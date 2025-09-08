Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conheça os maiores sucessos de Angela Ro Ro

Descubra a história e a alma por trás dos grandes sucessos de Angela Ro Ro. Uma lista completa com as músicas mais marcantes de um dos maiores ícones da MPB

Denis Felipe

Denis Felipe

08/09/2025 - 15h15
Em uma época em que a música brasileira buscava sua identidade pós-ditadura, com vozes que ecoavam poesia e resistência, um furacão de talento e sinceridade irrompeu nos palcos e estúdios: Angela Maria Diniz da Costa, a eterna Angela Ro Ro. Sua história não é apenas a de uma cantora, mas a de uma mulher que ousou ser inteiramente ela mesma, expondo a alma em cada nota e desafinando os padrões da sociedade.

Nascida no Rio de Janeiro, Angela não chegou à música pela via convencional. Sua paixão pelo piano, aprendida na infância, foi a base para uma carreira que se construiria sobre a força da sua personalidade.

Ela não tinha a voz límpida das cantoras de bossa nova, mas sim uma rouquidão que parecia carregar o peso de todas as desilusões e a intensidade de todos os amores. E foi exatamente essa autenticidade que a tornou uma lenda.

Seu álbum de estreia, de 1979, foi uma bomba emocional. Canções como "Amor, Meu Grande Amor" e "Tola Foi Você" eram mais do que simples músicas; eram diários em forma de canção, confissões abertas que falavam sobre paixões avassaladoras, decepções e a complexidade do amor.

Angela cantava o que muitos sentiam, mas não tinham coragem de dizer. Sua vulnerabilidade se transformou em uma força avassaladora, criando uma conexão imediata e profunda com o público.

Angela Ro Ro não se restringia a um gênero. Em sua música, havia o jazz do piano, o blues das emoções, e a alma da MPB. Ela se tornou a voz que cantava o amor de forma crua, sem eufemismos. Sua vida pessoal, publicamente vivida sem medo em uma época de tabus, a transformou em um símbolo de liberdade e representatividade para a comunidade LGBTQIA+ no Brasil.

O legado de Angela vai muito além de seus sucessos, como "Gota d'Água" ou "Fogueira". Ela é a prova de que a arte mais poderosa é aquela que vem do coração, sem filtros. Em um mundo de aparências, Angela Ro Ro nos lembrou que a verdade, mesmo que desafinada e imperfeita, é a melodia mais bonita de todas.

Com certeza! A cantora e compositora Angela Ro Ro é uma das figuras mais icônicas da música popular brasileira. Conhecida por sua voz rouca, letras confessionais e estilo único, ela marcou a MPB com diversos sucessos.

Maiores sucessos de Angela Ro Ro:

  • Amor, Meu Grande Amor: Sem dúvida, sua canção mais famosa e atemporal. Lançada em 1979, tornou-se um hino de amor e paixão e é um dos maiores clássicos da música romântica brasileira.
  • Gota d'Água: Composta por Chico Buarque para a peça de mesmo nome, essa canção ganhou uma interpretação marcante na voz de Angela, tornando-se um de seus grandes hits.
  • Tola Foi Você: Uma das músicas que ajudou a solidificar sua carreira, lançada em seu álbum de estreia, em 1979. A canção reflete a melancolia e a força lírica de seu estilo.
  • Fogueira: Outro clássico de seu repertório, que faz parte do imaginário popular da música brasileira, com sua melodia cativante e letra direta.
  • Compasso Binário: Uma de suas canções mais conhecidas, que mostra a sua habilidade em compor melodias e letras que misturam tristeza e resiliência de forma única.
  • Meu Mal é a Gula: Uma faixa mais bem-humorada e descontraída, que se destacou por sua originalidade e se tornou um de seus sucessos.

SAÚDE E DIREITOS

Setembro com campanhas sobre doenças graves lembra que diagnóstico pode garantir isenção de imposto

Setembro "colorido" lembra que doenças graves podem garantir isenção de imposto; Lei nº 7.713/1988 assegura benefício fiscal para quem enfrenta enfermidades listadas na legislação

08/09/2025 10h00

A mobilização das campanhas deste mês é também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida

A mobilização das campanhas deste mês é também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida Foto/ Divulgação

Setembro é conhecido como o mês das cores da conscientização. O vermelho chama atenção para as doenças cardiovasculares, o verde para a doação de órgãos e prevenção do câncer de intestino, o roxo para a fibrose cística, o lilás para a doença de Alzheimer e o amarelo para a prevenção do suicídio. Há ainda a lembrança de doenças do sangue, como leucemia, mieloma e linfomas.

Cada campanha reforça a importância da informação e da prevenção, mas também abre espaço para um tema essencial: os direitos assegurados a pacientes que convivem com enfermidades graves.

Entre esses direitos está a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e reforma (benefício destinado a militares), prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. O benefício, consolidado em decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), busca aliviar o peso financeiro de quem enfrenta tratamentos longos e de alto custo.

Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que também preside o Conselho de Justiça Federal (CJF), a isenção existe para “abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um padrão de vida o mais digno possível diante do estado de enfermidade”.

PONTOS FUNDAMENTAIS

A Corte já fixou pontos fundamentais. O rol de doenças previsto na lei é taxativo, contemplando enfermidades como neoplasia maligna, cardiopatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, Aids, hanseníase, nefropatia grave, entre outras.

A isenção é restrita a aposentados e reformados, não alcança trabalhadores em atividade e não depende da contemporaneidade dos sintomas: mesmo em casos de remissão, o benefício deve ser mantido, uma vez que os gastos médicos permanecem.

Além disso, não é obrigatória a apresentação de laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por outros meios aceitos pelo Judiciário. Em decisões recentes, o STJ também estendeu a isenção a valores de previdência privada complementar, reconhecendo seu caráter previdenciário.

ALÍVIO FINANCEIRO

Para a advogada Iris Matos, a falta de informação ainda impede que muitos contribuintes usufruam desse direito.

“Muitos aposentados acometidos por doenças graves continuam pagando Imposto de Renda sem saber que estão amparados pela lei. Conhecer esse direito é fundamental, pois garante alívio financeiro e permite que essas pessoas concentrem seus recursos no que realmente importa: o tratamento e a qualidade de vida”, afirma Iris.

Na avaliação da advogada Laís Ferreira, a jurisprudência consolidada traz segurança jurídica.

“Ao fixar entendimentos sobre o rol de doenças, a restrição a aposentados e a manutenção da isenção mesmo em casos de remissão, o STJ garante clareza na aplicação da lei e assegura que sua função social seja cumprida: proteger quem mais precisa”, diz a advogada.

Setembro não é apenas um mês de cores e campanhas pela saúde. É também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida.

Quem deseja mais informações pode consultar diretamente o portal do STJ, buscar orientação na Receita Federal ou recorrer ao apoio de um advogado, capaz de avaliar cada caso e orientar sobre como requerer o benefício.

Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (8)

08/09/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

"Às vezes estamos sem rumo, mas alguém entra em nossa vida, e se torna o nosso destino. Às vezes estamos no meio de centenas de pessoas, e a solidão aperta nosso coração pela falta de uma única pessoa”.

 

FELPUDA

Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o tabuleiro administrativo em sua mesa e pensando o que mover para dar uma mexida mais ampla nas peças. Por enquanto, essas possíveis alterações estariam em âmbito mais fechado, mas já teriam sido tratadas durante reuniões com portas trancadas. As alterações seriam por uma questão partidária, principalmente porque Riedel se filiou ao PP e o partido estaria ocupando pouco espaço. Como a campanha eleitoral vem a galope, dizem que se não agir rápido para ampliar a participação do seu novo partido no governo, ele poderá ser “atropelado” com tabuleiro e tudo.

Diálogo

Enfim

Exercendo suas atividades  no Hospital Regional Dr. José  de Simone Netto, em Ponta Porã, 100 profissionais de enfermagem receberam mais de R$ 1 milhão em retroativos, referentes  ao complemento do piso salarial da categoria, pendente  desde setembro de 2023.

Mais

Esse resultado foi obtido com a participação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Secretaria de Estado de Saúde e a coordenação do hospital. A liberação dos recursos foi viabilizada por meio de um processo  de mediação do MPMS.

DiálogoDr. Sérgio Muritiba 
DiálogoVítor Souza  

Na linha

Alguns filiados ao PL, aqueles mais compromissados com o partido, estão considerando a entrada do ex-governador Azambuja para comandar a legenda como benéfica. Entendem que a direita passará a ser organizada o que, segundo eles, não vem ocorrendo. Também acham que o ex-tucano  vai colocar “ordem na casa”  e os liberais em papel de destaque no cenário político. Azambuja, dizem, sabe como sufocar rebeldias e traições.

Diferentes

Para esses liberais, a direita não demonstra coesão desde quando o PSL se fundiu com o DEM e virou União Brasil. O hoje ex-presidente Bolsonaro foi eleito pelo PSL,  mas deixou a sigla por divergências com a cúpula e se filiou ao Partido Liberal. Muitos que foram eleitos  na “onda bolsonarista” acabaram virando as costas para o “Capitão”  e há quem diga que vão penar para tentar a reeleição. Pelas bandas  de cá não foi diferente.

Janela

O deputado estadual Pedrossian Neto não deverá permanecer no PSD e, tão logo abra a janela partidária no ano que vem,  seu destino seria o PP, segundo  dizem por aí. O parlamentar  é o único do partido na Casa e, além disso, encontraria dificuldades para a reeleição,  por falta de estrutura eleitoral forte. Atualmente ele é vice-líder  do governo na Assembleia Legislativa de MS.  Se confirmada sua filiação  ao Progressistas, teria  como colegas de partido  os deputados Gerson Claro  e Londres Machado.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO
 

