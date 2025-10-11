Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conheça dicas para o ovo frito perfeito e uma incrível receita da chef Bru Calderon

Sexta-feira foi o Dia Mundial do Ovo, uma data que você pode celebrar diariamente, pela praticidade de preparo e as possíveis combinações que o alimento permite em qualquer refeição

Da redação

Da redação

11/10/2025 - 10h00
Sexta-feira, 10 de outubro, foi o Dia Mundial do Ovo, data criada em 1996 pela International Egg Commission (IEC) com o objetivo de destacar os múltiplos benefícios desse alimento nutritivo e acessível. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores globais, fazendo do ovo tanto um produto essencial para a economia quanto uma fonte essencial de proteína para a população.

Em 2023, a produção nacional de ovos de galinha atingiu um recorde de 4,99 bilhões de dúzias, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. As projeções para este ano indicam que a oferta de ovos continuará em expansão, embora de forma moderada. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a produção pode alcançar entre 62 bilhões de unidades e 65 bilhões de unidades.

O brasileiro consome, em média, 288 ovos por ano, colocando o País entre os 10 maiores consumidores globais. Em um cenário hipotético, a produção nacional equivale a cerca de 305 ovos por habitante, evidenciando a vasta disponibilidade do produto no mercado interno.

SUPERALIMENTO

Além de seu peso econômico, o ovo é amplamente reconhecido por seu excepcional valor nutricional. Considerado um alimento completo, é uma das melhores fontes de proteína de alto valor biológico, contendo todos os aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue produzir. Essa característica o torna fundamental para várias coisas.

MÚSCULOS

Essencial para atletas e para a manutenção da massa muscular em todas as idades.

SACIEDADE

Contribui para a sensação de plenitude, auxiliando no controle de peso e na prevenção da obesidade.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

As proteínas e outros nutrientes presentes no ovo são vitais para as defesas do organismo.

VITAMINAS

O ovo é também uma potência de vitaminas e minerais. É rico em vitaminas A, D, E, K e B12, que desempenham papéis cruciais na visão, saúde óssea, proteção antioxidante e funções neurológicas. Minerais como zinco, magnésio e selênio, em conjunto com carotenoides como luteína e zeaxantina, contribuem para a saúde ocular e a proteção celular.

NA COZINHA

Na cozinha, são muitos os truques e macetes que melhoram a execução das receitas. Isso vale até para o mais simples dos preparos, como o de um ovo frito. Pode parecer tarefa fácil, mas conseguir aquele ponto perfeito, com a gema cremosa e as bordas douradas, exige atenção aos detalhes. Parece simples, né? Mas quem nunca queimou a clara ou estourou a gema?

SEIS DICAS

Para evitar que o que pode vir a ser simples se transforme num transtorno, a chef Bru Calderon, uma advogada que há 10 anos trocou o escritório pela cozinha, transformando o hobby em profissão, compartilha seis dicas para elevar o seu ovo frito a outro nível. Vale a pena conhecer o talento da chef.

Bru mantém um blog e um perfil no Instagram (@brucalderon) onde você encontra dicas e receitas descomplicadas para o dia a dia, apresentadas de forma prática, lúdica e com um carisma que dá um toque a mais na experiência culinária. “Ajudar você a se tornar chef da sua cozinha é o propósito do meu trabalho”, promete a simpática craque do avental. Vamos às dicas?

FRIGIDEIRA

A primeira grande dica é usar frigideiras de qualidade. Prefira as equipadas com revestimento antiaderente. Elas não grudam e dispensam o excesso de gordura.

MANTEIGA

Unte a superfície da frigideira, com o auxílio de um pincel, delicadamente. A manteiga é uma excelente opção, em vez do óleo ou azeite. O seu ponto de queima é menor. Dessa forma, seu ovo não ficará completamente tostado embaixo.

ÁGUA

Adicione uma colher de sopa de água na frigideira, para criar vapor. Ela garante o cozimento uniforme da parte de cima e de baixo do ovo. Esse é um segredo que grandes chefs de cozinha já revelaram em livros e programas de TV. 

TAMPA

Tempere com um pouco de sal e pimenta do reino e tampe a frigideira imediatamente. É o vapor que vai cozinhar a gema sem queimar a clara.

FOGO BAIXO

Cozinhe em fogo baixo. Dessa forma evita que o excesso de calor queime o seu ovo.

MINUTO

Use a chama média ou baixa. Quanto menor a espessura da sua frigideira, menor deve ser a chama. Desligue o fogo após um minuto e deixe que o ovo termine de chegar ao ponto desejado (gema mole ou dura) só com o vapor da frigideira. Está pronto o melhor ovo frito da vida.

PURGATÓRIO

Bru Calderon disponibiliza também a sua receita dos chamados ovos no purgatório. “Essa receita, cheia de sabor e história, é uma tradição na Itália. Especialmente popular no sul do país, carrega uma simbologia curiosa. Os ovos representam as almas, enquanto o molho de tomate borbulhante seria o fogo do purgatório”, afirma a chef.

