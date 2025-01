Conheça os procedimentos odontológicos cada vez mais comuns na busca por dentes mais bonito

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

“O sorriso!/Esse, você deve segurar,/não o deixe ir embora, agarre-o!”. É como se os versos do poeta Fernando Pessoa (1888-1935) tivessem invadido o desejo de qualquer mortal de ter dentes cada vez mais belos e atraentes. Com o avanço da tecnologia e das técnicas odontológicas, uma variedade de tratamentos bucais têm surgido, oferecendo melhorias significativas tanto na estética quanto na funcionalidade dos dentes.

Com o crescente interesse por lentes de contato dentais, piercings, clareamento e outros métodos, é natural que a população tenha muitas dúvidas sobre o assunto. O cirurgião dentista Francis Tsurumaki apresenta a seguir várias opções de procedimentos disponíveis para aquele sorrisão bonito nunca mais abandonar a sua boca. Confira.

LENTE DE CONTATO

As lentes de contato dental são estruturas de espessura mínima, de porcelana ou resina composta, coladas na parte externa dos dentes com o objetivo de corrigir forma e cor dentária.

Esse procedimento é considerado seguro para quem está com a saúde bucal adequada e pode ser realizado com o mínimo desgaste ou nenhum desgaste da estrutura dental, sendo uma alternativa para dentes fraturados, manchados, correção de forma, tamanho e ângulos dos dentes, coadjuvante ao tratamento ortodôntico e nos casos de diastema, que são os espaços entre os dentes.

RESINA OU PORCELANA?

Quando consideramos o material utilizado, as lentes de contato dental de porcelana apresentam mais vantagens. Elas têm maior durabilidade e conferem uma aparência mais natural aos dentes, além de serem mais resistentes a manchas em comparação com as lentes de resina composta.

No entanto, elas também têm um custo mais elevado. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, e a escolha dependerá das necessidades específicas, das preferências estéticas e do orçamento de cada paciente.

DURABILIDADE

As lentes de contato têm um prazo de durabilidade. Mas a necessidade de substituição pode variar com base em diversos fatores, como os cuidados do paciente, a qualidade dos materiais utilizados e a habilidade do profissional na instalação.

Para prolongar a vida útil dessas lentes, o paciente deve manter uma higiene oral adequada, incluindo escovação e uso de fio dental, visitar o cirurgião dentista regularmente, evitar hábitos prejudiciais, como roer unhas e objetos, limitar a ingestão de alimentos pigmentados que possam manchar os dentes, como café e vinho, e evitar o tabagismo.

EFEITOS COLATERAIS

Cada paciente pode reagir de maneira distinta ao tratamento. Dependendo da necessidade de desgaste e adaptação das lentes, podem ocorrer situações como sensibilidade dentária, dores ou até possíveis fraturas na estrutura dental.

Por isso, o planejamento e a execução devem ser sempre realizados por um profissional qualificado, que pode lançar mão de alta tecnologia com a utilização de escaneamento e planejamento 3D, permitindo desgastes dentais mínimos.

CLAREAMENTO

O clareamento dental é um procedimento indicado para pacientes que desejam clarear a cor dos dentes, por conta do escurecimento ao longo dos anos, e que combina fatores internos e externos, como o consumo de alimentos e bebidas pigmentadas, medicamentos, uso de tabaco e o envelhecimento natural das estruturas.

Há algumas restrições e considerações importantes para garantir um tratamento seguro e eficaz, que englobam adequação do meio bucal, com a realização dos tratamentos para doença cárie e doença periodontal, quando necessários, avaliação das restaurações existentes e dentes com tratamento endodôntico (canal) realizado.

A PARTIR DE 16 ANOS

O clareamento dental não é recomendado para crianças e adolescentes menores de 16 anos, pois suas estruturas orais ainda estão em desenvolvimento. Além disso, mesmo que não haja evidências conclusivas, aconselha-se que gestantes e lactantes evitem esse procedimento eletivo.

LASER OU CASEIRO

O clareamento profissional, realizado no consultório pelo cirurgião dentista com concentrações mais altas do agente clareador, tende a ser mais rápido e eficaz. No entanto, pode resultar em alta sensibilidade nos dentes após o procedimento. O laser pode ser utilizado para ativação do gel clareador, acelerando o processo de clareamento e potencializando a eficácia do tratamento.

Por outro lado, o clareamento caseiro, feito pelo paciente em casa com moldeiras e um agente clareador de menor concentração fornecido pelo profissional, pode levar mais tempo para mostrar resultados e causar sensibilidade. Apesar disso, oferece a conveniência de ser realizado no conforto do lar. Uma das estratégias utilizadas pelos profissionais é a junção das duas técnicas.

PRECISA REPETIR?

Importante alinhar as expectativas do paciente sobre os limites do tratamento. Em alguns casos, o clareamento não é capaz de alcançar resultados do branco pretendido, especialmente se os pacientes apresentam manchas profundas ou dentes naturalmente escurecidos.

Embora um tratamento de clareamento possa proporcionar resultados satisfatórios, eles não são permanentes. Portanto, são necessárias consultas de manutenção com o cirurgião dentista, além de cuidados com a alimentação e o estilo de vida para preservar os resultados. A repetição do processo depende muito dos cuidados no dia a dia.

PIERCING

Os piercings orais – que incluem acessórios colocados na língua, no lábio, nas bochechas e nos dentes – podem ter impactos negativos na saúde bucal, pois dificultam a higienização adequada dos dentes e das gengivas, favorecendo o acúmulo de placa e tártaro, além de propiciar o surgimento de cáries, gengivite e periodontite.

O contato desses acessórios com as estruturas dentais pode causar desgaste ou abrasão (raspagem) do esmalte, resultando em sensibilidade dentária. Além disso, se mal-adaptados, podem causar mau hálito, interferir na oclusão (cerramento) dos dentes e trazer problemas funcionais e desconforto ao mastigar.

IMPLANTE

O implante dental é indicado para aqueles pacientes que sofreram perda dentária e não apresentam comorbidades que possam interferir no processo de osseointegração, um processo natural do organismo semelhante à cicatrização, que pode levar de quatro a seis meses para acontecer.

É um procedimento que oferece maior estabilidade para as próteses na cavidade oral em comparação com as técnicas convencionais. Isso ocorre porque as próteses são apoiadas ou parafusadas nos implantes, ao contrário de outros modelos que se apoiam na mucosa ou nos dentes, por exemplo. Além disso, os implantes proporcionam benefícios como melhor estética, durabilidade, conforto e facilidade de higienização.

