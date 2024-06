Confira opções saudáveis para agregar ao cardápio de festa junina

AGENDA CULTURAL

Alzira E, Marina Peralta, Brô MCs e Hermanos Irmãos farão show de retomada do Som da Concha; Dia Municipal do Reggae movimentará a Esplanada Ferroviária; cia carioca apresentará dois espetáculos de dança; e projeto Miolo traz Monique Malcher

O projeto Som da Concha será retomado neste domingo com o show Fronteira Guarani, a partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles. A apresentação gratuita reunirá quatro nomes que representam diferentes facetas da música de MS. Alzira E, Marina Peralta, Brô MCs e Hermanos Irmãos mesclam polca com rock e guarânia com reggae, fazem rap em guarani e refletem o caldeirão de influências culturais da fronteira sul-mato-grossense vindas dos vizinhos Paraguai e Bolívia.

Eles atuam há décadas com seus respectivos trabalhos e estarão todos juntos no palco. O repertório do show trará composições com letras focadas na tradução do jeito de ser do sul-mato-grossense fronteiriço, no alerta para a natureza ameaçada do Pantanal e do Cerrado e na denúncia de violência contra mulheres, indígenas e afrodescendentes.

Atuando desde os anos 1970, Alzira E é uma das pioneiras da música fronteiriça. Suas canções já foram gravadas por nomes importantes da MPB e a artista vem se consolidando como uma das compositoras de maior prestígio do País.

Sua obra se torna referência para vários artistas como o Hermanos Irmãos. Formado por Jerry Espíndola, Márcio de Camillo e Rodrigo Teixeira, o trio tem um trabalho voltado para a releitura de clássicos da música regional de MS e suas composições exploram o universo do ritmo ternário comum em toda a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Marina Peralta e Brô MCs representam uma nova maneira de traduzir a fronteira guarani, trazendo para o universo musical sul-mato-grossense a batida do rap e a cadência do reggae. “Só Agradece” se tornou um hit na rede mundial e abriu caminho para Marina Peralta transformar-se em uma das artistas em grande ascensão da música brasileira, com milhões de acessos nas plataformas digitais.

Já o Brô MCs – Bruno Veron, Clemersom Batista, Charlie Peixoto, Kelvin Mbaretê e DJ Jhon – é o primeiro grupo de rap indígena do Brasil. Suas letras, cantadas em português e em guarani, retratam a realidade indígena da fronteira brasileira, especialmente dos guarani-kaiowá das comunidades Jaguapiru e Bororó, onde vivem os integrantes do grupo, em Dourados. Em 2022, o Brô MCs fez uma participação no videoclipe “Demarcação” de Marina Peralta e conquistou outros parceiros importantes, como o DJ Alok e o rapper Xamã.

GUETOS

O Dia Municipal do Reggae, neste domingo, ganhará sua primeira celebração, das 15h às 22h, na Esplanada Ferroviária, com show da banda Guetos, do Maranhão, que tem quatro décadas de estrada, e diversas outras atrações, além de espaço kids.

Confira quem vai se apresentar: Canaroots, Louva Dub, Rockers Sound System, André Stabile, Sandim, Laris, Marolo, Caramuja, DJ BaileON, Pra Namoradinha e Vem Cantar Comigo. Entrada franca.

FOCUS

A Focus Cia de Dança (RJ) volta a Campo Grande para apresentação de dois espetáculos, “As Canções que Você Dançou pra Mim”, embalado por canções de Roberto Carlos, hoje, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, e “Trupe”, que vai ocupar a Praça Ary Coelho, amanhã, com sessões às 15h e às 17h.

Os ingressos para a apresentação de hoje custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e estão disponíveis no site: https://bileto.sympla.com.br/event/94593. O espetáculo de amanhã, na praça, será de graça.

Dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, a companhia circula pelo Brasil com o patrocínio da Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. No elenco, estão Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Iure de Castro, Lindemberg Mallí, Paloma Tauffer, Vanessa Fonseca e Wesley Tavares.

MIOLO 3

O projeto Miolo: Circuito de Leituras Integrais chega à sua terceira e última edição neste fim de semana, trazendo para Campo Grande a premiada escritora paraense Monique Malcher. Autora de “Flor de Gume”, obra vencedora do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Contos, Monique é a segunda mulher da região Norte a receber essa distinção em 65 anos de história.

O evento ocorrerá amanhã, às 18h, na Éden Beer, com a leitura de “Seis Desenhos de Doesburg”, de Henrique Komatsu, finalista do Jabuti em 2020. Esse encontro contará também com a participação da artista visual Isabê e da professora Rosana Zanelatto, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A entrada é gratuita, condicionada à doação de um quilo de alimento não-perecível.

Amanhã, Monique Malcher ministrará o workshop gratuito Atando Olhares na sede da Central Única das Favelas (Cufa) de Campo Grande. Destinada a escritores de ficção e interessados na arte da escrita, a oficina propõe uma jornada de exploração poética e antropológica, estimulando a observação sensível e subjetiva do mundo como base para a criação literária. Os interessados devem se inscrever pelo link: https://bit.ly/Miolo_MoniqueMalcher.

MALLANDRO

O comediante Sérgio Mallandro passa por uma fase ruim da vida. O dinheiro está cada vez mais curto e ele até tenta trabalhar como motorista de aplicativo, mas não consegue, porque, mesmo disfarçado, sempre acaba sendo reconhecido pelos passageiros.

Essa é sinopse de “Mallandro, o Errado Que Deu Certo”, longa de Marco Antonio de Carvalho que traz no papel principal o conhecido humorista que já fez bastante sucesso na televisão, no cinema e na música com seu estilo descontraído e trejeitos marcantes, como o impagável “glu-glu”.

