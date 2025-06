Confira receitas deliciosas feitas com milho, a estrela das festas juninas e julinas

Dia do Meio Ambiente

Bolsas e acessórios são criados a partir de bags de fertilizantes e uniformes e, mais que somente lazer, as mulheres podem ver o projeto como fonte de renda

O Bioparque Pantanal, em Campo Grande, está sendo palco da Exposição Costura Sustentável, um projeto que transforma resíduos como EPIs usados, bags de fertilizantes e uniformes em bolsas e acessórios de moda, como colares, pulseiras, além de necessaires e estojos.

Produtos variados estarão expostos até o dia 7 de junho em Campo Grande e, de 10 a 15, no Shopping Três Lagoas e contam histórias através de cada produto montado a partir do que, aos nossos olhos, é lixo.

Criado em Bataguassu, em parceria com a MS Florestal, o projeto deu origem à Associação Ipê Rosa, composta por mulheres que viram a costura como uma forma de lazer e fonte de renda. Com o apoio do SEBRAE/MS, a iniciativa conta com 25 mulheres que usam a sustentabilidade como uma oportunidade de recomeçar e aprender.

“Nós atendemos um chamado da Bracell em parceria com a prefeitura de Bataguassu que perguntaram quem se interessava por costura. Nós não tínhamos ideia de como isso se desenvolveria. Depois, nós começamos o passo a passo, treinamento, aula, formação profissional, orientação com artistas, designers e artesãos”, explica Ana Nely Castelo, participante do projeto.

Ana fala, com muito orgulho, que hoje sua profissão é costureira e que está no projeto desde o começo e que o projeto a ajudou a desenvolver as habilidades.

“Eu era costureira, digamos assim, no nível doméstico, costura criativa, comercializava minhas peças, que eram basicamente necessaires, bolsinhas de maternidade. Hoje, eu vejo que desenvolvi um potencial muito maior”.

Ela reforça que o projeto melhora a autoestima, o posicionamento perante a realidade de vida, já que, muitas delas, vêm de projetos sociais e, aos poucos, estão tendo a vida transformada.

“Muitas mulheres ali estão tendo uma nova visão de vida. Muitas vêm de situações difíceis dentro de casa e agora eles estão vendo que é possível. Então algumas já começaram a trocar de máquina, aumentar a produção de trabalhos que elas já faziam com melhor qualidade, com melhor acabamento. Isso está retornando para elas numa independência, numa visão nova de que elas podem melhorar a vida delas, da família, daquele círculo familiar delas”.

Ana Nely Castelo Branco, costureira

Os materiais usados para a produção das peças vêm através dos resíduos da silvicultura de operações da MS Florestal e da Bracell.

“O pessoal traz pra gente as bags de fertilizante, alguns são separados, outros são lavados. A partir disso, aqueles que são aproveitados, são usados para fabricar bolsas”, explica o gerente de relações institucionais, Bruno Madaleno.

Além de bags, também são utilizados uniformes de operários que não estão mais em condições de uso. As peças doadas se transformam em estojos, bolsas e acessórios de tipos variados.

Madaleno explica que o projeto surgiu a partir dos três pilares que a MS Florestal/Bracel tem: a educação, o empoderamento através da geração de renda e o bem estar.

“Esse projeto em si, o Costura Sustentável, entra no pilar de empoderamento. É um projeto único e exclusivamente feito por mulheres empreendedoras, que constroem todos esses ítens. E ainda faz a economia circular, utilizando a sustentabilidade”, comenta.

Ana Nely explica que o material não é um material fácil de ser usado e é bem diferente da costura convencional. Foram necessários cursos para aprender a manusear e muitas máquinas quebradas até que elas “pegassem o jeito”.

“Primeiro aprendemos a desmanchar, a tratar o material. Ele é um material muito difícil. Esse polipropileno que é da indústria do agro, é usado para fazer transporte de material, ele é duro, ele é difícil. Nós tivemos que aprender, quebramos muita máquina nesse processo. Mas aprendemos a trabalhar e também a reutilizar os uniformes, o jeans e o plástico, que foi o mais difícil”, explica a costureira.

Heloísa Alves é a integrante mais velha do grupo. Aos 73 anos, ela conta que viu o projeto como uma oportunidade de sair da solidão e melhorar muitos aspectos da vida, além de cuidar do meio ambiente.

“Pra mim, melhorou muito, porque deu mais entendimento pra gente, uma força a mais pra gente que fica isolada em casa. Pra mim foi muito valioso. Eu melhorei na paciência, na convivência, no companheirismo e melhorei o trabalho também. Mas proteger o meio ambiente é o que eu mais quero”, conta.

A presidente da Associação Ipê Rosa, Miriam Priscila Belo, explica que o início do projeto foi com um único modelo de ecobag e evoluiu para o aprendizado de modelagem de roupa, jaquetas, necessaires, além de aprenderem sobre empreendedorismo.

As peças são vendidas e o dinheiro é dividido igualmente entre todas as associadas.

“Mostrar o nosso trabalho, o tanto que a gente se esforça, e ver exposto aqui é uma emoção muito grande. Mostrar que, o que iria pro lixo, a gente transforma em algo que pode ser usado por muito e muito tempo”, conta emocionada e ressalta que todo esforço “valeu a pena”.

Ela explica que a ideia foi trazida, primeiramente, como uma forma de lazer para as mulheres e que deu tão certo que foi visto potencial.

“A MS Florestal apresentou pra gente a ideia como um hobbie novo, pra gente aprender a fazer algumas coisas diferentes. Depois, quando montamos a Associação, junto com o Sebrae,apresentaram a ideia de vender pra gente, nós vimos uma oportunidade e compramos a ideia”.

Inclusão produtiva

Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae MS define o projeto como uma “inclusão produtiva” e destaca a importância de dar espaço para que as trabalhadoras tenham as artes expostas e vistas.

“Nós colocamos aqui como uma oportunidade de trazer pessoas que, às vezes, estão fora do mercado, para trazer sua arte, seu produto e, aproveitando o Dia Mundial do Meio Ambiente, mostrar coisas que estavam indo pro lixo e hoje estão virando arte e sendo expostas”.

Ele ressalta que, para muitas mulheres, é uma oportunidade única. “Imagina para uma mulher simples, do interior de Bataguassu ou de outra região, expor seu produto no Bioparque, dentro do principal ponto turístico do nosso estado, mostrar que o produto tem qualidade, é uma forma delas mostrarem que o trabalho realizado é bom e entrega bons resultados”.

Para o superintendente, o projeto não tem prazo de validade e o objetivo é “criar oportunidade para todos que precisam”.