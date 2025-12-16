5 receitas natalinas saudáveis que não abrem mão do sabor

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Natal está chegando e, com ele, aquela vontade de reunir a família em torno da mesa. Mas para muita gente, a data também traz um dilema: como aproveitar a ceia sem pesar na consciência ou no estômago? A boa notícia é que dá para celebrar com sabor, saúde e praticidade.

"As festas de fim de ano não precisam ser sinônimo de exagero", conta a nutricionista Maria Clara, que há anos ajuda famílias a equilibrarem tradição e bem-estar. "Com pequenas adaptações, mantemos o espírito natalino e ainda cuidamos da saúde."

Pensando nisso, reunimos cinco receitas que combinam o melhor dos dois mundos: são gostosas, nutritivas e surpreendentemente fáceis de fazer. Perfeitas para quem quer inovar na ceia ou levar aquele prato especial para a confraternização.

1. Chester marinado com ervas e mel

Esqueça aquele chester encharcado de manteiga. Esta versão usa mel, alecrim, tomilho e alho para criar uma crosta dourada e aromática. O segredo está no marinado de 12 horas, que deixa a carne suculenta por dentro e crocante por fora. Sirva com fatias de laranja caramelizada para um toque cítrico que equilibra perfeitamente.

Tempo de preparo: 30 min + marinada

Rendimento: 8 porções

2. Farofa colorida de quinoa e castanhas

Quem disse que farofa precisa nadar no óleo? Substituindo a farinha de mandioca tradicional por quinoa, você ganha proteínas e fibras. Cenoura ralada, pimentão vermelho e amarelo trazem cor ao prato, enquanto castanhas-de-caju torradas garantem a crocância. É aquela receita que desaparece da mesa antes mesmo da ceia começar.

Tempo de preparo: 25 min

Rendimento: 6 porções

3. Salada tropical com molho de maracujá

Folhas verdes, manga em cubos, morangos fatiados e lascas de coco fresco formam uma combinação refrescante e vibrante.

O molho leva polpa de maracujá, azeite e mel uma explosão de sabor que dispensa qualquer creme pesado. "É a salvação de quem quer algo leve entre um prato e outro", brinca o chef Carlos, que comanda a cozinha de um restaurante vegetariano.

Tempo de preparo: 15 min

Rendimento: 6 porções

4. Pavê de iogurte grego com frutas vermelhas

O pavê é uma unanimidade nacional, mas esta versão troca o creme de leite por iogurte grego e usa biscoitos integrais.

Camadas de morangos, mirtilos e framboesas intercaladas com o creme deixam a sobremesa linda e saborosa. Finalize com raspas de chocolate 70% cacau e folhinhas de hortelã.

Tempo de preparo: 20 min + geladeira

Rendimento: 8 porções

5. Rabanada assada com canela e mel

A clássica rabanada ganha uma versão muito mais leve quando vai ao forno em vez da fritura.

Pão integral embebido em leite de amêndoas, ovos e canela, depois assado até dourar. Regue com mel aquecido e polvilhe canela em pó. O resultado é igualmente delicioso, mas com muito menos gordura.

Tempo de preparo: 35 min

Rendimento: 12 unidades

Dona Tereza, de 68 anos, adotou essas receitas na última ceia e não se arrepende. "Achei que a família ia estranhar, mas todo mundo repetiu. Meu neto até pediu a receita do pavê!", conta, orgulhosa.

O segredo, no fim das contas, está em não abrir mão do que realmente importa: o sabor, a companhia e a alegria de estar junto. E se der para fazer tudo isso cuidando da saúde, melhor ainda.