Conhecido político que ficou chutando latinhas pela ladeira, após o desast... Leia na coluna de hoje

A vibração do dia pede dinamismo e coragem para seguir em frente. Os planetas sugerem oportunidades e desafios que podem exigir ações rápidas. Confira o que os astros dizem para você hoje.

Áries

Com a lua em câncer nessa fase cheia, o clima em casa pode ficar intenso, ariano. Talvez as emoções familiares venham à tona ou você sinta que precisa resolver alguma questão pendente no lar. Aproveita esse momento para dar aquela atenção extra para quem mora com você. Se tiver que falar algo importante, agora é a hora, mas vai com calma, as emoções estão à flor da pele.

Touro

O dia traz vibe forte para as conversas e trocas de ideias, touro. Se tem algo engasgado com alguém próximo, como irmãos, vizinhos ou primos, o momento é ideal para colocar tudo em pratos limpos. Mas cuidado, porque todo mundo está mais sensível agora. O importante é falar o que sente sem brigar. As palavras podem resolver muita coisa ou criar mais confusão, então escolha bem.

Gêmeos

Hoje, as questões financeiras estão em destaque com essa lua cheia, geminiano. Pode ser que você perceba uma necessidade de organizar melhor seu dinheiro ou rever alguns gastos. A energia está pedindo equilíbrio entre o que você quer e o que realmente precisa. Não gaste por impulso. Se precisar, faça um planejamento para manter tudo sob controle. Se controle!

Câncer

Essa lua cheia é toda sobre você hoje, canceriano, porque ela está no seu signo! Sua sensibilidade está nas alturas, e as emoções podem vir à tona de vez. Tire um tempo para se cuidar, pensar no que você quer de verdade e como quer seguir em frente. Se algo na sua vida precisa mudar, agora é a hora de ser verdadeiro com você mesmo(a). Aproveite esse momento de clareza para focar no seu bem-estar também.

Leão

Leão, hoje a lua cheia está pedindo para você desacelerar um pouco e olhar para dentro. Se andou se sentindo sobrecarregado, esse é o momento de dar uma pausa e cuidar da sua saúde emocional, porque senão você pode acabar ficando com a mente cheia demais. Às vezes, a melhor forma de seguir em frente é descansar e se reconectar consigo mesmo. Tire um tempo para refletir e deixar ir o que não te serve mais, ok?

Virgem

A lua de hoje vai trazer muita intensidade nos seus grupos e você pode perceber quem realmente está contigo e quem não está. Pode ser hora de ajustar algumas relações ou até se afastar de quem não soma mais na sua vida. Aproveite para se abrir com seus amigos de verdade e fortalecer esses laços. A vida social está em alta hoje, mas a conexão emocional é o que vai fazer a diferença.

Libra

Essa lua cheia em câncer está mexendo com seus planos de carreira hein, libriano. Se andava pensando em fazer alguma mudança ou dar um passo importante no trabalho, agora é o momento de clareza ou de intensificação desse desejo. Aproveite para se destacar e mostrar seu valor, mas não deixe a pressão tomar conta. Se estiver se sentindo sobrecarregado, equilibre o lado profissional com o pessoal, ok?

Escorpião

Hoje talvez você sinta vontade de buscar algo novo, seja um aprendizado, viagem ou uma visão diferente da vida, escorpiano. Aproveite essa energia de hoje para expandir seus horizontes e sair da rotina. Se algo te incomoda ou parece limitado, agora é o momento de sonhar mais alto e planejar o próximo passo. Siga suas intuições e deixe sua curiosidade te guiar.

Sagitário

Sagitário, hoje a energia no céu pode trazer à tona questões mais profundas, emocionais ou até financeiras para você. Talvez você precise desapegar de algo ou resolver pendências com alguém. O momento é de transformação, então não tenha medo de encarar o que te incomoda. Aproveite para se libertar do que está pesando e seguir em frente mais leve!

Capricórnio

Capricórnio, hoje os astros estão iluminando seus relacionamentos e as emoções estarão à flor da pele. Pode ser a hora de fazer ajustes importantes nas parcerias. Conversas sinceras são bem-vindas, mas lembre-se de escutar o outro também. Se algo não está funcionando, você vai sentir isso com força hoje. Aproveite para buscar o equilíbrio nos relacionamentos. Mas cuidado com o excesso de emoções.

Aquário

Vamos ficar mais atentos à sua rotina e saúde hoje, aquário? Se você anda se sentindo desorganizado ou sobrecarregado, é hora de parar e repensar seus hábitos, porque senão uma hora você não vai dar conta. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar, viu? Aproveite esse dia para dar mais atenção ao seu corpo e ao que te faz se sentir mais equilibrado(a). Isso vai te ajudar no dia a dia!

Peixes

Hoje o céu está trazendo uma vibe mais criativa e leve para sua vida, pisciano. É o momento perfeito para se jogar em algo que te faz feliz, seja um hobby, aquela saída com o crush ou algo que te divirta. Sua intuição também está afiada, então se permita seguir o que te inspira. Se solte mais e aproveite o momento para curtir e relaxar, sem se preocupar tanto com o futuro, ok?

Astral do dia

Dia intenso hoje hein, pois temos uma oposição de Mercúrio em Sagitário com Júpiter em Gêmeos e, de quebra, um trígono do Sol em Escorpião com Netuno em Peixes. A oposição Mercúrio e Júpiter traz um clima de excesso de ideias e informações. Sagitário quer falar tudo de uma vez, enquanto Gêmeos está curioso para saber de tudo. O risco aqui é exagerar ou prometer mais do que dá conta, então respira e tenta focar no que é realmente importante para você. Agora, o trígono do Sol com Netuno suaviza as coisas. Ele traz uma energia mais intuitiva e profunda, te ajudando a entender o que está por trás das aparências. É um ótimo dia para se conectar com sua intuição, seus sonhos e até aquela parte mais espiritual. Escolha suas batalhas!

