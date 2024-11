Confira o horóscopo de hoje (11/11)

Correio B+

A Carta da Temperança reforça a energia do poderoso Portal 11/11, trazendo o equilíbrio necessário para alinhar suas intenções com as forças universais e manifestar seus desejos.

A Temporada de Escorpião e o Caminho da Transformação

A energia da temporada de Escorpião traz um período de liberação e renascimento, incentivando-nos a desapegar do que já não serve e abraçar novas fases.



Além disso, o mês oferece direções astrológicas favoráveis para grandes negociações e propostas — como na segunda-feira (11), quando Vênus ingressa em Capricórnio, fazendo com que seja um momento propício para consolidar relações e projetar investimentos duradouros.

Escorpião é o signo da transformação, da alquimia, das mortes e dos renascimentos. A Temperança, carta-regente da semana, nos lembra da importância de equilibrar e “alquimizar” os ingredientes certos. Este arcano nos lembra do equilíbrio e da alquimia necessários para novos projetos e oportunidades.



Nesse momento, somos convidados a misturar o prático e o espiritual, confiando que o equilíbrio é a chave para alcançar nossos objetivos de forma duradoura e significativa.

A palavra temperança vem do latim temperantia, que significa “preservar o equilíbrio”. Deriva do verbo temperare, que quer dizer “moderar, equilibrar, harmonizar”. Para Aristóteles, temperança é a virtude que modera nossos impulsos e nos protege dos excessos.



A pessoa temperante guia seus desejos e prazeres de modo consciente e responsável, mantendo uma discrição saudável e não se deixando dominar pelas paixões. Ser temperante é encontrar satisfação no necessário — sem escassez, mas também sem excessos, apenas o suficiente.



Quem pratica a temperança domina os próprios desejos e limita-os ao essencial. Como afirma André Comte-Sponville: “Temperança é o poder de se contentar com pouco. Mas não é o pouco que importa. É o poder. E o contentamento!”

A entrada de Vênus em Capricórnio ressoa profundamente com a energia da carta da Temperança no tarô, ambas orientadas pela busca do equilíbrio e da paciência. Assim como a Temperança nos ensina a harmonizar forças opostas e a valorizar o fluxo gradual das coisas, Vênus em Capricórnio nos convida a adotar uma abordagem mais realista e pragmática no amor e nas finanças. Esse trânsito nos inspira a priorizar o que realmente importa e a investir no que pode crescer e prosperar ao longo do tempo.

A Temperança simboliza o equilíbrio entre o desejo e a prudência, e Vênus em Capricórnio reflete essa mesma necessidade de confiabilidade e consistência. Este é um período de amadurecimento emocional e relacional, uma oportunidade de reforçar nosso compromisso com os relacionamentos e de cultivar responsabilidade pessoal em todas as áreas da vida.



Ao nos alinharmos com esses princípios, encontramos uma base sólida para crescer e nutrir as conexões mais significativas, tornando-nos mais conscientes do valor da paciência e da construção gradual. “Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência”. (Santo Agostinho)

Vibração do Portal 11/11: um Momento de Alta Energia e Potencial de Manifestação

O número 11 é visto como um número mestre na numerologia, simbolizando alinhamento espiritual, intuição e iluminação. Quando a data forma a sequência 11/11, acredita-se que uma “passagem” ou “portal” se abre, oferecendo uma oportunidade para refletir sobre o que realmente quer manifestar na vida, bem como para liberar bloqueios e padrões antigos.

O Portal 11/11 oferece uma chance de alinhar nossos pensamentos e emoções para criar um caminho de crescimento pessoal, enquanto a Temperança nos orienta a ter paciência, a encontrar um meio-termo e a trabalhar com sabedoria naquilo que queremos manifestar. Esse alinhamento entre o Portal e a Temperança destaca a importância de canalizar nossas intenções com clareza e propósito, ajustando nossas expectativas e atitudes.

Vênus em Capricórnio: Amor e Finanças com Compromisso

As primeiras duas semanas e meia do mês de novembro são perfeitas para finalizar negócios e receber bons insights estratégicos, especialmente na segunda (11) — o Portal 11/11 — quando a energia de Vênus em Capricórnio ajuda a aprimorar nossos projetos e paixões.

Com esta configuração, a abordagem aos relacionamentos e às finanças ganha um tom mais sério e comprometido. Esse trânsito favorece conexões duradouras, construídas sobre respeito e responsabilidade. Em relacionamentos, é o momento ideal para firmar compromissos sólidos. Nas finanças, invista no que traga segurança a longo prazo. Valorize as relações estáveis e construa laços que resistam ao tempo.

Lua Cheia em Touro: Estabilidade e Autocuidado

Na sexta-feira (15), a Lua Cheia em Touro nos estimula a harmonizar nossos anseios financeiros com as necessidades que sustentam nosso bem-estar e geram prosperidade. Com Mercúrio ingressando em sua fase retrógrada no meio do mês, é aconselhável finalizar acordos e negociações antes do término de novembro, caso viável.

Esta fase lunar no eixo Touro-Escorpião reflete a essência da carta da Temperança no Tarô, que nos ensina a encontrar harmonia entre opostos. Touro, signo de segurança e prazeres sensoriais, nos lembra da importância de valorizar pequenas conquistas e praticar o autocuidado.

A dualidade entre Touro e Escorpião encarna o conflito entre a estabilidade almejada e a mudança necessária — um jogo que mescla a preservação do conhecido com a exploração do novo horizonte. A Temperança atua como guia nesse processo, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria está em discernir quando é hora de segurar firme e quando é hora de abrir mão.



Sob a influência de Urano, o Grande Despertador, esta Lua Cheia intensifica nosso desejo por autenticidade e liberdade. Assim como a Temperança simboliza a integração de forças divergentes, esse evento nos encoraja a conquistar um equilíbrio entre a busca por estabilidade e a necessidade de evolução.



Durante esse período, revelações podem nos motivar a abandonar zonas de conforto, oferecendo a oportunidade de tomar decisões importantes com clareza e coragem, em um movimento consciente que respeita tanto a busca por segurança quanto a inevitável impermanência da vida.

Saturno Direto: Consolidação e Estrutura

Após meses em movimento retrógrado, Saturno volta ao seu curso direto, favorecendo avanços em projetos estruturados e reforçando nossa capacidade de lidar com responsabilidades. Esse é o momento ideal para estabelecer metas concretas e planejar ações de longo prazo, consolidando planos e compromissos com segurança.

Cuidado com o Ritmo

Com tanto acontecendo, priorizar o bem-estar mental e físico é essencial. Este período pede que você controle seu ritmo e, se possível, se permita tirar um tempo para descanso e não fazer nada. É o momento de desacelerar, reconhecer os próprios avanços e celebrar com quem amamos.

O Caminho do Meio é um conceito central no budismo que se refere a uma abordagem de vida equilibrada, evitando extremos e buscando a moderação. Busque o equilíbrio em cada escolha; com sabedoria, compaixão e atenção plena, encontre o caminho que nutre a paz interior e o bem-estar. Ao encontrar paz no que faz, as coisas vão ocorrer exatamente como devem. Lembre-se: devagar se vai ao longe.

