Confira o horóscopo de hoje (3/11)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A vibração do dia pede dinamismo e coragem para seguir em frente. Os planetas sugerem oportunidades e desafios que podem exigir ações rápidas. Confira o que os astros dizem para você hoje.

Áries

Ariano, hoje o dia está maravilhoso! Aproveite esta energia de praticidade também para lidar com o duro da vida e qualquer obstáculo profissional, pois estará mais forte do que de costume. Aqui é um bom momento para lidar de forma pragmática com aquela coisa que tem um tom de sacrifício na sua vida.

Touro

Você estará mais motivado e inspirado para lidar com suas metas ambiciosas, lidando de forma pragmática e responsável com elas. Pensar no seu futuro requer disciplina, e hoje você está tendo isso de sobra para trabalhar em seus projetos. Algum amigo também pode ser generoso contigo, peça ou aceite a ajuda!

Gêmeos

Uma necessidade de minguar algo, encerrar, poderá mexer com suas emoções um tanto ranzinzas. Se for responsável com o dinheiro do outro, inclusive seus gastos com cartão de crédito, terá benefícios em seus planejamentos e acordos bancários. Há também uma transformação no seu direcionamento de carreira, não?

Câncer

O compromisso com o outro hoje se torna mais sério do que já é. Planos ganham um gás de investimento pragmático, buscando deixar tais planos o mais sólido possível, e isto será uma linda demonstração de respeito com esta parceria. Contudo, não perca também a coragem de arriscar em metas \"impossíveis\".

Leão

Transformações requerem disciplina. Quer mudar algo na sua rotina de vida, trabalho ou doméstica? Hoje é um bom dia então para começar este projeto ou dar continuidade se, por ventura, o interrompeu. Identifique o que precisa ser encerrado na sua vida, corte as ilusões pela raiz. É aí que mora o seu brilho!

Virgem

Está na hora de você levar com seriedade os seus momentos de lazer, não só de trabalho. Coloque na agenda seu horário para o hobby que amar fazer! E se tiver uma vida a dois, inclua prazerosamente esta pessoa em seu checklist. Verá como ambos provarão do prazer que é viver!

Libra

Sabe aquela faxina que a sua casa ou seu ambiente de trabalho está precisando ter? Hoje é o dia! Sei que a rotina pesa e cansa, mas ao chegar em casa, aproveita o gás para fazer uma boa limpeza. Também, se mostre comprometido com sua família ou seu lar, liderando alguma rotina, burocracia ou hábito de saúde.

Escorpião

Sua fala tem autoridade, não se desvie dela. Seus projetos, filhos ou romances nos quais investe, precisam do seu compromisso hoje e vejo que você vai tirar de letra. Você pode se sentir com uma mentalidade mais conservadora, mas é porque está aprendendo a amadurecer seu Eu. Que lindo florescer!

Sagitário

A responsabilidade de ser independente e ter um lar para chamar de seu é um sonho, seja ainda gestado, seja já parido. Por isso, utilize seus recursos financeiros para planejar seus gastos ou investimentos neste ambiente. Trabalhe sua autoestima, lembrando o quanto é merecedora de alcançar esta conquista!

Capricórnio

Os compromissos te chamam e você irá atendê-los! Hoje não há espaço para corpo mole, e sua mente planejadora e executora irá te ajudar com isto. Sua relação com irmãos tende a funcionar num ritmo de cooperação, e sua forma de se apresentar aos de fora perpassa por uma comunicação respeitosa e humilde. Surfa na onda!

Aquário

Um amadurecimento psíquico pode vir com uma virada de chave hoje. Nossos gastos financeiros são motivados por impulsos do inconsciente, e vejo você entendendo quais são os seus. A necessidade de segurança emocional perpassa pelo material, por isto colocará tudo na ponta do lápis, acessando suas reais necessidades.

Peixes

A vida tem te trazido doses de crises de amadurecimento, e hoje é um dia para aplicar tal seriedade com os seus projetos para o futuro. Pode ser que você se aperfeiçoe em alguma instância tecnológica ou assuma alguma responsabilidade em grupo, colocando limites para não ser afetado pelas cobranças externas.

FAÇA AGORA SEU MAPA ASTRAL

Astral do dia

As metas ambiciosas continuam, porém, com doses de pragmatismo para fazê-las acontecer. A fertilidade relacionada a essas temáticas ganha uma magia poderosa para quem vai intencionar tudo isso. Então, aproveite a determinação e a ambição para conseguir o que se quer, descartando padrões de procrastinação na rotina. Uma resolução de conflito pode dar as caras, referente a alguma questão mal resolvida do passado. Sentimentos de tristeza e angústia podem tomar a tarde e a noite desta segunda-feira, relacionados a algum trauma do passado. Logo, se reclusar pode ser uma estratégia de inteligência emocional; você não precisa ir para os extremos.

Assine o Correio do Estado