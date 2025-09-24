Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando par... Leia na coluna de hoje

Agatha Christie - escritora inglesa
Gosto de viver. Algumas vezes me sinto muito, desesperadamente, loucamente miserável, atormentada pela aflição, mas mesmo diante disso tudo eu compreendo que estar viva é uma coisa grandiosa”.
Felpuda
Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando para longe, inclusive, qualquer tipo de “parasita” que pudesse ficar infiltrado. A paciência acabou, principalmente porque o “jardineiro” estava apenas suportando as ervas daninhas, mas havia percebido que, mais cedo ou mais tarde, os espinhos ficariam cada vez mais pontiagudos. Certo dia, os arbustos espinhosos fizeram rebelião, ultrapassando o muro e anunciando, cheios de si, que não ficariam mais naquele espaço destinado a eles. Aí foi passado o facão, jogados fora e o portão foi trancado. Moral da história: “Espinho que se acha rosa é descartável, porque não fede e nem cheira”...
Na real
Foi aprovado na Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal, projeto de lei que define parâmetros objetivos dos termos usados na Constituição Federal como requisito para nomeações a cargos públicos nos três Poderes da União.
Mais
A medida busca garantir uniformidade e previsibilidade jurídica na escolha de autoridades, como ministros de tribunais superiores, membros de conselhos e dirigentes de órgãos do Poder Executivo. Pelo que tem sido visto por aí...
Sem padrinhos
O governador Riedel deverá nomear técnicos para ocupar a maioria dos cargos cujos titulares vão disputar as eleições de 2026. Conforme divulgado pelo Diálogo, estes deixarão a administração em dezembro deste ano. Essa medida vem sendo tomada desde a exoneração de filiados ao PT cuja cota, que remontava a 2023, foi ocupada por nomes a critério do chefe do Executivo, sem ser de indicação política. A Agraer, por exemplo, não terá novo titular de um nome “apadrinhado” pela senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como chegou a ser cogitado, e sim de um técnico da Semadesc.
Difícil?
Na opinião de alguns políticos, a situação de Marcos Pollon e João Henrique Catan teria se tornado “insustentável dentro do PL”. A reação agressiva da dupla com a filiação do ex-tucano Reinaldo Azambuja à sigla deixou de ser simples desagrado, que poderia ter solução no decorrer dos ajustes internos, descambou para afronta, beirando a infidelidade partidária por desrespeito às determinações emanadas da cúpula nacional.
Paradoxo
O deputado Geraldo Resende (PSDB) votou contra o projeto de anistia que a direita defende que seja ampla, geral e irrestrita, para dar liberdade aos presos do 8 de Janeiro e que beneficiaria Bolsonaro também. Chamou atenção, porém, a presença do parlamentar no ato de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, partido que empunha a bandeira da anistia. Vai entender...
