Diálogo

Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando par... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (24)

Felpuda

24/09/2025 - 00h01
Agatha Christie - escritora inglesa

Gosto de viver. Algumas vezes me sinto muito, desesperadamente, loucamente miserável, atormentada pela aflição, mas mesmo diante disso tudo eu compreendo que estar viva é uma coisa grandiosa”.

Felpuda

Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando para longe, inclusive, qualquer tipo de “parasita” que pudesse ficar infiltrado. A paciência acabou, principalmente porque o “jardineiro” estava apenas suportando as ervas daninhas, mas havia percebido que, mais cedo ou mais tarde, os espinhos ficariam cada vez mais pontiagudos. Certo dia, os arbustos espinhosos fizeram rebelião, ultrapassando o muro e anunciando, cheios de si, que não ficariam mais naquele espaço destinado a eles. Aí foi passado o facão, jogados fora e o portão foi trancado. Moral da história: “Espinho que se acha rosa é descartável, porque não fede e nem cheira”...

Na real

Foi aprovado na Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal, projeto de lei que define parâmetros objetivos dos termos usados na Constituição Federal como requisito para nomeações a cargos públicos nos três Poderes da União.

Mais

A medida busca garantir uniformidade e previsibilidade jurídica na escolha de autoridades, como ministros de tribunais superiores, membros de conselhos e dirigentes de órgãos do Poder Executivo. Pelo que tem sido visto por aí...

Elaine Batista

 

Marcelo Medeiros

Sem padrinhos

O governador Riedel deverá nomear técnicos para ocupar a maioria dos cargos cujos titulares vão disputar as eleições de 2026. Conforme divulgado pelo Diálogo, estes deixarão a administração em dezembro deste ano. Essa medida vem sendo tomada desde a exoneração de filiados ao PT cuja cota, que remontava a 2023, foi ocupada por nomes a critério do chefe do Executivo, sem ser de indicação política. A Agraer, por exemplo, não terá novo titular de um nome “apadrinhado” pela senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como chegou a ser cogitado, e sim de um técnico da Semadesc.

Difícil?

Na opinião de alguns políticos, a situação de Marcos Pollon e João Henrique Catan teria se tornado “insustentável dentro do PL”. A reação agressiva da dupla com a filiação do ex-tucano Reinaldo Azambuja à sigla deixou de ser simples desagrado, que poderia ter solução no decorrer dos ajustes internos, descambou para afronta, beirando a infidelidade partidária por desrespeito às determinações emanadas da cúpula nacional.

Paradoxo

O deputado Geraldo Resende (PSDB) votou contra o projeto de anistia que a direita defende que seja ampla, geral e irrestrita, para dar liberdade aos presos do 8 de Janeiro e que beneficiaria Bolsonaro também. Chamou atenção, porém, a presença do parlamentar no ato de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, partido que empunha a bandeira da anistia. Vai entender...

Rubem Alves - escritor brasileiro

Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que ser produtivo. Mas trabalhei tanto que esqueci de estar vivo. Uma pena, porque viver é a única urgência”.

Felpuda

Muitos comentários diante da reação de parlamentar da esquerda que foi às redes sociais para demonstrar seu inconformismo a respeito do que estaria sendo postado sobre um “benefício”: o fornecimento gratuito de gás pelo governo de Lula, será “uma esmola”. Ironicamente, dizem que o dito-cujo fez famoso pronunciamento cheio de palavras de efeitos, marcados por altruísmo de ocasião. Mais um pouco, segundo línguas ferinas, “verteria lágrimas”. O mais interessante é que em nenhum momento falou que poderia abrir mão de parte de sua verba indenizatória para colaborar com quem vai pagar essa conta. Não precisa nem dizer...

Sem carona

Um dos políticos de grande aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado estadual Coronel David afirmou que o PL não está cometendo erro de apoiar “caroneiro”. Vale ressaltar que um dos grandes problemas da legenda foi eleger alguns candidatos em 2018 e 2022, que posteriormente viraram as costas ou traíram Bolsonaro. Mato Grosso do Sul é um desses estados.

Vaga

O trio formado pelo governador Riedel, senadora Tereza Cristina e o ex-governador Azambuja deverá ir na direção do que deseja o ex-presidente Bolsonaro, no que se relaciona às vagas no Senado. Ele chegou a sugerir o nome da vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira para uma das vagas do PL, mas seu pouco tempo na vida pública e falta de base eleitoral forte em todo MS indicam que seria difícil obter sucesso na empreitada. Assim, a segunda vaga deverá mesmo ser destinada a um partido aliado.

Nem aí

Ainda sobre o evento de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja: a ausência do deputado federal Marcos Pollon não mereceu muita importância por parte do presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto. Já alguns políticos presentes no evento afirmaram que o parlamentar estaria mesmo prestes a deixar a legenda liberal e fizeram uma previsão, caso isso aconteça: utilizará como mote a narrativa de que é o único representante da direita em MS. A conferir.

Renovação

A partir do hoje até o dia 9 de novembro, o Território Ristorante será o ponto central de encontro e enogastromia de qualidade, pois atuará como o restaurante oficial da Casa Cor. Durante a mostra de arquitetura e decoração, o restaurante hoje instalado na Euclides da Cunha, em Campo Grande,vai passar por reforma e repaginada total, marcando novo momento de renovação do Território Ristorante.

DiálogoEverson Rodrigues e Ingrid Paniago

 

DiálogoCarol Zancanaro

Direita, mesmo!

Ao se filiar ao PL, no domingo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, disse que está afinado com os objetivos do ex-presidente Bolsonaro, que é o de evitar o Lula 4. Seu pronunciamento deixou claro que assumiu seu papel de oposição aos esquerdistas e vai trabalhar para derrotar o petismo em 2026. Saiu em defesa de Bolsonaro, classificando-o de homem honrado e vítima de perseguição, criticou a alta dos juros e frisou: candidato à presidência é Jair Bolsonaro ou quem ele indicar.

Prestígio

O peso político de Azambuja ficou demonstrado em sua filiação no PL. Reuniu ao seu lado, lideranças como o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, do PP, o vice-governador Barbosinha, do PSD, além do senador Rogério Marinho, hoje no PL e ex-colega de bancada tucana quando Azambuja era deputado federal, o deputado federal José Medeiros de Mato Grosso e que disputará o Senado. O presidente nacional dos liberais, Waldemar Costa Neto, manteve sorriso de orelha a orelha durante todo o evento.

Filiações

Partidos que deverão fazer aliança com o grupo PP-PL para tentativa de reeleição do governador Riedel estavam representados em sua maioria durante o ato de filiação. Azambuja levou consigo 18 prefeitos e anunciou que outros estariam interessados em ingressar na legenda liberal. O ex-deputado federal Edson Giroto assinou a ficha de sua filiação no PL.

Mazé Torquato resgata obra da artista plástica Lucy Ferreira

Mazé Torquato Chotil resgata a trajetória de Lucy Citti Ferreira em biografia que desenterra uma das grandes artistas esquecidas do modernismo brasileiro

22/09/2025 10h00

Compartilhar
Biografia de Lucy Ferreira é o 14° livro de Mazé Torquato Chotil

Biografia de Lucy Ferreira é o 14° livro de Mazé Torquato Chotil Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Em um meticuloso trabalho de resgate histórico, a jornalista e escritora Mazé Torquato Chotil lança “Lucy Citti Ferreira: A Pintora Esquecida do Modernismo”, biografia que ilumina a vida e obra de uma das artistas mais talentosas e negligenciadas da história da arte brasileira.

A obra, pré-lançada em São Paulo no sábado, inicia uma turnê por Mato Grosso do Sul a partir do dia 27, levando ao público a fascinante história dessa mulher que desafiou convenções e pagou o preço do apagamento histórico.

Biografia de Lucy Ferreira é o 14° livro de Mazé Torquato Chotil

QUEM FOI LUCY?

Lucy Citti Ferreira (São Paulo, 1911 – Paris, 2008) foi pintora, desenhista, gravadora e professora, com uma trajetória que a levou dos salões modernistas brasileiros às galerias europeias. 

Apesar de ter tido uma obra adquirida pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (Moma) em 1942, Lucy permaneceu praticamente desconhecida do grande público, reduzida frequentemente ao epíteto de “musa de Lasar Segall”, com quem teve uma relação artística e afetiva intensa.

Sua história é marcada por desafios pessoais e profissionais: enfrentou dificuldades financeiras, barreiras de gênero e o preconceito de uma sociedade que não estava preparada para aceitar uma mulher dedicada integralmente à sua arte. 

“Lucy não foi a única artista apagada da história da pintura e do modernismo brasileiro”, explica Mazé Torquato Chotil. 

“Tarsila do Amaral e Anita Malfatti também permaneceram por muito tempo no esquecimento, até que pesquisadoras as resgataram. Muitas outras ainda virão à tona. Esta biografia lança luz sobre uma delas, Lucy, numa tentativa de ‘desenterrá-la’”.

RESGATE

O processo de pesquisa para reconstruir a vida de Lucy demandou anos de investigação em arquivos dispersos e entrevistas com pessoas que conviveram com a artista. Mazé Torquato Chotil, doutora pela Universidade Paris 8 e pós-doutora pela Ehess, mergulhou em fontes como a Pinacoteca do Estado de São Paulo – que recebeu todo o acervo da pintora por meio da Associação Pinacoteca Arte e Cultura (Apac) – além do Museu Lasar Segall, Masp, Muna e Pinacoteca de Bauru.