Embora simples, o prato tem origem humilde, associado à cozinha camponesa, por ser barato, nutritivo e rápido de preparar. Trata-se basicamente de ovos cozidos diretamente em um molho de tomate, temperado com alho, azeite e especiarias. “Muitos acreditam que inspirou versões pelo mundo, como o famoso shakshuka, do Oriente Médio e do norte da África. É típico servir os ovos no purgatório acompanhados de pão, para mergulhar no molho”, conta Bru. Agora, ao trabalho e bom apetite.

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem shows, cinema, feiras e muito mais

Além da farta programação que embala os últimos dias da Bienal Pantanal, incluindo o espetáculo "Crianceiras", o fim de semana tem "Sertanejinho do Teló" celebrando o aniversário de MS, Praça Bolívia, Rockers Sound System, dança no Sesc Prosa

10/10/2025 09h30

Com direção de Rodrigo Rezende, o curta-metragem protagonizado por Giulia Agnes e Tero Queiroz apresenta, com delicadeza e envolvimento, uma narrativa sobre o resgate dos vínculos entre pai e filha; hoje, grátis, em quatro horários, na Bienal Pantanal

Com direção de Rodrigo Rezende, o curta-metragem protagonizado por Giulia Agnes e Tero Queiroz apresenta, com delicadeza e envolvimento, uma narrativa sobre o resgate dos vínculos entre pai e filha; hoje, grátis, em quatro horários, na Bienal Pantanal Divulgação

No fim de semana do Dia das Crianças e do aniversário de Mato Grosso do Sul, tem festa gratuita para celebrar as duas datas. No Parque das Nações Indígenas, neste domingo, a partir das 17h, com entrada franca, o MS Ao Vivo contará com três atrações musicais para comemorar os 48 anos de criação de Mato Grosso do Sul. O projeto musical é uma iniciativa do governo do Estado e apresenta como atração principal o sertanejo pop de Michel Teló.

Isso mesmo. O novo projeto do cantor e instrumentista que, embora nascido no Paraná, tem o coração sul-mato-grossense passeia por um repertório de canções consagradas do pop rock brasileiro, sem abandonar sucessos do modão.

O “Sertanejinho do Teló”, que o músico inclusive gravou ao vivo em Campo Grande, em março, em formato bem intimista e descontraído, vai de Raul Seixas a Los Hermanos, passando por Cazuza, Lulu Santos, com direito a derivações pela música baiana de Ivete Sangalo e outras surpresas.

“Garçom Amigo”, “Vaneira das Meninas Carinhosas” e “Fundo da Grota”, dos tempos do Tradição, antigo grupo de Teló, também estão no repertório do projeto e não devem faltar na apresentação deste domingo.

Aliás, o Tradição também faz parte da festa no show programado por ex-integrantes do grupo, que adotou o nome de Lendas 67, reforçando o simbolismo com as origens do estado e do artista.

O Lendas – com Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca – sobe ao palco do parque logo após o aquecimento no gramado com o set list do DJ Jackson Seballo.

O MS Ao Vivo é um projeto musical promovido pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS, em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

CURTA BIENAL

Na Bienal Pantanal, além da presença de dezenas de autores locais, nacionais e internacionais (Naya, Marina Duarte, André Alvez, Henrique Medeiros, Sandra Menezes, Rodrigo Teixeira, Bosco Martins, Ana Suy, Milly Lacombe, Damián Cabrera, etc.), há sets de poesia, shows musicais – por exemplo, Maria Alice (MS) e Nestor Ló Y Los Caminantes (Paraguai) no sábado – e uma programação especial dedicada à criançada, de cinema a espetáculos ao vivo, e, naturalmente, muita literatura.

Tudo com acesso gratuito no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Basta conferir a programação no site www.bienalpantanal.com.br/ ou nas redes sociais do evento.

Um dos destaques é a mostra Curta Bienal, que, hoje, apresenta quatro sessões – às 10h, às 10h30min, às 14h e às 14h30min – do curta-metragem “A Última Porteira” (MS, 2025), uma delicada e envolvente narrativa, com direção de Rodrigo Rezende, sobre paternidade.

“Tiago é um trabalhador solteiro que precisa aprender a ser pai após descobrir que tem uma filha com 10 anos”, diz a sinopse do filme, que tem 20 minutos de duração e classificação indicativa livre.

Sábado e domingo, também tem mais sessões da mostra Curta Bienal, com curadoria de Andréa Freire, sempre no Auditório Pedro de Medeiros. Tero Queiroz (Tiago, o pai) e Giulia Agnes (Alice, a filha) encabeçam o afiado elenco, um dos pontos altos do curta, que é um dos pontas de lança da atual produção audiovisual de MS.

