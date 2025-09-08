Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em uma época em que a música brasileira buscava sua identidade pós-ditadura, com vozes que ecoavam poesia e resistência, um furacão de talento e sinceridade irrompeu nos palcos e estúdios: Angela Maria Diniz da Costa, a eterna Angela Ro Ro. Sua história não é apenas a de uma cantora, mas a de uma mulher que ousou ser inteiramente ela mesma, expondo a alma em cada nota e desafinando os padrões da sociedade.

Nascida no Rio de Janeiro, Angela não chegou à música pela via convencional. Sua paixão pelo piano, aprendida na infância, foi a base para uma carreira que se construiria sobre a força da sua personalidade.

Ela não tinha a voz límpida das cantoras de bossa nova, mas sim uma rouquidão que parecia carregar o peso de todas as desilusões e a intensidade de todos os amores. E foi exatamente essa autenticidade que a tornou uma lenda.

Seu álbum de estreia, de 1979, foi uma bomba emocional. Canções como "Amor, Meu Grande Amor" e "Tola Foi Você" eram mais do que simples músicas; eram diários em forma de canção, confissões abertas que falavam sobre paixões avassaladoras, decepções e a complexidade do amor.

Angela cantava o que muitos sentiam, mas não tinham coragem de dizer. Sua vulnerabilidade se transformou em uma força avassaladora, criando uma conexão imediata e profunda com o público.

Angela Ro Ro não se restringia a um gênero. Em sua música, havia o jazz do piano, o blues das emoções, e a alma da MPB. Ela se tornou a voz que cantava o amor de forma crua, sem eufemismos. Sua vida pessoal, publicamente vivida sem medo em uma época de tabus, a transformou em um símbolo de liberdade e representatividade para a comunidade LGBTQIA+ no Brasil.

O legado de Angela vai muito além de seus sucessos, como "Gota d'Água" ou "Fogueira". Ela é a prova de que a arte mais poderosa é aquela que vem do coração, sem filtros. Em um mundo de aparências, Angela Ro Ro nos lembrou que a verdade, mesmo que desafinada e imperfeita, é a melodia mais bonita de todas.

Maiores sucessos de Angela Ro Ro: