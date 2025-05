Cristiane Silva transforma lenda regional em novo livro infantojuvenil

Diálogo

Evan spiegel - empresário americano

Se você está focado

no que você quer alcançar,

nada pode te parar”.

FELPUDA

Dupla sertaneja foi contratada pelo prefeito de cidade do interior de MS pela módica quantia de R$ 300 mil

para a realização de um show em tradicional festa. Com pouco mais de 20 mil habitantes, a cidade estaria enfrentando falta de medicamentos básicos e exames nos postos de saúde. O problema chegou a ser motivo

de críticas na Câmara Municipal. Há quem diga que esse valor seria impactante no erário e, consequentemente, nos serviços essenciais para a população e comentam que já passou da hora do caso ser apurado “por quem de direito”.

Mostra

Participante da 23ª Semana Nacional dos Museus, o Museu de Arqueologia da UFMS fará a exposição intitulada Fragmentos que falam: barro, memória e arte indígena em novos tempos.

Mais

A abertura será hoje, na sede do museu, na Capital, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559,1º andar. As visitas vão até o dia 30, das 8h às 11h e das 14h às 16h.

Após quase 35 anos, a TV Cultura retornou com um dos seriados infantis mais icônicos da televisão brasileira: “Mundo da Lua”. A série terá 24 episódios, que trazem alguns atores protagonistas da versão original, como Antonio Fagundes, e novo elenco com Marcelo Serrado e Pathy Dejesus. A produção é uma parceria da emissora com o Sesi-SP para essa nova versão, produzida pela Mixer Films, com direção geral artística de João Daniel Tikhomiroff. As exibições acontecem na TV aberta e no streaming.

Gabriela Alves

Cassia Avila

Novelo

Em círculos restritos, comentários são que pode ser ainda mais emaranhado o novelo do escândalo da grilagem de terra na região do Pantanal. O esquema investigado pela Polícia Federal envolve alguns servidores de carreira da Agraer, agência do governo estadual, certos empresários e determinados fazendeiros. Dizem que isso pode ser apenas a ponta do iceberg. Resta esperar para ver onde vai parar, né?

No trecho

A maioria dos deputados estaduais e federais não está querendo dar mole para o azar e já neste primeiro semestre vêm cumprindo intensa agenda de visita às bases, de olhos bem abertos em 2026. Com a internet, políticos que “desapareciam” depois de eleitos e voltavam quatro anos depois para pedir votos novamente

não são mais rejeitados nas urnas, mas sim escorraçados. Portanto...

Pedra

O ex-prefeito de Nioaque Valdir Jr., investigado pelo Ministério Público e acusado de ser useiro e vezeiro da “farra das diárias”, com recursos da prefeitura e da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, quando esteve no comando da entidade, não terá início da campanha a deputado estadual muito fácil. As investigações, inclusive, podem atrapalhar seus planos de continuar com seu projeto político. Embora protegido politicamente por tucanos de penas mais lustrosas, esses não vão querer perder o brilho para segurar a bronca de ninguém.

