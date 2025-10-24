Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cultura B+: O Casal Mais Sexy da América" estreia hoje no Rio com ensaio aberto gratuito

Com Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré, a comédia norte-americana ganha sua primeira montagem brasileira, abordando envelhecimento, fama e etarismo no universo artístico.

Flavia Viana

Flavia Viana

24/10/2025 - 19h00
Hoje, 24 de outubro, estreia no palco do Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, a comédia norte-americana “O Casal Mais Sexy da América”, de Ken Levine, em sua primeira adaptação e montagem brasileira, por Tadeu Aguiar. A produção, da Estamos Aqui Produções e JF Soluções e Serviços, que já percorreu 25 cidades em pré-estreias e circulação, inicia agora sua temporada carioca, em cartaz até 23 de novembro, celebrando a força do teatro e o olhar sensível sobre temas contemporâneos.

Estrelada por Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré, a comédia acompanha o reencontro, após três décadas, de dois astros da televisão americana que, no auge do sucesso, foram considerados “o casal mais sexy da América”. Hoje, enfrentam o desafio de se reinventar diante do envelhecimento, da fama que passou e das limitações impostas pela própria profissão — especialmente para artistas na terceira idade.

Mais do que risadas e glamour, o espetáculo propõe uma reflexão sobre o etarismo, as expectativas da visibilidade artística à medida que os anos avançam, o peso da notoriedade e o paradoxo de quem foi ícone e agora precisa lidar com a invisibilidade. No centro da trama estão Susan e Robert, vividos por Vera e Leonardo — ex-colegas de cena e ex-amantes que se reencontram anos depois para reviver, diante do público, a parceria que marcou suas carreiras, lidando com o tempo, as mágoas e os desejos que permanecem.

A peça também explora o lado pessoal desses personagens, trazendo à cena temas como relacionamentos, sexualidade e autoestima após os 60 anos, entrelaçados à dinâmica divertida e, por vezes, desconfortável entre as gerações. Esse choque de gerações é acentuado pelo personagem vivido por Vitor Thiré, o jovem funcionário do hotel que, com humor e sagacidade, pontua as diferenças de visão entre o mundo dos veteranos e o dos mais novos, criando situações hilárias e cheias de ironia.

Com uma proposta instigante e que ultrapassa o riso fácil para tocar em questões tão atuais quanto necessárias, a produção reforça ainda seu compromisso com a inclusão e a acessibilidade: todas as sessões — incluindo o ensaio aberto gratuito, realizado hoje às 15h — contam com intérprete de Libras, material em Braille, acessibilidade física para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, além de abafadores de ruído para quem tem sensibilidade auditiva. A agenda de sessões com interpretação em Libras está divulgada e permite ao público programar sua ida com segurança e conforto.

 

AGENDA CULTURAL

Terror no cinema, exposição inédita, recital e shows estão entre as opções para o fim de semana

"Psicose" e "O Bebê de Rosemary" estão entre os destaques da Temporada do Terror do Cinemark; com exposição inédita de Edson Castro e recital do Quarteto Brasil Opus Música, Casa-Quintal Manoel de Barros reabre hoje;

24/10/2025 09h30

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semana

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semana Foto / Divulgação

Elencos de atuação impecável, enredos que prendem a atenção nos primeiros minutos e uma maestria na condução narrativa que faz de qualquer ranger de portas um gatilho para o frio na barriga do espectador. São predicativos que valem tanto para “Psicose” (1960), de Alfred Hitchcock (1899-1980), quanto para “O Bebê de Rosemary” (1968), de Roman Polanski.

Os dois clássicos do cinema estão entre os destaques da Temporada do Terror promovida pelo Cinemark, que estreou ontem com a exibição de “O Telefone Preto 2” (2025).

Nas obras-primas de Hitchcock e Polanski, dois mestres que – a história prova – sempre se deram bem em praticamente qualquer gênero, o insólito e o horror caminham lado a lado.

Entrecruzam-se pela chave do suspense construído gradativamente a partir das estranhezas que se vão dilatando a cada sequência, criando um fosso entre o que há de ordinário, doméstico e acolhedor nas tramas e as situações de tensão que mantêm as sobrancelhas eriçadas e o pavor na festa de quem assiste.

