três pretendentes ficaria sem cargo mesmo perdendo a disputa, pois todos continuariam exercendo mandato no Legislativo. Já Zauith, se não conquistar o cargo, voltaria ao seu “descanso político”.

Gastronomia

O Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, sediará no dia 28 de novembro o Latin America’s 50 Best Restaurants, que, há 10 anos, segue como uma das principais premiações globais do gênero. O evento já passou por palcos de países como México, Argentina, Colômbia e Peru.

ANIVERSARIANTES

