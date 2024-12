Confira o horóscopo de hoje (4/12)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No meio da semana, é hora de buscar equilíbrio e revisar o que precisa de ajustes. Como os astros influenciam suas decisões hoje? Leia as previsões para o seu signo e mantenha a mente aberta.

Áries

Prazer, meu nome é dinheiro. Uma dose de realidade a respeito do que você quer construir na sua vida vai ser o gás ideal para você trabalhar duro para fazer acontecer. Questões com finanças e autoestima serão elementos em fusão. Revise o quanto vale o seu capital simbólico e invista em planos que reflitam isto.

Touro

Hoje é um ótimo dia para se nutrir através do conhecimento, metas a longo prazo ou planejar viagens. Acontecimentos inesperados podem chegar até você, te trazendo um certo reconhecimento. De qualquer forma, tire um tempo para ir naquela cafeteria que adora e use aquela roupa que te deixa bem atraente!

Gêmeos

Hoje, nutrir sua autoestima é estar em contato com ferramentas poderosas de autoconhecimento, astrologia pode ser uma delas. Além de lidar com algum dinheiro do outro, hoje você quer mesmo é compartilhar sua intimidade com ele, a nível emocional e sexual - não reprima tais desejos caso seja solteira(o).

Câncer

Se você for solteira(o), hoje sua mente está voltada para a construção de parcerias a longo prazo com as pessoas ou sociedades certas. Pode ser que, ao se aliar com algum grupo ou projeto, se sinta valorizado. Se você não for solteiro, faça planos com seu amor que tragam um retorno financeiro para ambos.

Leão

Já tem muitas mudanças acontecendo na sua carreira ou na sua forma de se apresentar no mundo. Hoje, algumas surpresas no seu ambiente de trabalho ou doméstico podem lhe trazer um reconhecimento positivo. A generosidade sua ou do outro, bem como a dedicação laboral, atravessam seu dia para fazer você brilhar!

Virgem

Não sei se já percebeu, mas quanto mais você expande, cruzando fronteiras geográficas ou simbólicas, mais você é valorada, tanto pela sua consciência quanto pelo juízo de valor alheio, trazendo recursos tangíveis ou não. Revise no que você pode aproveitar disto nos teus projetos, filhos ou autoestima.

Libra

Você já gosta de uma boa companhia, e se não tiver para hoje, curta a sua própria dentro do seu lar. Passar um tempo com seus hobbies ou com algum mais velho(a) pode te preencher. Administrar os bens do parceiro pode te deixar com uma sensação de pertencimento familiar. \"Amar e mudar as coisas me interessam mais\".

Escorpião

Mudanças fora do seu controle na sua forma de se relacionar com o outro, no seu relacionamento amoroso ou em parcerias com os sócios que vêm acontecendo há um tempo, hoje podem passar por uma aceitação maior. Bons entendimentos e conversas maduras fará você se sentir amada(o) ou benquista(o).

Sagitário

As coisas vão estar meio aceleradas dentro do seu ambiente de trabalho direto ou doméstico, mas seu foco em ganhos financeiros estará tão grande que você saberá tirar de letra qualquer imprevisto ou revisão na forma como executa sua entrega. E falando de entrega, ela estará sendo feita com muita qualidade. Parabéns e jogue duro!

Capricórnio

Uma \"explosão de energia contida\" será sua gasolina no dia de hoje. Com uma necessidade de admiração pela reputação profissional, você vai incorporar este arquétipo trabalhando firme para a realização das suas metas. Sua autoestima estará vinculada à sua capacidade de ganho financeiro que vem dos seus projetos, e vejo um bom dia para autoconfiança e se sentir nutrido a partir de tudo isto.

Aquário

Quais são seus sonhos? Hoje é um dia para plantá-los. Sente e rabisque no papel o que você quer realizar, como e quanto tempo precisará para isto. As mudanças que vêm acontecendo dentro do seu seio familiar ou na sua casa, de alguma forma, irão te ajudar neste processo. Por exemplo, quais padrões familiares você precisa mudar que não te deixam evoluir ou abraçar a ambição de vez?

Peixes

Tem uma mudança rápida e generosa que precisa fazer consigo. O resultado pode ser lento, devido a um capricho que precisará empenhar neste projeto. Qual projeto? Algo que envolva seu trabalho e ganhos financeiros futuros. Sua mente está materialista hoje e não há nada de errado nisso, logo, ao invés do excesso de pensamento, execute pelo caminho já conhecido.

FAÇA AGORA SEU MAPA ASTRAL

Astral do dia

A criatividade toma conta do seu ambiente de trabalho por meio das suas mãos, e vai ser fácil se dedicar a brilhar no que se propor fazer. Aproveite esta energia de praticidade também para lidar com o duro da vida, pois estará mais forte do que de costume. Aqui é um bom momento para lidar de forma pragmática com aquela coisa que tem um tom de sacrifício na sua vida. O dia também ganha com a coragem de comunicar sua verdade nos relacionamentos, então se empodere deste lugar de forma harmônica, mas convicta de tudo que você já processou mentalmente. No entanto, com sol conjunto a mercúrio em sagitário, cuidado com o ego ferido diante de algumas revelações - elas serão importantes para expandir sua mente.

Assine o Correio do Estado