Confira receitas fáceis e deliciosas de fazer para um saboroso almoço em família

O fim de semana chegou, e você ainda está às voltas, sem saber o que preparar para matar a fome do pelotão doméstico e convidados? Calma. Nem sempre as melhores opções são as mais caras ou difíceis de fazer, quando se trata de montar um cardápio prêt-à-porter. Ainda mais se o desafio aparecer na sua frente em cima da hora.

Arroz, frango, requeijão cremoso, cheiro-verde, farinha de trigo e de rosca. Com ingredientes bem básicos, fáceis de manipular e que vão lhe custar bem pouco, você e todos à mesa estarão mais próximos da felicidade com as sugestões para a aventura do sabor deste fim de semana, que vai lhe ajudar a comprovar que menos é mais também no mundo do avental: arroz de forno cremoso ou fricassê com requeijão como prato principal e, para a sobremesa, um tradicional e bastante apreciado pudim de chocolate.

Dá até para sofisticar as receitas a partir da escolha dos ingredientes, mas isso não deve ser uma obrigação. Muito pelo contrário. Há sempre quem defenda, por exemplo, o arroz como um item versátil, que casa bem tanto quando é feito na hora quanto se aproveitado de um dia para o outro. O importante, nesse caso, é apenas guardá-lo adequadamente na geladeira.

ARROZ

Quanto ao arroz de forno cremoso, a sofisticação pode começar na qualidade do creme de leite, do frango, do requeijão, da mussarela e, sim, do queijo ralado. Hoje em dia, está muito comum abdicar do parmesão ralado por genéricos. Embora mais barato, o plano B, neste caso, não vale a pena. Você também pode substituir o frango desfiado por sobras de carne assada, carne-seca ou outro ingrediente de sua preferência.

Antes de tudo, já prepare o frango. Cozinhe e desfie uma pequena quantidade da ave. Não se empolgue. Se exagerar na quantidade, vai comprometer o andamento da receita e também o sabor. A farinha de rosca e o queijo ralado só entram no prato na etapa final, misturados e salpicados em cima do arroz antes de ir para o forno. Se usar azeite de oliva no lugar da manteiga para untar, naturalmente, o aroma se altera, mas tanto um quanto o outro estão valendo.

Ingredientes

2 caixinhas de creme de leite;

4 xícaras (chá) de arroz cozido;

2 xícaras (chá) de frango cozido e desfiado;

1 copo de requeijão;

1 lata de milho-verde;

200 g de queijo mussarela picado;

1/2 xícara (chá) de farinha de rosca;

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado;

1/2 xícara (chá) de queijo ralado;

Sal e pimenta-do-reino.

Modo de Preparo

Cozinhe e desfie o frango. Em seguida, com o frango já pronto, coloque-o em uma vasilha e acrescente todos os ingredientes, exceto o queijo ralado e a farinha de rosca. Mexa bem para que todos os ingredientes se misturem. Unte um refratário de vidro com um pouco de azeite de oliva ou manteiga sem sal e despeje toda a mistura. Em uma vasilha à parte, misture o queijo ralado com a farinha de rosca. Salpique essa mistura por cima do arroz. Asse em forno alto preaquecido por aproximadamente 20 minutos ou até gratinar completamente. Sirva quente.

FRICASSÊ

A regra de antecipar o preparo do frango continua valendo também para o fricassê, assim como a opção por itens selecionados. Se possível, utilize leite fresco, pois, além de mais saboroso, sua combinação com o requeijão vai garantir uma textura daquelas. Já o presunto pode ser com ou sem a capa de gordura.

Apenas corra do apresuntado. Muitos consideram, e com razão, o item uma famigerada opção, já que esse primo pobre do presunto costuma ser cheio de conservantes e, portanto, além de outras substâncias que não fazem bem ao organismo, é carregado no sal.

Acompanhe o cozimento do frango de modo a garantir o rendimento do caldo, que será acrescentado, na panela, com as gemas de ovos e a farinha de trigo. É importante mexer essa mistura até engrossá-la. Não tem problema se ficar espessa. O requeijão, o presunto, o queijo ralado e a batata palha devem entrar na cobertura final, antes da etapa de forno, exatamente nessa ordem. Basta 10 minutos assando e fica uma joia.

Ingredientes

1 kg de peito de frango (com osso);

1 copo de requeijão;

1 caixinha de creme de leite;

2 gemas de ovos;

1/2 litro de leite;

3 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1 xícara (chá) de presunto picado;

1 xícara (chá) de batata palha;

40 g de queijo ralado.

Modo de Preparo

Cozinhe o peito de frango (com osso), desfie-o e reserve o caldo. Em uma panela, misture as gemas, o leite, a farinha de trigo e uma xícara e meia do caldo do frango, até engrossar. Retire do fogo, junte e misture bem o creme de leite e o frango desfiado. Coloque toda a mistura em um recipiente e cubra com requeijão, presunto picado, queijo ralado e batata palha. Leve ao forno médio alto por cerca de 10 minutos e já está pronto para servir.

PUDIM

Cacau ou chocolate em pó? Leite condensado ou a questionada mistura láctea? As únicas dúvidas que poderão surgir na construção do pudim de chocolate certamente estarão relacionadas a esses itens. Pois é. Uma vez mais, fique ligado na hora de decidir.

Mas não se esqueça de também, neste caso, valorizar a qualidade do leite. Pudim bom é pudim feito com leite bom, seja ele fresco ou condensado. Uma última dica: adicione granulado de chocolate ou coco ralado para decorar. Agora, ao trabalho e bom apetite.

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de açúcar;

1/4 xícara (chá) de água;

1 caixinha de leite condensado;

300 ml de leite;

3 ovos;

20 g de cacau em pó.

Modo de Preparo

Comece o processo de caramelização da calda aquecendo o açúcar lentamente em uma panela. Em um liquidificador, adicione o leite condensado, os ovos, o cacau e o leite. Bata até conseguir uma mistura homogênea. Unte a forma de pudim com um pouquinho do caramelo. Adicione a massa e asse em banho maria por 90 minutos a 180ºC. Coloque na geladeira e deixe esfriar por quatro horas antes de desenformar.

