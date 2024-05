Cultura B+: Produção audiovisual desperta e inspira mudanças positivas para o planeta

Diálogo

Por Ester Figueiredo

Abraham Lincoln estadista americano

O caráter é como uma árvore e a reputação, como sua sombra. A sombra é o que nós

pensamos dela; a árvore é a coisa real”.



FELPUDA



Sem mas nem porém, político decidiu jogar pedras em casa de marimbondo e agora está sendo obrigado a aguentar as “ferroadas” dos colegas, os quais, em enxame, partiram para o contra-ataque. A maioria, aliás, é da opinião que o dito-cujo faz seus arremessos justamente para lacrar nas redes sociais, com postagens sobre os mais diversos assuntos, alguns considerados até bizarros, inclusive. Como bem ensina o dito popular: “Quem tem telhado de vidro não joga pedras no do vizinho”. Simples assim…



Querem não



A possibilidade de um deputado estadual entrar na disputa de prefeituras, seja a de Campo Grande, seja a de municípios do interior, torna-se cada vez mais difícil. Até então, o único que afirmava ter tais pretensões era o deputado Lucas de Lima, do PDT.



Mais



Mas ele já está praticamente fora do páreo, por decisão pessoal. Os demais não querem entrar em uma aventura que poderá comprometer o embate de 2026, quando tentarão a reeleição

ou visando sonhos mais altos. Uma derrota é como ave sendo abatida em pleno voo. Portanto…

Bernadete Piassa e Maria do Carmo ferreira

Enzo Celulari



Indefinições



Os partidos têm praticamente dois meses para escolherem seus pré-candidatos, cujos

nomes obrigatoriamente deverão ser homologados nas convenções que se iniciam em 20 de julho e se encerram no dia 5 de agosto. Muitas ainda são as indefinições a respeito de quem oficialmente será o nome das legendas para o embate. Em eleições anteriores, já em fevereiro as escolhas estavam sacramentadas e a oficialização era apenas “um passeio”. Neste ano, porém, tem muita gente ainda como se fosse barata tonta.



Mas, contudo...



A prefeita Adriane Lopes começou a elevar o tom sobre o antigo parceiro, o PSDB, com quem caminhou junto no segundo turno das eleições para governo de MS. Composição com os tucanos para as eleições deste ano em Campo Grande está fora de cogitação. Por isso, eladeverá adotar discurso mais combativo já nessa fase de pré-campanha. Ela aposta

na máxima de que na boa política não existem inimigos, mas sim adversários. Sei não…



Apostas



Embora o quadro atual indique a possibilidade de a disputa eleitoral em Campo Grande ser resolvida no segundo turno, os partidos estão se preparando para tentar encerrar a fatura no dia 6 de outubro. Para isso, os caminhos estão sendo pavimentados em direção a duas trilhas da ideologia política: direita e esquerda. Com um lado acreditando na força política de Bolsonaro e com o outro contando com o apoio irrestrito de Lula.



