Confira receitas saudáveis de muffins e bolos funcionais

AGENDA CULTURAL

Com Karla Coronel no show de abertura, Natiruts faz apresentação gratuita neste domingo, no Parque das Nações Indígenas; ainda, festas julinas e documentário francês sobre o hip-hop

Eles estão no pedaço desde os anos 1990 e até precisaram mudar o nome no meio do caminho. Em maio, fizeram uma turnê nos EUA com ingressos esgotados. Alexandre Carlo (vocal) e Luís Maurício (baixo), dupla que permanece na Banda Natiruts desde o começo, em 1996, estão de volta a Campo Grande com outros nove músicos para um show gratuito do grupo neste domingo, no Parque das Nações Indígenas.

A formação inclui o guitarrista Kiko Peres, que deixou o Natiruts em 2002, mas que há 10 anos voltou a tocar com o grupo como músico convidado, mesmo status com que integra o time de instrumentistas que subirá ao palco. A balada começa às 18h, com a apresentação da cantora Karla Coronel dando partida ao projeto MS ao Vivo.

Em seguida, entra em cena Natiruts, banda que, em 27 anos de estrada, detém no repertório hits às pencas, quase sempre na base de um soft reggae, flertando tanto com lovers rock – a vertente romântica do reggae – quanto com ritmos brasileiros e outras levadas. “Andei Só”, “Presente De Um Beija-Flor”, “Liberdade Pra Dentro Da Cabeça” e “Sorri, Sou Rei” estão entre os sucessos da banda que se mantêm em forma a cada execução.

Mas a canção que serve de cartão de visitas para o show na Capital é “Ela”, faixa do álbum “Good Vibration Vol. 1”, o nono gravado em estúdio pela banda e que dá nome a atual turnê. Composta pelo baiano Djaluz, a música foi escolhida por Carlo para integrar o disco, segundo o vocalista, por ele ter sentido “algo de Natiruts” em sua lírica.

“‘Good Vibration’ é o mais colaborativo da nossa história. Como vocalista, eu queria utilizar mais meu lado de intérprete e também mostrar ao público alguns excelentes compositores de reggae que temos no País”, explica.

De novo visual, sem os habituais dreadlocks, o cantor nunca deixou de manter o diálogo com o reggae jamaicano na fonte, o que inclui parcerias com os filhos do ídolo Denroy Morgan (1945-2022) e com Ziggy Marley, o qual divide a autoria da letra de “América Vibra” com Carlo, além de cantar na faixa do novo álbum da Banda Natiruts ao lado da atriz mexicana Yalitza Aparicio, revelada no longa-metragem “Roma” (2018), de Alfonso Cuarón.

A antena do vocalista também nunca desplugou das parcerias com artistas nacionais, de Rodolfo (ex-Raimundos) e Ivete Sangalo a nomes da nata do reggae nacional, como Edson Gomes, Sine Calmon, Ponto de Equilíbrio, Cidade Negra e Gilberto Gil.

Sem abandonar os sons da Jamaica, “Good Vibration” faz um passeio por outras praias, a exemplo do blues. Outros ritmos latinos não faltam no repertório, como em “Todo Bien”, que traz a participação do porto-riquenho Pedro Capó. Iza, Chico Brown, Carlinhos Brown e Melim também estão entre os convidados.

O Natiruts aporta em Campo Grande após uma passagem bem-sucedida pelos EUA, para onde levou a turnê de “Good Vibration”, como se sabe, com casa cheia coast to coast. A receita do sucesso? “É a fidelidade àquilo em que se acredita que nos manteve aí esse tempo todo”, manda Carlo.

“A coragem de não seguir modismos para se adequar a questões mercadológicas na hora de compor as canções. Canções devem ter uma origem lúdica, espiritual. A aceitação do mercado é apenas uma consequência disso”, professa o reggae man.

Quem banca a passagem da turnê por CG é o Sesc-MS e o governo do Estado, além de um pool de empresas que aparecem como parceiras do MS ao Vivo. A comunidade reggae da Capital mobilizou-se com o poder público, a fim de solicitar a valorização de atrações locais do gênero em eventos de grande porte, como é o caso da participação do Natiruts na programação.

SEGUE O ARRAIÁ

As festas julinas seguem a mil para quem ainda não guardou as roupas de retalho e as estampas em xadrez. Uma das opções para a noite de hoje pode ser o Ginga Espaço de Dança, que promete apresentações, música ao vivo, comidas típicas e muita diversão. O endereço é na Rua Brigadeiro Tobias, nº 956, Vila Taquarussu. Mais informações pelo telefone (67) 3025-2601.

Já amanhã tem o Arraiá do Laricas, que toma conta do espaço cultural localizado na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.663, Vila Planalto, a partir das 17h30min, com a DJ LadyAfroo, a banda Flor de Pequi e o cantor Dovalle como atrações.

O programa também inclui pescaria para a criançada e até para os maiores de 18 anos, com barraca do beijo, correio elegante e mais. No cardápio, arroz carreteiro, caldos, milho verde, quentão e doces. Ingressos por R$ 10 (até 19h30min) e por R$ 20.

ERIKA E FLÁVIO

No Sesc Cultura, uma das atrações de hoje, às 19h, é o show gratuito de Erika Espíndola e Flávio Bernardo. A dupla anuncia uma performance “nada convencional” com releituras de artistas sul-mato-grossenses.

“ALLONS ENFANT”

O documentário “Allons Enfant” (2021) marca a retomada do Cine MIS, com uma sessão gratuita seguida de debate, também às 19h desta sexta-feira, no Museu da Imagem e do Som. O longa celebra ainda a Queda da Bastilha, principal data do calendário cívico francês.

Com direção de Thierry Demaizière e Alban Teurlai, o filme acompanha a tentativa de um colégio, no centro de Paris, superar o fracasso escolar entre os alunos de bairros populares por meio do hip-hop. A curadoria é de Márcia Saddi, e a sessão é uma parceria da Aliança Francesa e do Instituto Francês com o MIS.

MISSÃO 7

Nos cinemas do circuito comercial, o destaque é para o filme “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1”, o sétimo longa da franquia (com Tom Cruise no papel do agente Ethan Hunt) que, desde 1996, revisita a famosa série de TV dos anos 1960. Grace, personagem da atriz Hayley Atwell, vem arrancando elogios – e suspiros.