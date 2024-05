Confiras as estreias da semana nos principais serviçoes de assinatura

A previsão do tempo já alertou que a próxima semana será fria em Mato Grosso do Sul.

Não sabe o que assistir em casa enrolado (a) nas cobertas? Confira abaixo séries e filmes que estreiam nos streamings:

Netflix

A vida que você queria (série)

Em A Vida que Você Queria, Gloria finalmente encontra paz após passar pelas turbulências da transição, mas a chegada de uma antiga amiga (e seus problemas) vira sua vida de cabeça para baixo. Na minissérie italiana, após passar pelo processo de transição, Gloria (Vittoria Schisano) se muda para uma pequena cidade do sul da Itália e encontra equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Um dia, de repente, Marina (Pina Turco), uma antiga amiga de faculdade, bate a sua porta grávia e com mais duas crianças, todas de pais diferentes. Os fantasmas do passados das duas amigas voltam à tona, junto com uma notícia inesperada que vai mudar totalmente a vida de Gloria.

Criação: Ivan Cotroneo

Título original: La vita che volevi

Data de estreia: 29 de maio

Biônicos (filme)

Biônicos se passa no ano de 2035, onde um mundo dominado pela tecnologia é o pano de fundo para um thriller distópico dirigido por Afonso Poyart, no qual duas irmãs se encontram envolvidas em uma disputa intensa no salto em distância. Em uma realidade onde próteses biônicas dominam o cenário esportivo, a rivalidade entre as irmãs as leva por um caminho sombrio e sinistro. À medida que o filme se desenrola, questões de ambição, dilemas morais e conflitos familiares surgem em um cenário cyberpunk, repleto de cenas de ação carregadas de adrenalina. Maria (Jessica Córes), uma das irmãs, alimenta o sonho de competir contra sua irmã, mas para alcançar esse objetivo, ela se vê obrigada a adentrar um mundo permeado por crime e violência. Enquanto o progresso da robótica eleva os atletas paraolímpicos ao status de estrelas do esporte, Maria enfrenta escolhas difíceis que testarão seus limites e valores em uma busca desesperada pela realização de seus sonhos.

Direção: Afonso Poyart

Duração: 1h 50min

Data de estreia: 29 de maio

Dançando para o Diabo (série)

A série documental Dançando para o Diabo acompanha um grupo de dançarinos proeminentes da famosa e viral rede social para vídeos conhecida como Tik Tok, que se encontra preso em um culto disfarçado de empresa de gestão chamada 7M. Entre eles está a dançarina e criadora de conteúdo Miranda Wilking, cuja família tenta desesperadamente tirar a filha de lá. À medida que outros dançarinos e ex-membros escapam e trabalham para reconstruir suas vidas, só quando se unem para tentar pôr fim ao ciclo do seu agressor é que a verdadeira cura começa. A série documental reúne depoimentos de diversas vítimas e familiares na tentativa de expor as táticas simbólicas usadas por organizações semelhantes a cultos para exercer controle sobre as pessoas, mostrando até onde as famílias farão para manter seus entes queridos seguros.

Produção: Dirty Robber e WV Alternative

Título original: Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult

Data de estreia: 29 de maio

Eric (série)

Em Eric, um ventríloquo entra em uma espiral de desespero e conta apenas com o delírio de um monstro azul para como aliado para encontrar seu filho que desapareceu. Na minissérie criada por Abi Morgan, Vincent (Benedict Cumberbatch) é um famoso criador de programas de TV para o público infantil com fantoches. Quando seu filho de nove anos desaparece, ele acha que colocar o amigo imaginário do menino, um monstro azul chamado Eric, ao vivo na televisão vai trazê-lo de volta para casa. Ele entra em uma paranoia tão grande que acaba afastando a todos ao seu redor, exceto Eric.

Criação: Abi Morgan

Data de estreia: 30 de maio

Geek Girl (série)

Em Geek Girl, uma adolescente desajustada é descoberta por uma agência de modelos e tem sua vida vidada de cabeça para baixo ao mergulhar no mundo da moda. Na série baseada nos livros best sellers da autora Holly Smale, Harriet Manners (Emily Carey) vive na base da pirâmide social do colegial por ser desajeitada e por causa de seus interesses excêntricos. Um dia, sem querer, ela provoca um pequeno acidente em um museu e é descoberta por uma dupla de olheiros de uma renomada agência de modelos. Ela aceita a oportunidade e acaba se destacando no mercado da alta-costura. Além dos desfiles e sessões de fotos, ela encontra um lugar de desafios, amadurecimento e, também, o despontar de um romance.

Criação: Holly Smale

Data de estreia: 30 de maio

Uma Parte de Você (filme)

Uma Parte de Você é uma narrativa envolvente que mergulha nas complexidades da adolescência através dos olhos de Agnes (Felicia Truedsson), uma jovem que sempre viveu à sombra de sua irmã mais velha, Julia (Zara Larsson). Julia tem tudo o que Agnes sempre almejou: popularidade na escola, a vida social agitada e até mesmo o namorado dos sonhos, Noel (Edvin Ryding). Para Agnes, Julia é o padrão inalcançável de sucesso e felicidade. No entanto, uma tragédia a atinge e o mundo de Agnes é virado de cabeça para baixo. Em meio à adversidade, ela se vê forçada a se reinventar e confrontar suas próprias ambições e desejos. À medida que Agnes se aproxima de alcançar seus sonhos, ela se depara com questões profundas sobre o verdadeiro significado da felicidade e o preço a ser pago por ela. Uma Parte de Você retrata de forma comovente a tumultuada jornada da adolescência, explorando temas de identidade, ambição e o impacto das expectativas sociais. É uma história sobre descobrir a própria voz em meio ao caos emocional, onde Agnes enfrenta escolhas difíceis e lições dolorosas sobre o que realmente importa na vida.

