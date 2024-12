Confira o horóscopo de hoje (6/12)

Horóscopo

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo

A energia astral está em movimento! Este é um bom momento para expandir ideias e dar passos importantes. Descubra o que o universo reserva para você e tome as melhores decisões.

Áries

É, hoje não é um dia de muita gratiluz. Algumas raivas reprimidas podem minar suas emoções, principalmente em relação a experiências com autoritarismo ou figuras de autoridade, no qual ambas deixaram um ar de cerceamento da sua liberdade de pensar e agir. Pense numa forma estratégica de impor limites ao que te oprime.

Touro

As emoções podem estar um pouco à flor da pele hoje. Assuntos relacionados à sua imagem pública ou à sua carreira profissional podem vir à tona, trazendo uma necessidade de mudança, uma foice em raízes podres. Suas bases precisam estar bem estruturadas diante de situações envolvendo ego ferido ou submissão a abuso de poder de alguma autoridade. Seja estratégico, repense padrões familiares.

Gêmeos

Seu conhecimento e certas viagens serão testados hoje, seja por uma autocobrança, seja pelo outro. Isto vai ser importante para desapegar de bagagens, conceitos que não têm mais serventia. Não se diminua. Romper com formas de se pensar o mundo, hoje, podem vir com alguma situação insustentável, e se eu fosse você, eu agradeceria ao invés de lamentar. Você é bom em desapegos!

Câncer

Canceriano, hoje é um dia de se interiorizar. Se calar mais, para se escutar mais ainda. Tem fim de ciclo chegando que você mesmo vai querer fazer, por reconhecer situações insustentáveis. Pode ser com suas dívidas, a administração dos recursos do outro, a intimidade ou o sexo com alguém que não lhe valoriza. Não resista por medo de perder.

Leão

Como você quer se autocentrar na sua vida, mantendo relações que não te exaltam? Hoje é um dia para você repensar términos ou mudanças bruscas em algo que não está funcionando do jeito que está. É uma relação? Vai precisar conversar sobre. É um emprego? Vai precisar confiar mais no seu taco ou que é possível um novo futuro para você! O desapego não é fácil, mas saia de uma mente rígida.

Virgem

Hoje o dia pode te deixar um pouco ansioso, mas o caos vai estar mais na sua cabeça do que no exterior. Você vai precisar encarar algumas mudanças no seu ambiente de trabalho, doméstico ou rotina, de modo que suas emoções podem ficar um pouco mexidas. Sabendo disto, seja racional e encare mais como um potencial de transformação para uma melhoria do que algo contra você. Cuidado com o Ego.

Libra

Você está acostumada(o) a boas negociações no campo das relações sociais, no entanto, hoje há um expurgo do que realmente você deseja e das transformações radicais que precisa fazer na sua identidade, nem que isso implique um abandono da persona que você criou para ser admirada, cuidada. Vai perceber que só vamos para o futuro quando perdemos a necessidade de validação alheia.

Escorpião

Revelações em relação a tabus ou padrões familiares ocorrerão hoje, nas quais você vai observar o quanto destes constituíram a sua identidade. Ações da instância profissional irão cutucar um ego ferido seu, trazendo até uma necessidade de vingança. Mas o objetivo deste incômodo é evidenciar que corte você precisa fazer em suas raízes. Assuma as rédeas da sua vida e deixe de se vitimizar.

Sagitário

A volta dos que não foram. Para quebrar o gelo sagitário, hoje temos memórias dando um \"olá\", revelando temáticas inconscientes que você precisa romper. Talvez se posicionar diante de, ou devido a figuras masculinas: pai, tios, irmãos, primos, vizinhança. Ressentir é protetivo, mas não tomar as rédeas da sua própria verdade é se vitimizar diante da vida.

Capricórnio

Suas emoções estarão mexidas devido a alguma ausência de nutrição emocional. Seja vindo da sua mãe, seja de qualquer outro seio... Você ponderará o reflexo disto na sua capacidade de gerar valor, seja ele tangível ou intangível. O medo de se posicionar na vida pode trazer uma sensação de pequenez, mas talvez seja daí que você precise recomeçar, rompendo com temáticas de controle e poder.

Aquário

Colocar as emoções em prioridade, para um ser que costuma racionalizar a vida, pode ser um desafio. Hoje é um dia de olhar para o passado e senti-lo para construir o futuro. Você sabe que precisa passar por uma transformação radical na sua personalidade, e este nível de desapego só será possível quando você se prioriza em detrimento do outro - e aqui não estou falando de egocentrismo, ok?

Peixes

Seus sonhos hoje podem ter te revelado algo, se não, preste atenção em como seu inconsciente irá se manifestar ao longo do dia, já que não consegue racionalizar o porquê de cada emoção turbulenta em seu interior. Para compensar esta pequena crise de identidade, seu ego pode bancar no seu trabalho, rotina ou saúde uma perfeição exagerada. Repense os aplausos, é a dica do dia.

FAÇA AGORA SEU MAPA ASTRAL

Astral do dia

Hoje é um ótimo dia para ser ágil e prático no que tange às suas necessidades básicas. Para que você tenha segurança emocional, as estruturas à sua volta precisam estar bem alicerçadas, então tudo que não estiver, sua mão na massa vai ser a chave de ouro. Você vai acelerar as tarefas do seu trabalho, principalmente revisando-as e mudando para uma posterior entrega de qualidade. Se joga! Uma dose de realidade a respeito do que você quer construir na sua vida vai ser o gás ideal para você trabalhar duro para fazer acontecer. Questões com finanças e autoestima serão elementos em fusão. O otimismo nesta semana de fato está bem questionável, e provavelmente por isso estará encarando as coisas como são.

Assine o Correio do Estado