“CRIANCEIRAS”

Outro destaque, em dois horários – às 16h e às 18h – deste domingo, último dia da Bienal, o espetáculo cênico-musical “Crianceiras” proporciona uma viagem, para crianças e adultos, ao universo infantil da poesia de Manoel de Barros (1916-2014).

Concebido pelo músico Márcio de Camillo a partir da obra do poeta, o projeto é inspirado nas iluminuras da artista plástica Martha Barros, sob a direção de Luiz André Cherubini, e tem como referência estética o Grupo Sobrevento de Teatro de Animação.

Unindo teatro, cinema de animação, música, tecnologia digital e literatura, a cena em “Crianceiras” é construída a partir do brincar dos intérpretes com a palavra do poeta musicada em interação com imagens físicas e projetadas que, delicadamente, “no desenrolar das intrigas caçam jeitos inesperados para a liberdade dos curiosos personagens Bernardo, Sabastião, Caranguejo Se Achante e Sombra-Boa, entre outros.

PRAÇA BOLÍVIA

Neste domingo, das 9h às 14h, a feira cultural Praça Bolívia – na Rua das Garças com a Rua Aníbal de Medeiros, Bairro Santa Fé – também se enfeita para receber a gurizada, com uma programação recheada de atrações: capoterapia (capoeira), Lisa Lima (dança do ventre) e o Palhaço Gabinete, além de artesanato, moda, comidas típicas, arte e antiguidades, campanha de adoção de pets e jogo de xadrez. O Renato Mendes Trio e as bandas Bar Ganhas, Filhos Fortes e Skuderia estão entre as atrações musicais.

DANÇA

Hoje, a partir das 19h, tem o espetáculo de dança “Efêmera Prece”, com o performer Irineu Júnior, no Sesc Teatro Prosa. Os ingressos são gratuitos mediante reserva pela plataforma Sympla. Classificação indicativa: livre. Endereço: Rua Anhanduí, nº 200, Centro.

Confira a sinopse: “Um corpo ora em movimento. Entre pausas, fluxos e rupturas, tece sua prece no breve – no que nasce, no que se desfaz, no que resiste. Na travessia entre presença e ausência, molda silêncios, convoca fôlego e se lança. Porque há algo que insiste em permanecer, mesmo quando tudo é passageiro.

“Efêmera Prece” é rito, travessia e respiro, pois seguir em frente é também habitar o instante – reconhecer a beleza do que é passageiro e transformar o efêmero em presença”.

Diálogo

Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (10)

10/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Albert Einstein - físico alemão

Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana.
Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta”

FELPUDA

Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a cada dia têm jorrado menos e os encarregados de cuidá-las estão sendo obrigados a fechar alguns registros para economia forçada. Mais um pouco, os súditos poderão começar a reclamar, porque não suportariam ficar carregando latas d’água na cabeça para tentar não deixar as cisternas secarem de vez. Por enquanto, foram produzidos cenários mostrando que os rios em direção à sala do tesouro continuam caudalosos, quando a realidade seria outra. A ordem é para não deixar transparecer que, se a seca continuar, o abastecimento será à conta-gotas. Afe!

Diálogo

Só conversa

Para políticos mais ligados nas discussões sobre as alianças partidárias, essas deverão ser delineadas somente daqui a cinco meses. É quando estarão sacramentadas as mudanças que se verificarão com a janela partidária, que se abrirá em março e fechará em abril.

Mais

Até lá, segundo eles, muitos serão os acenos, os encontros, as conversas, as reuniões secretas ou não. Mas, nesse período todo, nada será e nem poderá ser concretizado, pois podem ocorrer muitas mudanças, alterando o cenário eleitoral.

DiálogoSilvelena Sandim, que comemora 70 anos hoje - Arquivo pessoal

 

DiálogoPatricia Hall e Zenio Farias - Renato Wrobel

"Doce"

Uma das alterações na proposta do Ministério Público para ajustar as regras sobre remuneração e benefícios dos seus servidores, que está tramitando na Assembleia Legislativa de MS, dizem que é “mamão com açúcar”. Abre a opção de o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão optar entre receber integralmente o salário do cargo comissionado ou manter vencimento e vantagens do cargo efetivo acrescidos da gratificação por exercer a função.

Dois mais dois

O parecer prévio das contas do governo Eduardo Riedel referente ao ano de 2024 foi aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas de MS. O documento foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Gerson Claro, pelo corregedor-geral da Corte Fiscal, conselheiro Márcio Monteiro. Os parlamentares farão análise do parecer, que, posteriormente, será colocado em votação no plenário.

Barulho, não!

Está tramitando na Câmara Municipal de Campo Grande projeto de lei que autoriza a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), durante fiscalizações, a apreender e destruir escapamentos barulhentos. A justificativa da proposta é combater o uso de descargas adulteradas, conhecidas popularmente como “escapamentos abertos” ou “esportivos”, que produzem ruídos acima dos limites permitidos e provocam transtornos à população. O autor é o vereador Rafael Tavares.