Direção: Sigge Eklun

Duração: 1h 39min

Título original: En del av dig

Data de estreia: 31 de maio

Não nos Calaremos (série)

Em Não nos Calaremos, uma adolescente vê sua vida virar de cabeça para baixo após fazer uma denúncia de abuso sexual no colégio. Baseada no romance "Ni una más" do autor Miguel Sáez Carral, a série espanhola conta a história de Alma (Nicole Wallace), uma jovem de 17 anos que toma a ousada atitude de pendurar uma faixa no portão da escola com os dizeres "aqui se esconde um estuprador" para denunciar um abuso que sofreu. A partir disso, uma investigação criminal coloca suas relações com amigos, familiares e sua própria sanidade à prova.

Criação: Miguel Sáez Carral

Título original: Ni una más

Data de estreia: 31 de maio

Max

Tribunal Noturno (série) - 2ª temporada

Tribunal Noturno é o revival da clássica sitcom americana dos anos 80 The Night Court. A comédia jurídica é encabeçada pela otimista juíza Abby Stone (Melissa Rauch), filha do falecido Harry Stone, protagonista da versão original. Na série, Abby tenta reunir toda a força de vontade e entusiasmo possíveis para presidir o plantão de pernoite da Corte Criminal de Manhattan. Seguindo os passos do pai, a juíza enfrenta os casos mais inusitados de Nova York no turno da noite do Tribunal. A série ainda conta com o retorno de John Larroquette na pele do advogado Dan Fielding.

Direção: Pamela Fryman

Título original: Night Court

Data de estreia: 31 de maio

Domina (série) - 2ª temporada

A série histórica Domina reconta a trajetória de Lívia Drusila (Kasia Smutniak), a terceira esposa do imperador Augusto de Roma. Após a morte de Júlio César, Drusila se vê obrigada a navegar em uma sociedade comandada pelo poder dos homens. Em meio a perigosos acordos e assassinatos, a trama acompanha a ascensão da mulher após voltar do exílio, no qual foi alvo em uma guerra civil. Após não receber o apoio de seu pai e marido, ela está decidida a vingar-se e recuperar tudo que lhe roubaram. Aos poucos, a história da imperatriz mais poderosa e influente de Roma é mostrada.

Criação: Simon Burke (II)

Data de estreia: 31 de maio

Disney+

A Lista de Hailey (série)

A história gira em torno de Hailey Banks, uma adolescente cautelosa, mas cheia de recursos, que recebe a missão de concluir uma longa lista de tarefas desafiadoras e às vezes absurdas para salvar o mundo. Essas tarefas incluem desde encarar todos os brinquedos de uma festa no condado, participar de um musical, reunir uma dupla de cantores, até enfrentar seus próprios sentimentos complexos por seu melhor amigo, Scott.

Produção: Camille Bautista

Título original: Hailey's on It!

Data de estreia: 29 de maio

Jim Henson, o Homem-Ideia (filme)

Jim Henson: O Homem das Ideias leva-nos à mente deste visionário criativo ímpar, desde os seus primeiros anos como marionetista na televisão local ao sucesso global de "Rua Sésamo", "Os Marretas" e muito mais. Com um acesso sem precedentes aos arquivos pessoais de Jim, o realizador Ron Howard traz-nos uma visão fascinante e perspicaz de um homem complexo que inspirou o mundo com a sua visão sem barreiras.

Produção: Ron Howard

Duração: 1h 47min

Título original: Jim Henson Idea Man

Data de estreia: 31 de maio

Prime Video

Duro de Atuar 2 (filme)

Duro de Atuar 2 é dirigido por Eric Appel. Depois de estabelecer sua marca como um herói de ação em Duro de Atuar, Kevin Hart aspira a consagrar-se como o maior astro do gênero misto de comédia com ação. Com um conceito revolucionário para um novo filme, Kevin mergulha em uma aventura onde até mesmo ele desconhece o desenrolar dos acontecimentos. No entanto, sua ambição o leva a um ponto cego, e ele se vê envolvido em uma trama de vingança sinistra, arquitetada por alguém de seu passado. Agora, para sobreviver, Kevin conta com a ajuda de seus parceiros mais próximos: sua co-estrela favorita, Jordan King (Nathalie Emmanuel), seu assistente ansioso Andre (Ben Schwartz), a mãe de Andre, Cynthia (Paula Pell), e o lendário dublê de Hollywood, Mr. 206 (John Cena). Juntos, eles enfrentarão desafios inesperados e perigos iminentes, na tentativa de superar as adversidades e consolidar o legado de Kevin como uma lenda da ação.

Direção: Eric Appel

Duração: 1h 32min

Título original: Die Hart 2: Die Harter

Data de estreia: 30 de maio

