Conheça os melhores pratos do planeta segundo os viajantes

12. XIAO LONG BAO, CHINA

São bolinhos recheados originários do Nan Xiang do século 19, local que é hoje o distrito de Jiading, em Xangai.

Eles são geralmente recheados com carne de porco picada, depois cozidos no xiaolong, um vaporizador de bambu (que dá nome ao prato) que faz ele absorver o caldo e parecer um “bolinho de sopa” depois de pronto.

Pode ser recheado também com carne de caranguejo ou camarão. A massa é bem fina, lembra um macarrão. Recomenda-se servir os bolinhos ainda quentes, de preferência com molho de vinagre e gengibre ao lado.

11. PIZZA MARGHERITA, ITÁLIA

A pizza Margherita é um prato digno de uma rainha! Em 1889, a rainha Margherita de Savoy visitou Nápoles, onde foi servida uma pizza feita para se assemelhar às cores da bandeira italiana: tomate vermelho, mussarela branca e manjericão verde, preparada por um chef chamado Raffaele Esposito, da Pizzeria Brandi.

A rainha adorava o prato, e Esposito o nomeou em homenagem a ela: pizza Margherita. Mas foi só o nome mesmo, esse sabor já era feito anos antes e era, inclusive, um dos mais pedidos.

10. POLLO A LA BRASA, PERU

Pollo a la brasa não é nada mais do que um frango inteiro assado na brasa, bem suculento, tradicionalmente servido com batatas fritas e saladas – lembra muito o frango do almoço de domingo de milhares de brasileiros. Hoje é uma das refeições mais consumidas no país, tanto que 27 milhões de peruanos a comem diariamente.

O prato foi inventado em Lima, na década de 1950, quando era temperado apenas com sal. Atualmente costuma ser marinado em uma combinação especial de ingredientes, geralmente composta por vinagre, sal, pimenta, alecrim, pimenta e cerveja escura.

9. CAG KEBABI, TURQUIA

Cag kebabı é uma variedade de kebab originária da cidade turca de Erzurum. É feito com cordeiro marinado na cebola, sal e pimenta por cerca de 12 horas, que é colocado em um grande espeto horizontal e cozido em fogo de lenha.

Depois de pronto, o chef corta as fatias e as coloca em um outro espeto menor até que fique cheio. As pessoas comem no próprio espeto ou com a carne envolvida no pão pita recém-assado e ainda quentinho.

8. GHORMEH SABZI, IRÃ

Ghormeh sabzi é um ensopado de ervas, comumente consumido em todo o Irã e considerado o prato nacional do país.

Embora existam inúmeras maneiras de prepará-lo, o ingrediente essencial é uma combinação de ervas, geralmente feita com salsa picada, coentro e cebolinha. Outras variedades podem incluir verduras como alho-poró, couve ou espinafre, que dão ao prato sua cor verde escura e seus sabores ricos.

Esses ingredientes essenciais são incorporados ao feijão e à carne em cubos (geralmente de cordeiro) para criar um ensopado encorpado.

O prato é tradicionalmente servido em uma tigela e comido com garfo e faca. O arroz persa tradicional, conhecido como polo, geralmente o acompanha. Embora seja considerado um prato tradicional iraniano, ele também é muito consumido no vizinho Azerbaijão.

7. CEVICHE MISTO, PERU

O ceviche misto é um clássico aperitivo peruano que se diferencia de outros tipos de ceviche pela adição de vários frutos do mar aos peixes usados regularmente.

Isso inclui camarão, lula, polvo e vieiras. Alguns mexilhões ou pequenos caranguejos às vezes também são adicionados ao prato.

Os frutos do mar são normalmente marinados em suco de limão, sal, cebola, coentro e pimenta-malagueta. E costuma ser servido acompanhado de batata-doce glaceada e de milho peruano.

6. PHANAENG CURRY, TAILÂNDIA

O curry phanaeng é uma variedade do curry tailandês que se caracteriza por sua textura espessa e por um sabor agridoce de amendoim.

