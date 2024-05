Confira o filme que vai passar na Sessão da Tarde de hoje (16/05)

AGENDA CULTURAL

Mostra Boca de Cena entra na reta final com 29 apresentações gratuitas de hoje até domingo; nos cinemas, estreia a biografia de cantora britânica; e, na Orla Ferroviária, grupo de jazz celebra Dia Internacional dos Museus

A cinebiografia da cantora Amy Winehouse, com Marisa Abela no papel principal, é o destaque nos cinemas Foto: Divulgação

Depois de dezenas de espetáculos encenados desde segunda-feira, no Teatro Aracy Balabanian (TAB) e em outros locais na região central, a 15ª Mostra Boca de Cena – Semana do Teatro e do Circo de MS chega à reta final a partir de hoje, com nada menos que 29 apresentações gratuitas.

A maratona já começa às 08h30min de hoje, com dois espetáculos no mesmo horário: “Manual de Barro II – Concerto a Céu Aberto para Solos de Objeto”, da Arte Riso Companhia de Animação, no TAB, e “Bobolito – Um Espetáculo sobre a Bobagem e o Nada”, de Pietro Lara, na lona de circo Boca de Cena, armada ao lado do Memorial da Cultura (Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Vila Carvalho).

Às 14h, no TAB, tem o teatro de bonecos da trupe Deslimites, que vai apresentar “Navegantes”, peça infantojuvenil de pegada ecológica e muito humor. Meia hora depois, na lona Boca de Cena, será a vez de “O Grandioso Mini Cirquim das Arábias”, do grupo Circo do Mato.

A partir das 17h, na Praça Ary Coelho, a Cia Apoema apresentará “Requebra Torto” (espetáculo circense). No TAB, às 19h30min, Gabriella Thais estará em cena com performance “A/Partir de Mim”, e, às 20h, o grupo Identidade Teatral vai fazer rir e pensar com “O Vil Metal”.

Na peça, dirigida por Fernando Lopes, três trabalhadores da limpeza pública precisam de dinheiro para resolver problemas pessoais. Fechando a sexta-feira, o Núcleo Cena Viva apresentará, na lona, às 21h, “A Vida nos Traz Presentes Inesperados”.

Amanhã, na Praça Ary Coelho, terá “Pipocket Pernalhaça” (Trupior, às 10h), “Ani-Animal Não Identificado” (Diogo Adriani, às 11h), “Estorvos, Se Essa Rua Fosse Nossa!” (Coletivo Clandestino, às 11h30min), “Des-Calço – Um Espetáculo sobre Avós” (Terra e Luto, às 17h), e “Dança-Teatro Filhos de Gaia” (Ariane Cordeiro, às 19h). No TAB, pocket show musical de Marcos Moura, às 19h30min, e o espetáculo teatral “Como Nascem as Estrelas”, com Laura Santoro, às 20h.

Um dos destaques da temporada 2023, “Como Nascem as Estrelas” é um tour de force de Laura, em que a atriz, também criadora da dramaturgia, alinhava com inspiração e esmero suas inquietações e delírios de artista iniciante, entrecruzando com a sua biografia a trajetória de Glauce Rocha, Clarice Lispector e, em um segundo plano, a de outras figuras femininas de força angular na arte brasileira, a exemplo de Aracy Balabanian, que dá nome à sala em que a peça será encenada.

Ainda no sábado, sob a lona de circo da mostra, a partir das 21h, o Cabaré Boca de Cena fará desfilar no picadeiro uma série de atrações: Intervenção Circo-Poética, Magia da Dança Aérea em Lira Americana, Peço a Bênção para Passar, Pintor do Absurdo, Malabares Ando, Teleomentário, Fogo que Toca, A Mulher do Futuro Fim do Mundo, Los Chicos-Latinos, Latentes e Calientes e Luz Acrobacias Aéreas.

No domingo, o último espetáculo a ser conferido na lona é “Era Uma Vez en La Fronteira Selvagem”, com o Orendive Teatro Intercultural, a partir das 17h. Mais duas sessões no TAB, também no domingo, encerram a programação deste ano da Mostra Boca de Cena: “Dom Casmurro”, com o Grupo Casa, a partir das 16h, e “O Experimento Tirésias”, de Rick Thibau, a partir das 20h.

SARAU DOS MUSEUS

O grupo de jazz El Trio (Adriel Santos na bateria, Gabriel Basso no contrabaixfo e Gabriel de Andrade na guitarra) será uma das atrações musicais do Sarau do Dia Internacional dos Museus, amanhã, das 16h às 22h, na Praça da Locomotiva – Orla Ferroviária (esquina da Avenida Mato Grosso com Avenida Calógeras), com acesso gratuito. Também se apresentarão a banda Santo de Casa e o Grupo Acaba.

O sarau contará, ainda, com estandes de arte, artesanato, literatura e gastronomia e intervenções artísticas com vários criadores apresentando performances ou fazendo obras ao vivo aos olhos do público, a exemplo do projeto Memórias do Trecho, pinturas de histórias vividas nos tempos em que a ferrovia ainda estava em operação, que será finalizado durante o sarau. O acesso é gratuito.

SARAU NOS TRILHOS

Em sua quarta edição, também amanhã, a partir das 18h, ocorrerá o Sarau nos Trilhos. A Associação do Desenvolvimento do Turismo da Estrada Parque Piraputanga (Atupark) levará à Estação Ferroviária do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, a Lizard Rock, banda de pop rock nacional e internacional que investe no flashback. Em seu repertório, de Legião Urbana e O Bando do Velho Jack até Bon Jovi e Steppenwolf.

A ideia é que “cada um traga a sua cadeira ou esteira, seu cooler ou sua garrafa de vinho, ou simplesmente um sorriso estampado no rosto para passar o tempo apreciando os arredores de um espaço absolutamente especial e histórico”. A sede da Atupark funciona no mesmo local.

Composta de empresários, comerciantes, turismólogos e agentes do trade do turismo, a entidade tem por objetivo organizar, promover, fomentar e incentivar o turismo no distrito de Piraputanga de forma harmoniosa com a natureza e a comunidade.

CINEMA

“Back to Black”, da diretora Sam Taylor-Johnson (“Cinquenta Tons de Cinza”) e com Marisa Abela no papel principal, é um dos destaques entre as estreias da semana nos cinemas.

O filme narra a carreira da britânica Amy Winehouse (1983-2011), cantora de soul e R&B de voz singular, conhecida por sucessos como “Rehab” e “Black to Black”, falecida aos 27 anos por intoxicação alcoólica.

Durante sua curta jornada profissional, ela produziu dois álbuns: “Frank” e “Back to Black”. O segundo lhe rendeu seis prêmios Grammy. Classificação indicativa: 16 anos.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO