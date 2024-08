Confira as estreias da semana nos cinemas de Mato Grosso do Sul

Esta semana, quatro filmes estreiam nos cinemas de Mato Grosso do Sul, além da reexibição comemorativa dos 15 anos de lançamento de Coraline, no Shopping Campo Grande.

Dentre os filmes em lançamento, está o drama "Meu Filho, Nosso Mundo", que conta com Robert De Niro na interpretação e roteiro.

Confira a lista completa de estreias abaixo:

Sinopses

Meu Filho, Nosso Mundo

Meu Filho, Nosso Mundo, longa dramático do renomado diretor Tony Goldwyn, irá acompanhar o comediante de stand-up, com casamento e carreira falidos, Max Bernal (Bobby Cannavale) e por conta dessas complicações da sua vida, ele convive com o seu pai, Stan (Robert De Niro). Max têm um filho de 11 anos, chamado Ezra (William A. Fitzgerald), junto com a sua ex-esposa, Jenna (Rose Byrne), com quem vive brigando sobre a melhor maneira de criar o menino, uma vez que o mesmo é diagnosticado com o espectro autista. Cansado de ser forçado a confrontar decisões difíceis sobre o futuro do filho e decidido a mudar o rumo do jogo, Max parte com Ezra em uma viagem de carro cross-country para encontrar um lugar onde possam ser felizes, algo que resulta em um impacto transcendente em suas vidas e na relação íntima de pai e filho.

Direção: Tony Goldwyn

Duração: 1h 42min

Classificação indicativa: 14 anos

Título original: Ezra

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Alien: Romulus

Dirigido por Fede Álvarez, Alien: Romulus é um thriller de ficção científica que retorna às raízes da franquia de sucesso Alien, o 8º Passageiro (1979). Ambientado entre os eventos do filme de 1979 e Aliens, O Resgate (1986), a trama acompanha um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar desesperadamente por sua sobrevivência. O elenco inclui Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced. A produção é assinada por Ridley Scott, enquanto o roteiro é de autoria do próprio Álvarez, baseado nos personagens criados por Dan O'Bannon e Ronald Shusett. Com essa nova abordagem, o filme busca resgatar a atmosfera claustrofóbica e o terror psicológico que consagraram a franquia, prometendo agradar tanto aos fãs antigos quanto aos novos espectadores.

Direção: Fede Álvarez

Duração: 1h 59min

Classificação indicativa: 16 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Cinépolis (Shopping Três Lagoas) Dourados: Cine Araújo (Shopping Avenida Center)

Princesa Adormecida

Princesa Adormecida é um longa dirigido por Claudio Boeckel e trata-se da segunda adaptação dos livros Princesas Modernas, de Paula Pimenta (Cinderela Pop). A trama irá conta sobre Rosa (Pietra Quintela), uma adolescente, que assim como qualquer outra, sonha em ter a sua liberdade e independência. No entanto, essa conquista fica sendo apenas um sonho, uma vez que seus três tios que a criaram como uma filha, Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern), superprotegem a menina a todo custo, não permitindo que ela viva as experiências que a adolescência traz. Quando Rosa completa seus 15 anos, ela descobre que o mundo ao qual ela pertence, na verdade é um sonho, e o mundo com o qual ela sonhava, é a sua verdadeira realidade. Rosa é uma princesa de um país distante e, por isso, sua vida pode estar em perigo. Rosa é mais que uma simples jovem que vai à escola e se diverte com sua melhor amiga e troca mensagens com o seu crush. Um mistério do passado volta à tona e uma vilã vingativa coloca sua vida em perigo.

Direção: Claudio Boeckel

Duração: 1h 20min

Classificação indicativa: 10 anos

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês) Três Lagoas: Cinépolis (Shopping Três Lagoas)

Os Inseparáveis

Os Inseparáveis é uma animação dirigida por Jérémie Degruson e é baseada em uma ideia original dos roteiristas indicados ao Oscar por Toy Story. A narrativa entra no mágico mundo dos bonecos de um antigo teatro no Central Park, onde a vida ganha nova forma quando as luzes se apagam. Entre eles está Don (Dakota West), um sonhador boneco que anseia por explorar o mundo e encontrar sua própria identidade. Ao sair em busca de aventuras, ele cruza o caminho de DJ Doggie Dog (Jordan Baird), um animal de pelúcia com grandes sonhos e talento para se tornar uma estrela do rap. Unidos por seus desejos de serem mais do que apenas boneco e bicho de pelúcia e pela sua amizade, Don e DJ Doggie Dog embarcam em uma jornada pela cidade de Nova York, desafiando todas as probabilidades em uma aventura épica repleta de humor, música e laços que resistem ao tempo. Os Inseparáveis promete encantar e inspirar com sua mensagem sobre a importância dos sonhos e da amizade verdadeira.

Direção: Jérémie Degruson

Duração: 1h 39min

Classificação indicativa: Livre

Título original: The Inseparables

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque do Ipês)

Coraline 15º Aniversário

Celebre o 15º aniversário de Coraline, o aclamado épico em stop-motion que cativou audiências globais desde seu lançamento em 2009. Criado pela mente visionária de Neil Gaiman e o inovador estúdio LAIKA, este filme oferece uma aventura fascinante e repleta de emoção, perfeita para todas as idades. A história segue Coraline, uma jovem que descobre uma porta secreta em sua nova casa, levando-a a uma versão alternativa de sua vida. À primeira vista, essa realidade paralela parece ser uma versão idealizada e melhorada da sua vida real. No entanto, quando essa fantástica e inquietante aventura se torna perigosa e seus pais falsos tentam mantê-la para sempre, Coraline deve usar sua astúcia, determinação e coragem para salvar sua família e retornar ao seu verdadeiro lar.

Direção: Henry Selick

Duração: 1h 55min

Classificação indicativa: 10 anos

Título original: Coraline 15th Anniversary

Onde ver:

Campo Grande: Cinemark (Shopping Campo Grande)