É feito com carne cozida com pimenta-malagueta seca, folhas de limão kaffir, leite de coco, coentro, cominho, alho, capim-limão, cebolinha e amendoim. A carne usada no curry phanaeng é geralmente bovina, de frango ou de pato, e o prato tradicionalmente não inclui vegetais.

O nome é derivado da palavra panang, que significa cruz, que se refere à antiga forma de preparar o frango com as pernas cruzadas e colocadas na posição vertical.

5. GUOTIE, CHINA

A variedade frita do bolinho jiaozi, conhecido como guotie, é original do norte da China, tipicamente recheado com carne de porco picada, repolho chinês, cebolinha, gengibre, vinho de arroz e óleo de semente de gergelim.

As texturas crocantes e macias são alcançadas por um método especial de preparo: enquanto o fundo do bolinho está fritando, uma pequena quantidade de líquido é adicionada à panela, que é tampada, permitindo que o restante do bolinho e o recheio cozinhem no vapor.

No que diz respeito à forma, o guotie deve ser sempre longo e reto, pois fica em pé com mais facilidade e não cai durante o cozimento.

Goutie pode ser traduzido literalmente como “palitos de panela”, então, esses bolinhos costumam ser apelidados de potstickers, especialmente na América do Norte. Hoje, são uma comida de rua popular, muitas vezes comidos como lanche ou como aperitivo, geralmente acompanhados por um molho.

4. TANGBAO, CHINA

Tangbao ou tangbaozi são bolinhos chineses recheados com carne e cozidos no vapor e fazem parte da mesma família do já citado xiao long bao.

Dependendo da origem, os bolinhos podem ser feitos com massa levedada ou simples, que geralmente é enrolada em um recheio gelatinoso, torcida e selada na parte superior e depois cozida no vapor.

Enquanto cozinham no vapor, o recheio firme (geralmente feito com carne de porco picada ou carne de caranguejo) se transforma em uma sopa saborosa, que fica bem presa dentro do pão. Eles são sempre servidos logo após o cozimento, para que a sopa se mantenha líquida e quente.

3. AMÊIJOAS À BULHÃO PATO, PORTUGAL

Com o nome do poeta do século XIX Raimundo António de Bulhão Pato, este prato português simples combina amêijoas (molusco) e um molho saboroso à base de azeite, alho, suco de limão, vinho branco e coentros frescos.

As amêijoas à Bulhão Pato são tipicamente apreciadas como aperitivo e costumam ser servidas com pão para acompanhar.

2. PICANHA, BRASIL

Quem ficou na segunda colocação foi a picanha brasileira. Um corte fresco de carne bovina que situa-se no dorso do animal, acima do bumbum. Nos Estados Unidos, é chamada de sakura, e no Reino Unido, é conhecida como alcatra. É ela quem coroa os nossos deliciosos churrascos!

O nome picanha é derivado da palavra picana, referindo-se a uma espécie de vara usada pelos fazendeiros para pastorear o gado em Portugal e na Espanha. A técnica foi trazida para o Brasil, onde a palavra picanha era usada para se referir à parte da vaca que era espetada pelos fazendeiros com o instrumento.

1. CARIL, JAPÃO

O caril ou karê de estilo japonês é um dos pratos mais populares do país. Começou a ganhar popularidade no Japão durante o período Meiji (1868-1912), quando os ingleses a introduziram no país. Durante seus primeiros anos, o karê com arroz era um prato gourmet caro, reservado apenas para os ricos.

Comparado aos curries indianos e feito com especiaria, vegetais e carnes, o karê só é menos picante, mais doce, mais escuro e geralmente mais espesso, graças à adição de farinha.

Existem três versões principais de karê no Japão: karê raisu (curry sobre arroz), karê udon (curry sobre macarrão) e karê-pan (uma massa recheada com curry). Hoje, o karê é tão popular no Japão que pode ser considerado um verdadeiro prato nacional.

