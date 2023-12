Farofa Natalina : Pode ser feita com frutas secas, nozes, amêndoas e outros ingredientes saborosos, diferenciando-se da farofa servida nas refeições cotidianas. Esta iguaria tem raízes na gastronomia indígena brasileira, adaptada para as festividades natalinas.

Arroz de Natal : Geralmente preparado com uvas-passas, cenoura, ervilha, cheiro verde e outros ingredientes coloridos, trazendo um toque festivo à mesa.

Salpicão : Uma receita brasileira que combina frango ou peru com temperos e frutas diversas, misturados em um molho cremoso. Existem várias versões, incluindo variações com atum, frango, bacalhau e outros ingredientes.

Panetone : Um doce tradicional de origem italiana, com variações que incluem frutas cristalizadas, chocolate e doce de leite.

Rabanada: Um prato doce feito com pão, leite e ovos, com origem na Península Ibérica e que se tornou um clássico natalino no Brasil.