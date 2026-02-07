Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira os cuidados com a pele nos dias de folia

Médicos dão dicas do que fazer antes e após a maquiagem e cuidados para evitar alergias diversas

Flavia Viana

Flavia Viana

07/02/2026 - 17h30
É fundamental manter a pele limpa, hidratada e protegida, antes e após o uso de maquiagem ou qualquer outro produto. Agora em fevereiro com blocos, desfiles e bailes de carnaval em todo Brasil vale destacar que essa rotina de skincare é  fundamental e que alguns cuidados devem ser tomados para se evitar alergias ou irritações na pele. 

“ Vale checar a validade nas embalagens e testar antes alguma nova makeup ou produto que não tenha usado - na região interna dos braços, por exemplo, uns 3 a 4 dias antes da data principal, para verificar se não percebe algum sintoma de intolerância ou alergia. Produtos fora da validade nem pensar - isso vale para higiene facial, cremes, maquiagem”, alerta a dermatologista Dra. Ana Paula Fucci (RJ).

Outro ponto a observar é o efeito, na pele, do atrito com alguns tecidos sintéticos, principalmente se tiverem pinturas ou adereços, como lantejoulas, plumas e paetês. “Eles podem ocasionar dermatites ou mesmo pequenos ferimentos após suor e fricção prolongada.

Os tecidos sintéticos são os mais susceptíveis a alergias. Recomendo o uso tecidos naturais, como algodão e linho, de cor clara, e fantasias leves - isso vale para adultos e crianças”, destaca Dra Ana Paula.  

“Evite também os sprays de espuma, que podem conter substâncias tóxicas e causar reações alérgicas ou irritantes também”, reforça a dermatologista.  

Fantasias e glitter

Fantasias, plumas,alguns tipos de tecidos e o tão adorado glitter podem gerar alergias. 

A dermatologista Dra. Ana Paula Fucci explica que “maquiagem, brilho e glitter devem ser usados sempre após o filtro solar e retirados completamente antes de dormir, preferencialmente com removedores bifásicos. Há opções de tintas e adesivos que são específicos para a face e certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”. 

O uso de glitter pode gerar problemas na pele. “Glitter pode sim provocar dermatite de contato principalmente em áreas sensíveis como região de olhos e nariz.Ao escolher o glitter dê preferência aos específicos de maquiagem, que são feitos de plástico não-tóxico. 

Usar demaquilante bifásico para remover a maquiagem após a folia é indicado”, explica Dr. Franklin Veríssimo, médico Especialista e pós-graduado em Laser, Cosmiatria e Procedimentos pelo Hospital Albert Einstein-SP. 

Proteção solar 

“Proteção solar é fundamental, ainda mais que estamos no verão. Para quem gosta de pular carnaval nos blocos de rua a dica é: já saia de casa protegido com filtro no rosto e no corpo.  Associe com chapéus e óculos escuros. Não esqueça da garrafa d’água!”, alerta Dr. Franklin.  

“Todos os protetores solares, sejam eles químicos ou físicos, atuam impedindo que a radiação UVB e UVA atinjam as camadas superficiais e profundas da pele, evitando que danifiquem o DNA das células.Utilize sempre uma camada espessa de filtro solar com fps maior do que 50 e repasse ao longo do dia.”, afirma Dra. Franklin Veríssimo.

Como nessa época de calor forte as pessoas ficam muito expostas ao sol seja na praia ou nos blocos de carnaval, estar sem a proteção adequada pode gerar muito desconforto.

“ Podem ocorrer queimaduras leves e moderadas que podem se apresentar não só como vermelhidão e dor, mas também com bolhas na superfície da pele”, detalha o médico.  

“Uma boa pedida é além do filtro solar indicado por dermatologista também usar bonés, chapéus, roupas com proteção UV para sair em blocos durante o dia”, indica Dr Franklin.  