Em tempos de efeitos visuais cada vez mais gratuitos, que acabam desperdiçando muito do que a sétima arte é capaz de despertar nas emoções do espectador por meio de uma articulação de linguagem mais autêntica, vale muito (re)ver essas obras para além da garantida camada de entretenimento que proporcionam aos fãs mais ingênuos dos filmes de terror e suspense.

Não que seja pecado se entregar à tela sem maiores rigores, na linha do prazer pelo prazer do filme. Mas é bonito quando se percebe que o cinema vai além do fazer rir, chorar ou sentir, provocando sensações e reflexões que vão para casa depois da sessão com quem assistiu.

E essa é a capacidade de Hitchcock e Polanski: o exercício de autoria e de expansão das possibilidades expressivas do cinema por meio da impressão de estilos bem pessoais no exercício do cinema de gênero.

CINEMA "PSICOSE"

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semanaO clássico de Alfred Hitchcock é um dos destaque da Temporada do Terror do Cinemark; sessões legendadas e somente no domingo, às 18h30min e às 21h

Em “Psicose”, uma mulher em fuga (Janet Leigh) procura abrigo numa pousada de beira de estrada, onde é atendida por um rapaz tão educado quanto esquisito (Anthony Perkins).

O assassinato brutal de um dos protagonistas antes da metade do filme – numa inesperada sequência de 45 segundos – poderia fazer a trama soçobrar. Ocorre que as tremedeiras de Norman (Perkins) e as silhuetas de sua mãe operam como as sínteses pontuais do imbróglio que somente se adensa até o desfecho.

Já o filme de Polanski apresenta a Rosemary do título, interpretada por Mia Farrow, vivendo um pavor crescente no novo prédio para onde se muda com o marido (John Cassavetes). Ela está grávida e vai ficando cada vez mais paranoica conforme conhece os vizinhos e seus comportamentos bizarros.

Após o parto, a coisa só piora e a mulher descobre coisas que faz a loucura tomar conta de si. De novo, é o jogo bem jogado entre os aspectos de domesticidade e o sobrenatural (diabólico) que fazem o filme valer bem mais que muitos do gênero.

Confira os horários das sessões.

  • “O Bebê de Rosemary” será exibido somente amanhã, em sessão única e legendada somente às 21h.
  • “Psicose” tem duas sessões, também legendas, somente no domingo – às 18h30min e às 21h.

Pela Temporada do Terror, que segue na próxima semana com outros títulos, é possível conferir ainda:

  • “Sexta-Feira 13” (1980), hoje, às 21h, em versão legendada;
  • “ParaNorman” (2012), amanhã – às 15h30min e às 18h – em versão dublada;
  • e “Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim” (2023), às 16h de domingo, em versão dublada.

CORES NO QUINTAL

A Casa-Quintal Manoel de Barros reabre suas portas hoje, a partir das 19h, com o projeto “Há Cores na Casa Quintal”.

São três novidades que apostam na vocação do espaço como ponto de encontro entre arte e natureza:

  • a exposição “Entre Terra e Água”, com trabalhos inéditos de Edson Castro;
  • a instalação “O Centro Dentro de Nós”, de Isadora Bacha Lopes;
  • e a nova Biblioteca da Casa-Quintal, que, além da obra completa de Manoel de Barros (1916-2014), reúne estudos e publicações sobre o poeta.

EXPOSIÇÃO "ENTRE TERRA E ÁGUA"

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semanaA mostra com trabalhos inéditos de Edson Castro é uma das novidades que marcam a reabertura da Casa-Quintal Manoel de Barros, que tem entrada franca (Sympla) hoje, com recital do Brasil Opus Música; na Rua Piratininga, nº 363, Jardim dos Estados

O projeto é um desdobramento da CasaCor MS 2025, que segue até 9 de novembro, ocupando a antiga residência do escritor e um imóvel contíguo.

Na noite de reabertura, que terá entrada franca com ingresso via Sympla, o quarteto Brasil Opus Música, que tem à frente o maestro e violonista Eduardo Martinelli, faz um recital com repertório de temas da música de concerto universal e estilos brasileiros, como o choro.

A Casa-Quintal ganhou nova pintura, reforma do telhado, substituição das rampas de acessibilidade e aquisição de novas peças e exemplares das obras de Manoel de Barros. Apoio cultural: Sesc MS, Fecomércio MS, Documenta Pantanal e Cia das Letras.

