Confira opções para garantir a diversão de toda a família

O artista de Londrina (PR) apresenta "O Melhor Show do Mundo Na Minha Opinião", às 18h de amanhã, no Centro Cultural José Octávio Guizzo; - Foto: Divulgação

A 8ª edição da Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal, que começou na quarta-feira, em Campo Grande, segue até domingo com espetáculos gratuitos, oficinas e rodas de conversas. A ideia é fazer com que o palhaço “saia do picadeiro e ganhe as ruas e os espaços culturais” da Capital.

Segundo o artista Anderson Lima, um dos organizadores do evento, os espetáculos são mais que uma opção de lazer à população, pois representam “a oportunidade de mostrar que a palhaçaria é coisa séria e que para arrancar risos da plateia é preciso paixão pelo ofício e anos de estudos”.

A mostra é organizada pelo Circo do Mato e a Flor e Espinho Teatro e foi contemplada com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS), do governo do Estado. As atrações vêm de outros estados do Brasil, da Argentina e de Dourados, além de grupos e artistas solo de Campo Grande.

Um dos destaques é o espetáculo “O Concerto”, palhaçaria para bebês da Cia. Celeiro das Antas, de Brasília (DF), que será apresentado amanhã, às 16h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Confira o que estará em cartaz de hoje até domingo, sempre com entrada franca. Nesta sexta-feira, a segunda mesa-redonda do evento, das 9h às 11h, vai debater o tema “O fazer artístico pós-pandemia e nos novos tempos (de Inclusão)”.

O primeiro espetáculo de hoje, a partir das 17h, no Teatro Aracy Balabanian (TAB), é “Kombinando com Cerrado”, com o grupo Du Cafundó, de Rondonópolis (MT). Às 18h, na Praça Bia Marques, na calçada do espaço cultural, os clowns convidam o público para a palhasseata, isso mesmo, uma passeata de palhaços.

Às 20h, no TAB, a palhaça Maku Fanchulini, de Buenos Aires (Argentina), apresenta “Metro e Meio”.

Amanhã, às 16h, reforçando, a Cia. Celeiro mostra “O Concerto” na Sala Rubens Corrêa. O Palhaço Ritalino, de Londrina (PR), apresenta “O Melhor Show do Mundo… Na Minha Opinião”, às 18h. Às 20h, a Cia. LaClass Excêntricos faz o seu “Encontro”.

No domingo, às 16h, o Circo Os Kaco, de Taquaruçu (TO), estará em cartaz com “Kadulino, O Palhaço Corda Bamba”. Às 18h, mais uma atração da Argentina, Cami Basterra, da cidade de Rosário, faz a performance “Yo Soy Américo”. O “Cabaré” de encerramento, com várias atrações, será a partir das 20h.

Mais informações no Instagram @pantalhacos e no blog da mostra – https://pantalhacos.blogspot.com/. O centro cultural fica na Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro.

VEM PRA RODA

Neste sábado e domingo, o Ateliê Ramona Rodrigues recebe a 1ª Mostra Vem pra Roda, que destaca o universo dos chamados artistas brincantes.

Na programação, apresentações que combinam músicas e cantigas da cultura popular brasileira, a alegria das brincadeiras e a magia da contação de histórias. O evento é uma realização do Teatro de Brincar.

A mostra é um “convite para que todas as pessoas entrem na roda e participem ativamente na construção de um mundo mais acolhedor e amoroso para os bebês e crianças, reconhecendo e valorizando o brincar como um direito fundamental e essencial para uma infância plena, digna e cheia de encantamento”.

Segundo o idealizador do evento, Eduardo Alcântara, a mostra chega para celebrar a cultura da infância com uma pitada do que de melhor está sendo produzido hoje em dia pelos artistas brincantes de MS, das áreas de literatura e música e que pesquisam a relação dessas linguagens com o universo infantil.

“O termo brincante é o modo como os artistas populares se autodenominam. Ao realizar um espetáculo, eles dizem que vão brincar”, diz Eduardo.

Amanhã, às 10h, espetáculo “Água do Rio que Corre para o Mar”, com a Cia. D’Água na Peneira. Sinopse: dois brincantes percorrem seus caminhos pela natureza, tendo muitos encontros e surpresas especiais ao longo da jornada, que é costurada com o repertório das cantigas da cultura da infância e da cultura popular e desemboca em uma linda roda de brincadeiras. Público-alvo: bebês e crianças pequenas.

Também neste sábado, às 16h, “Na Mala Tem Histórias”, com Edu Brincante. Sinopse: prepare-se para uma sessão de histórias com muitas brincadeiras.

Neste espetáculo, Edu Brincante convida crianças de todas as idades para interagir e se divertir com momentos de encantamento, situações arrepiantes e cheias de graça. Público-alvo: crianças a partir de 4 anos.

No domingo, às 16h, a contadora de histórias Caramuja apresenta sua “Colcha de Retalhos”. Sinopse: neste espetáculo, cada conto é um pedaço colorido de uma colcha de retalhos em que a artista faz de conta que narra as histórias de dentro da sua concha-casa-flor. Público-alvo: crianças a partir de 4 anos.

Os ingressos custam R$ 25 na venda antecipada pelo WhatsApp (67) 98154-1699, e o ateliê fica na Rua 14 de Julho, nº 1.431, casa 3, Centro.

CORDEL

Radicada em Dourados, a cordelista Aurineide Alencar estaciona sua Kombi, a Cordelteca Itinerante, na Sitioca Cantinho do Cordel (Rua Helmon de Almeida, Residencial Harrisom de Figueiredo II) para lançar 10 novos folhetos, como se chama esse tipo de publicação, voltados para o público infantil em mais uma rodada do projeto Cordel na Periferia, a partir das 19h deste sábado.

A cordelista está na estrada com sua Kombi vermelha desde 2019. Os folhetos trazem releituras de enredos familiares ao imaginário das crianças: “A Lebre e a Raposa”, “O Leão e o Rato”, “A Formiga e a Cigarra”, “O Galo e a Raposa”, “O Rato da Cidade e o Rato do Campo”, “O Pastor Brincalhão”, “A Lebre e a Tartaruga”, “A Formiga e a Pomba”, “A Lebre e as Rãs” e “A Pantera e a Raposa”.

“Reescrevi 10 fábulas clássicas em literatura de cordel. Serão 5 mil exemplares, 500 para cada história, e parte deles será distribuída para escolas municipais e estaduais e também para a Secretaria de Cultura de Dourados”, diz Aurineide.

O projeto tem recursos da Lei Paulo Gustavo, via prefeitura de Dourados.

VIOLA CAIPIRA

O 1º Festival Pantaneiro de Viola Caipira, com atrações de várias cidades de MS, será realizado neste domingo, a partir das 13h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com prêmios em dinheiro. O festival integra a terceira etapa da Copa Acrissul de Laço Comprido.