Cuidados com cabelos 

Produtos como tintas, espuma de sabão, shampoos inadequados e também os raios solares podem prejudicar os cabelos. 

“Com agressões como exposição solar, uso de glitter, espumas, tinturas coloridas, os cabelos acabam ficando “porosos”, absorvendo mais água, o que aumenta o frizz, e embaraçam mais facilmente quando secam.Pode ser indicado o uso de óleos capilares.  O óleo age ajudando o cabelo a reter a umidade, melhorando a resistência à tração”, finaliza Dr. Franklin Veríssimo.   

Thiaguinho é atração confirmada da Expogrande 2026

Exposição ocorre de 9 a 19 de abril e já tem Thiaguinho e Luan Santana confirmados

07/02/2026 13h03

Crédito: Wadson Henrique (@wadsonhenrique_)

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) confirmou, por meio do Instagram, o show do cantor Thiaguinho na Expogrande 2026, que será realizada de 9 a 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Esta será a 86ª edição da tradicional exposição agropecuária de Mato Grosso do Sul, que, além das atrações musicais, contará com leilões, julgamentos de animais, cursos, workshops, opções de lazer e exibição de produtos de todas as cadeias do agronegócio e dos setores industriais e de serviços.

Essa é a segunda atração divulgada. A primeira foi a confirmação do sul-mato-grossense Luan Santana. O show marca o retorno do cantor à tradicional feira, para alegria das luanetes, e será realizado no dia 18 de abril.

Retorno

Em agosto de 2025, Thiaguinho se apresentou no Parque Laucídio Coelho em comemoração aos 10 anos do projeto Tardezinha. Familiarizado com o espaço, o pagodeiro deve se surpreender com o calor do público da Expogrande.

 

 

 

Laços com MS

Nascido em Presidente Prudente (SP), Thiaguinho cresceu em Ponta Porã, município onde deu os primeiros passos na carreira.

Após algum tempo, mudou-se para Campo Grande, onde iniciou apresentações em bares e restaurantes. O impulso na carreira ocorreu quando decidiu se mudar para o Rio de Janeiro (RJ).

Na capital fluminense, participou do programa Fama, da TV Globo, onde alcançou projeção nacional, o que mudou os rumos de sua trajetória artística e o consolidou como um dos principais pagodeiros do país.

Na última vez em que esteve no Estado, o cantor chegou a passar por Ponta Porã e levou a namorada, Carol Peixinho, para conhecer a cidade fronteiriça onde foi criado.

Expogrande

A data do show ainda não foi divulgada. Para mais informações, o público pode acompanhar a página da Acrissul no Instagram, @acrissulms, que vem divulgando desde expositores até os artistas confirmados para a feira.


 

 

GASTRONOMIA

Com opções de drinks refrescantes e leves, é possível brindar ao Carnaval com equilíbrio

Com opções de drinks leves e refrescantes é possível brindar ao Carnaval com equilíbrio, mantendo o corpo hidratado e a energia no alto para aproveitar cada momento do samba, do frevo e do encontro com os amigos

07/02/2026 10h00

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substância

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substância Reprodução

A maior festa popular do Brasil está chegando e com ela dias de folia, música e muita celebração. Em meio à animação dos blocos e aos ritmos contagiantes, a hidratação e o cuidado com o que se consome são essenciais para manter o pique do início ao fim da festa.

Mais do que nunca, a tendência é de buscar opções de bebidas que refresquem sem pesar, permitindo curtir todos os momentos com energia e bem-estar.

Especialistas destacam que, durante o período carnavalesco, é natural que o consumo de bebidas alcoólicas aumente. No entanto, é possível fazer escolhas mais inteligentes e equilibradas, optando por drinks menos calóricos e mais refrescantes, que combinam sabor e leveza.