“Eu crio uma tensão entre a abstração e a figuração. O meu trabalho termina com o olhar do espectador. Só a arte suporta essa ambiguidade”, diz Edson Castro, um dos mais destacados nomes do abstracionismo de MS.

Nesta nova mostra, o artista expõe uma série de trabalhos em pequeno formato – 40cm por 30cm – produzidos em técnica mista (grafite, aquarela, acrílico e posca), dando sequência a uma pesquisa que ganha corpo desde 2023.

Confira mais programações para o fim de semana:

CINEMA “Maurício de Souza, o Filme”

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semana

Protagonizado por Mauro Sousa, filho de Maurício, o longa é uma ficção biográfica sobre um dos maiores nomes das HQ’s no Brasil, criador da Turma da Mônica.

MODA MS Fashion Hub

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semana

A oficina de upcycling em jeans, pilotada por Luiz Gugliatto (foto), às 9h, é um dos destaques de amanhã no evento criado pelo estilista Fábio Castro, que começou na quinta-feira e se encerra amanhã, com show do Grupo Estrella Cadente.

TEATRO Vitor Passarim

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semana

O artista apresenta o espetáculo “As Fantásticas Histórias Mágicas”, amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, misturando contação de histórias, circo, teatro e música; grátis via Sympla.

MÚSICA Assucena e Catto

Confira cinema, música e eventos culturais na agenda desse fim de semana

As cantoras fazem a segunda noite do show em homenagem a grandes intérpretes da MPB – Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia, Marina Lima e Alcione – hoje, às 19h, com ingressos gratuitos pelo Sympla, no Sesc Teatro Prosa.

Diálogo

Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (24)

24/10/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Robin Williams - ator americano

Eu pensava que a pior coisa na vida era acabar sozinho. Não é. A pior coisa na vida é acabar com as pessoas que fazem você se sentir sozinho”

Felpuda

Até parece piada o que vem ocorrendo lá pelas bandas da Câmara Municipal de Campo Grande. Uns e outros estariam, digamos, “muito sensíveis” em relação a gestos. Desta feita, uma das excelências teria ficado “chateada” porque colega andou, segundo ela, dando-lhe uma “banana”, utilizando dos braços. A continuar assim, levantar sobrancelhas, passar as mãos pelos cabelos, entrelaçar os dedos ou gesticular com as mãos serão considerados “quebra de decoro” e os casos serão encaminhados ao Conselho de Ética. Nada como viver numa cidade sem problemas.

Diálogo

Alcoolismo

Informações divulgadas pelo Senado dão conta de que o consumo abusivo de bebida alcoólica pelo público feminino triplicou em 40 anos e praticamente dobrou nas últimas duas décadas, passando de 7,8%, em 2006, para 15,2%, em 2023, com maior impacto entre mulheres jovens e as negras.

Mais

Entre os homens, o índice se manteve alto, mas com certa estabilidade, passando de 25% para 27,3%. Os dados são do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde.

DiálogoMaria Luiza Sperb (Zucca) e Cidinha Ribeiro

 

DiálogoRaquel Jones, Cassia Avila e Carla Guarita

Reação

Muitos prefeitos e alguns deputados têm dito que, se o PL fizer aliança com o PSD e der a segunda vaga do Senado para Nelson Trad Filho, o PP poderá reagir, lançar Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, priorizar sua eleição e a de Capitão Contar, que disputaria a vaga pelo Republicanos. Essa “infidelidade” poderia causar problemas na jornada confiante de Reinaldo Azambuja, que estaria à frente das articulações das alianças.

Afinados

A minirreforma administrativa promovida pelo governador Eduardo Riedel alçou ainda mais ao papel de destaque a atuação da Vice-Governadoria, que somará seu trabalho à Casa Civil, hoje sob o novo comando de Walter Carneiro Jr. Será o desenvolvimento de programas em conjunto, afinados com as determinações do governador, principalmente na interlocução com municípios, lançamento e entrega de obras e relacionamento institucional com lideranças políticas e comunitárias.

Presente

O vice-governador Barbosinha, inclusive, tem participado com o governador Riedel na definição das agendas para cumprimento em todos os setores. Além disso, desde maio deste ano, a dinâmica política ganhou mais impulso. O chefe de gabinete de Barbosinha, Dorival Betini, tem sido a peça que interliga o eixo Gabinete do Governo, Vice-Governadoria e Secretaria de Estado da Casa Civil. 

*Colaborou Tatyane Gameiro

