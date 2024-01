Confira as dicas das melhores combinações com ervas aromáticas

O cheiro-verde é aquela combinação de cebolinha com salsa, às vezes com salsinha, envoltas no mesmo plástico que você encontra nos supermercados de todo o País. Ou com o coentro no lugar da salsa. Mas o uso das folhas para temperar, como se sabe, vai bem além da famosa casadinha.

Perde-se no tempo a origem de sua utilização, não somente na cozinha, como também para finalidades farmacêuticas, cosméticas e na fabricação de infusões e na conservação de alimentos.

As ervas aromáticas são utilizadas na preparação de diferentes pratos, proporcionando um sabor diferenciado a inúmeras receitas.

Entre as opções, a salsa, a cebolinha e o coentro são, justamente, as que mais se destacam e as que geram mais dúvidas, tanto na hora de comprar quanto na hora de incluir nas receitas. Alternativas como louro, alecrim e manjericão também fazem parte da culinária de diferentes países.

Para entender melhor como utilizá-las, a nutricionista Tamiris Pitana Martins, que atua em restaurantes de São Paulo, ensina com quais alimentos esses temperos combinam melhor, para preparar refeições saborosas. Confira.

SALSA

É uma das ervas mais populares na culinária, graças à sua versatilidade. O sabor é levemente picante e intenso. É indicada para ser usada em carnes vermelhas, sopas, risotos, peixes, molhos, omeletes e legumes. Também pode ser utilizada em sucos, trazendo um frescor à bebida.

É ótima para dar um toque especial à carne moída, por exemplo, que é utilizada no recheio de pastéis. A salsa pode ser usada em sua forma natural ou desidratada, antes, durante ou após a preparação. Muitos utilizam como elemento decorativo dos pratos.

CEBOLINHA

Tem uma apresentação de folhas longas, verdes e finas. Como o próprio nome já diz, tem um sabor suave de cebola. Na culinária brasileira, é bastante comum encontrá-la em saladas cruas, omeletes, sopas e peixes. É um ingrediente bastante utilizado na culinária japonesa, por exemplo, para finalizar o prato e compor o sabor. Combina perfeitamente com cogumelos do tipo shimeji.

COENTRO

Há quem ame e quem não seja muito fã dessa hortaliça. Com gosto forte e marcante, o coentro é empregado em receitas nordestinas, mexicanas e indianas.

Por conta do picante da erva, pode ser utilizada em receitas salgadas, como buchada, baião de dois e moqueca, além de servir de tempero para diferentes tipos de peixes, frango e camarão. É um dos ingredientes do guacamole, receita mexicana feita com abacate, tomate e cebola.

LOURO

A folha tem um sabor levemente amargo. Aqui no Brasil, grande parte da população utiliza quando cozinha feijão, mas a erva também pode ser utilizada em refogados, molhos feitos com tomate, lentilha e grão-de-bico.

Diferentemente das demais ervas aromáticas citadas, a folha de louro não deve ser ingerida. Ela é utilizada apenas no preparo dos pratos e deve ser retirada antes de consumir a refeição.

ALECRIM

A erva tem um cheiro marcante, com sabor levemente azedo. Trata-se de uma opção bem versátil para quem gosta de cozinhar, podendo ser usado para temperar carne vermelha, frango, peixe e porco.

Muitas pessoas utilizam o alecrim para aromatizar azeite e até mesmo manteiga. Também pode ser usado na preparação de pães, receitas com queijos e para temperar legumes. Batatas assadas com azeite e alecrim trazem um sabor marcante, por exemplo.

MANJERICÃO

Com aroma perfumado, o manjericão tem um gosto forte e pertence à família da hortelã. É um tempero comum na culinária brasileira e na italiana, podendo incorporar molhos de tomate, molho pesto e saladas. Também está presente em massas, sopas, refogados de carne e queijos.

No Brasil, é comum encontrá-lo na pizza de nome marguerita, feita com molho de tomate, muçarela e manjericão. Pode ser usado fresco ou desidratado.

ESCOLHER

Na hora de escolher o melhor ramo, observe as folhas, veja se todas estão bem verdinhas. Se muitas estiverem machucadas ou escuras, evite, porque vai acabar perdendo boa parte do maço.

CORTAR

Para a salsinha e o coentro, o ideal é picar as ervas quando elas estiverem bem secas. Então, ao chegar da feira ou do mercado, aproveite para lavar o cheiro-verde em água corrente e secar. Se você tiver uma centrífuga de salada em casa, ótimo. Se não, use um pano de prato ou papel-toalha para deixar as folhas sequinhas.

Com as folhas secas, reserve os talos e pique as folhas em pedaços pequenos, fazendo movimentos de alavanca com a faca.

Existe um utensílio de cozinha bem útil, chamado meia-lua, que pica as hortaliças em pedaços bem pequenos, sem oferecer riscos aos dedos. Não jogue fora os talos que foram cortados, você pode aproveitá-los também no preparo de uma deliciosa maionese temperada. É só bater tudo junto.

No caso da cebolinha, o passo de lavar e secar é o mesmo da salsa e do coentro. Para facilitar e agilizar o corte, amarre os talos. Corte a parte branca de todos e descarte. Vá cortando devagar por toda a extensão da cebolinha, em pedaços miúdos.

ARMAZENAR

Depois de lavar, secar e cortar tudo, congele! Acredite, você não vai querer passar por esse processo todas as vezes que for usar cheiro-verde em alguma receita. Compre em quantidade razoável e aproveite que já vai gastar tempo mesmo para lidar com as suas ervas e guarde bastante para receitas futuras.

Guarde em recipientes com tampa e coloque no congelador. As ervas vão do freezer direto para a panela e você não perde nada no processo.