Cultura B+: Festival Dança em Trânsito 2025 chega a São Paulo com espetáculos internacionais

Uma das principais plataformas de circulação da dança contemporânea no Brasil e no exterior, o Festival Dança em Trânsito chega a São Paulo nos dias 26 e 27 de julho de 2025, com apresentações gratuitas no Centro Cultural FIESP – SESI-SP.



Como parte da programação da 23ª edição, a cidade também recebe uma residência artística com o premiado coreógrafo Ricardo Ambrósio, de 21 a 25 de julho, na Escola Palco Central do Morumbi.

Criado em 2002 pelo Espaço Tápias, um Centro Cultural que atua como polo de criação, formação e intercâmbio artístico, o Festival Dança em Trânsito se consolidou como um dos principais articuladores da dança contemporânea no Brasil e no exterior.



Com direção artística e curadoria de Giselle Tápias e Flávia Tápias, o projeto aposta na circulação de espetáculos, formação de artistas e conexão de diferentes culturas, linguagens e territórios. De forma itinerante, percorre desde grandes centros urbanos a pequenas localidades brasileiras, ocupando teatros e espaços públicos com uma programação plural e acessível.

Integrante da rede Ciudades Que Danzan, que reúne 41 cidades ao redor do mundo em prol da difusão da dança contemporânea, o festival promove não apenas apresentações artísticas, mas também ações formativas, reflexivas e colaborativas, ampliando o alcance da arte do movimento e fortalecendo sua presença no cotidiano das pessoas.

SÃO PAULO NA ROTA DO FESTIVAL

A nova edição circula por cerca de 35 cidades brasileiras e apresenta mais de 30 obras coreográficas, sendo 12 delas coproduzidas especialmente para o evento, além de realizar ações formativas e projetos educativos que aproximam jovens da arte do movimento. Em São Paulo, a programação inclui mais de 15 espetáculos nacionais e internacionais, com obras inéditas e colaborações multiculturais de artistas do Brasil, Europa, América do Norte e Ásia.

Nos dias 26 e 27 de julho, o Centro Cultural FIESP / SESI São Paulo recebe uma intensa programação de dança contemporânea nacional e internacional, ocupando diversos espaços do complexo – da Esplanada à Paulista e ao palco do Teatro.



No sábado, o público poderá conferir obras como “Lo que los árboles no cuentan”, de Kiko Lopez e Hector Plaza (Espanha), “Do Chão Não Passa!”, da No Rastro Cia (SP), e o solo “Siren”, da francesa Ornella Dufay. A programação segue com a participação de artistas como Patião Teixeira (Angola), Ricardo Ambrózio (Portugal), Reforma Cia de Dança (BA) e a Cia Urbana de Dança com “Na Pista”, sob direção de Sônia Destri. Já no domingo, destacam-se “Cruzamentos”, criação coletiva com artistas da França, África e Brasil, “iNyou”, dos italianos Riccardo Ciarpella e Mateo Mirdita, além de obras assinadas por Grupo Tápias, Renato Vieira Cia de Dança, Maria Alice Poppe e Márcia Milhazes, e o encerramento com “DUAL”, da Marcat Dance (Espanha).

Já a residência com Ricardo Ambrósio - brasileiro radicado por anos na França e ex-integrante da Compagnie Maguy Marin - propõe um mergulho nas relações entre escuta corporal, impulsos e estados emocionais do movimento, sendo voltada a artistas da dança, teatro e performance.



Com linguagem híbrida, marcada pelo virtuosismo técnico e expressividade emocional, o coreógrafo compartilha uma abordagem artística desenvolvida ao longo de sua carreira na Europa.



Outra novidade desta edição é a participação da São Paulo Escola de Dança, que se junta ao festival pela primeira vez por meio da indicação de um aluno da instituição para integrar a atividade formativa.

Mais do que um festival de apresentações, o Dança em Trânsito se estrutura sobre três grandes pilares: circulação de espetáculos, formação de artistas e criação colaborativa internacional, com projetos como o Transatlantic Routes, que promove o intercâmbio criativo entre companhias brasileiras e europeias. Conheça a programação da 23ª edição:

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Centro Cultural FIESP / SESI-SP

26 de julho – Sábado

16h | Esplanada (frente para a Paulista)

Kiko Lopez e Hector Plaza (Barcelona e Madrid, Espanha) apresentam “Lo que los árboles no cuentan” – 18 min.



16h30 | Foyer

Cia NoRastro (São Paulo, SP) apresenta “Do Chão Não Passa” – 30 min.



17h | Café

Ornella Dufay (Paris, França) apresenta o solo “Siren” – 7 min.



17h15 | Foyer

Patião Teixeira (Angola) apresenta “Improvisa-te” – 5 min.



17h30 | Foyer

Apresentação do resultado da residência de criação de Ricardo Ambrózio (Torres Vedras, Portugal) - 10 min.



18h | Mezanino

Reforma Cia de Dança (Salvador, BA) apresenta “Cansanção” – 25 min.



19h | Teatro

Companhia Urbana de Dança | Sônia Destri Lie (Rio de Janeiro, RJ) apresenta “Na Pista” – 50 min.



27 de julho – Domingo

Centro Cultural FIESP / SESI São Paulo

16h | Esplanada (frente para a Paulista)

Coletivo internacional com Akene Lenoir e Ornella Dufay (França), B. Zambeleogo e Patião Teixeira (África), Alice Alves e Frantielly Khadja (Brasil) apresentam “Cruzamentos”, no âmbito da Temporada França – Brasil 2025 – 15 min.



16h20 | Foyer

Riccardo Ciarpella e Mateo Mirdita (Roma, Itália) apresentam “iNYOU” – 15 min.



16h40 | Foyer

Grupo Tápias (Rio de Janeiro, RJ) apresenta “Reza” – 20 min.



17h | Mezanino

Renato Vieira Cia de Dança (Rio de Janeiro, RJ) apresenta “Adeus ao Corpo” – 25 min.



19h | Teatro

Macia Milhazes e Maria Alice Poppe (Rio de Janeiro, RJ) apresentam “Celeste” – 30 min.



19h30 | Teatro

Marcat Dance (Vilches, Província de Jaén/Andaluzia, Espanha) apresenta “DUAL” – 22 min.