“Apoiei-me no que descobri sobre sua trajetória por meio das fontes encontradas. O restante precisei imaginar, levantar perguntas, deduzir”, revela a biógrafa sobre os desafios de preencher as lacunas deixadas pelo tempo. 

Entre as revelações mais impressionantes da pesquisa está a qualidade excepcional da produção artística de Lucy, reconhecida desde muito cedo. Aos 16 ou 17 anos, ela já produzia telas impressionantes como “Quai – Le Havre” e “Olympio”, que atestam seu talento precoce.

RELAÇÕES

A biografia revela que Lucy circulou entre as principais figuras do modernismo brasileiro, além de sua conhecida relação com Mário de Andrade e Lasar Segall. Tarsila do Amaral, por exemplo, quinze anos mais velha que Lucy, levou um jornalista para conhecer a obra da amiga no sobrado-ateliê de uma pequena casa no bairro do Cambuci, em São Paulo.

Lucy também expôs ao lado de Iberê Camargo, Di Cavalcanti, Heitor dos Prazeres, Portinari, Lívio Abramo, Noêmia, Carlos Prado, Vieira da Silva, Alfredo Volpi e Mario Zanini, entre outros. No entanto, diferente de muitos de seus contemporâneos, não era de muitas amizades, mantendo um perfil mais reservado e introspectivo.

INTRANSIGENTE

A trajetória de Lucy Citti Ferreira ilustra dramaticamente os obstáculos enfrentados por mulheres artistas na primeira metade do século 20. 

A biógrafa destaca que Lucy “sempre manteve essa linha, sem concessões, nunca se moldando para agradar a um comprador. Defendia, acima de tudo, a postura de mulher artista, o direito de todo ser humano de se expressar como deseja”. 

Essa postura intransigente pode ter contribuído para seu relativo isolamento no mercado artístico da época, dominado por homens e por critérios que frequentemente marginalizavam produções femininas.

LEGADO

O lançamento da biografia coincide com a preparação de uma grande exposição na Pinacoteca de São Paulo prevista para janeiro de 2027 (originalmente marcada para setembro, mas adiada), em que um número significativo de obras de Lucy Citti Ferreira poderá ser apreciado pelo público.

Para Mazé Torquato Chotil, mais importante do que simplesmente “desenterrar” a história de Lucy é permitir que o público redescubra a qualidade excepcional de seu trabalho e a força de vontade que demonstrou enquanto artista. 

“Oriunda de uma família burguesa que perdeu recursos, vivia com pouco, fazia do pouco o suficiente. Na maior parte do tempo foi seu próprio modelo, produzindo diversos autorretratos”.

A AUTORA

Mazé Torquato Chotil traz em sua trajetória 14 livros publicados (cinco em francês), entre romances, biografias e ensaios. Nascida em Glória de Dourados (MS), morou em Osasco (SP) e vive em Paris desde 1985, dividindo seu tempo entre a capital francesa, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

É fundadora e primeira presidente da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa (Ueelp) e foi editora da “00h00” (catálogo lusófono). Em 2022, recebeu o Prêmio de Biografia da Academia Internacional de Literatura Brasileira (Ailb) pela obra “Maria d’Apparecida: negroluminosa voz”, outro resgate fundamental de uma artista brasileira negra que enfrentou as barreiras do racismo e do sexismo em sua trajetória.

IMERSÃO

Escrever uma biografia é sempre uma jornada de imersão e descoberta, que cria laços peculiares entre biógrafo e biografado. Mazé Torquato Chotil descreve seu relacionamento com Lucy durante o processo:

“Durante a pesquisa e escrita, ‘a personagem’ – neste caso, Lucy – eu a imaginava comigo, em um canto, observando e se perguntando como eu me sairia com as informações que ela não deixou”.

A autora brinca com essa relação de cumplicidade e tensionamento. “Eu ia brigando com ela em pensamento, tentando reunir todas as peças do quebra-cabeça para dar vida à sua verdadeira personagem”.

Esse processo íntimo de diálogo com o passado resulta em uma biografia que transcende o relato factual para se tornar uma conversa vibrante entre duas mulheres separadas pelo tempo, mas unidas pela paixão à arte e à memória.

SERVIÇO 

O livro “Lucy Citti Ferreira: A Pintora Esquecida do Modernismo” está disponível nas principais livrarias e no site da Editora Patuá.

Contatos com a autora podem ser feitos pelo e-mail: [email protected].
 