A CIÊNCIA DO “PEGAR  LEVE”

Além de interferir no processo de perda de gordura, pois o organismo prioriza metabolizar o álcool, muitas bebidas escondem calorias extras em açúcares e xaropes. Por exemplo, enquanto uma dose de 30 ml de gin ou vodka tem cerca de 60 a 65 kcal, uma Piña Colada pode chegar a impressionantes 300 a 400 kcal por copo.

Os drinks mais calóricos geralmente combinam álcool, açúcar e gordura, uma mistura que facilita o acúmulo de gordura corporal.

Entre os “vilões” calóricos estão drinks com leite condensado (350 a 400 kcal), Margaritas tradicionais (250 a 300 kcal) e até mesmo algumas cervejas artesanais mais encorpadas (200 a 300 kcal por garrafa).

Para minimizar os impactos, existem algumas dicas fundamentais:

> Hidrate-se sempre – intercale o consumo de bebidas alcoólicas com água para combater a desidratação.

> Evite carboidratos refinados – fuja de combinações com açúcares, sucos prontos e xaropes, que causam picos de glicose.

> Alimente-se bem antes – ingerir alimentos ricos em proteínas e gorduras boas (como ovos, peixe, abacate ou castanhas) ajuda a retardar a absorção do álcool.

A seguir, confira receitas perfeitas para o clima de Carnaval, que valorizam frutas frescas e são preparadas com consciência.

Spritz de Maracujá (Versão light)

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substânciaSpritz de Maracujá (Versão light) - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 40 ml de espumante Brut (menos calórico que os doces);
  • 100 ml de água com gás;
  • 30 ml de suco de maracujá natural;
  • Gelo;
  • Rodela de laranja para decorar.

Modo de Preparo:

Em um copo grande com gelo, despeje o espumante;

Complete com a água com gás e adicione o suco de maracujá;

Misture suavemente e decore com a rodela de laranja

Para uma versão sem álcool, substitua o espumante por mais água com gás ou refrigerante de limão.

Coco Passion Tropical

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substânciaCoco Passion Tropical - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 40 ml de vodka;
  • 100 ml de água de coco;
  • 30 ml de suco de maracujá;
  • 1 colher de chá de açúcar (opcional, para ajustar a doçura);
  • Gelo;
  • Polpa de maracujá para decorar.

Modo de Preparo:

Em um copo com bastante gelo, adicione a vodka;

Misture a água de coco com o suco de maracujá e o açúcar, se desejar;

Mexa bem até dissolver e finalize com um pouco de polpa de maracujá por cima.

Citrus Punch Energético

Álcool atrapalha o emagrecimento porque o corpo prioriza metabolizar a substânciaCitrus Punch Energético - Foto: Reprodução

Ingredientes:

  • 40 ml de vodka;
  • 30 ml de Campari;
  • 100 ml de suco de laranja natural (ou refrigerante de laranja para versão mais doce);
  • 50 ml de energético de frutas tropicais (opcional);
  • Gelo;
  • Fatias de laranja e limão para decorar.

Modo de Preparo:

Em um copo alto com gelo, misture a vodka e o Campari;

Adicione o suco de laranja e o energético, se optar por usar;

Mexa delicadamente e finalize decorando com as fatias de frutas.

Mocktails: drinks sem álcool

Para quem prefere evitar o álcool, os mocktails (drinks sem álcool) são uma excelente alternativa, garantindo hidratação e sabor. Bartenders recomendam ter à mão uma boa base de sucos cítricos já espremidos, chás gelados, água com gás e muitas frutas frescas cortadas.

Opções simples e deliciosas incluem:

Sangria sem álcool: misture suco de uva integral, suco de laranja, fatias de frutas (como maçã, laranja e limão) e água com gás.

Mojito sem álcool: em um copo, macere folhas de hortelã com açúcar ou adoçante e suco de limão. Complete com gelo e água tônica.

Pink Lemonade: combine suco de limão, xarope de framboesa e refrigerante de limão em um copo com gelo. Decore com framboesas e rodelas de limão.

