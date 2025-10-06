Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

De volta à Capital Michel Teló se apresenta neste domingo no Parque das Nações Indígenas

O cantor apresenta as canções do projeto "Sertanejinho do Teló" no próximo domingo, no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca; shows de abertura serão com DJ Jackson Seballo e grupo Lendas 67

Da Redação

Da Redação

06/10/2025 - 09h00
Campo Grande recebe, no dia 12, no Parque das Nações Indígenas, uma edição especial do MS Ao Vivo em comemoração aos 48 anos de Mato Grosso do Sul, com o cantor Michel Teló como atração principal.

Na abertura do evento, quem vai comandar o palco é o DJ Jackson Seballo e o grupo Lendas 67, que farão os shows de aquecimento antes da entrada do ex-jurado do programa The Voice. A entrada é franca.

O Lendas 67 é formado pelos ex-integrantes do grupo Tradição, do qual Teló fez parte. O MS Ao Vivo é um projeto musical promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e da Fundação de Cultura de MS (FCMS) em parceria com a Energisa e o Sesc-MS.

LENDAS 67

Os ex-integrantes do grupo Tradição – Gerson Douglas, Anderson Nogueira, Vagner Pekois, Carlos Targino e Arapiraca – são responsáveis por criar sucessos que marcaram gerações e estão de volta aos palcos sob o nome de Lendas 67.

A formação reúne músicos que ajudaram a transformar o Tradição em um grupo popular, levando o som de Mato Grosso do Sul para outros estados do Brasil. Agora, unidos novamente, eles apresentam um espetáculo que valoriza suas raízes e dá continuidade a uma história de sucesso.

Será uma oportunidade de o público conhecer ou reviver, ao vivo, canções como “Barquinho”, “Bora Tomar Uma” e “Capricha Gaiteiro”.

SERTANEJINHO DO TELÓ

Com uma carreira marcada por grandes sucessos e turnês nacionais e internacionais, Michel Teló é, hoje, um dos artistas mais populares da música brasileira. Agora, ele chega com uma nova proposta que promete encantar o público. “Sertanejinho do Teló”, um show festivo, vibrante e cheio de personalidade.

O projeto foi lançado em duas partes, nos meses de maio e junho, com gravações realizadas em Campo Grande, durante uma apresentação intimista e descontraída, tendo como plateia apenas familiares e amigos do artista.

O repertório de “Sertanejinho do Teló” apresenta releituras de clássicos da música brasileira, repaginados com batidas sertanejas envolventes e dançantes, a exemplo de “Convite de Casamento”, “Ana Júlia”, “Exagerado” e “Metamorfose Ambulante”. Nesta última, um dos maiores sucessos de Raul Seixas (1945-1989), o público poderá ver Teló tocando bateria.

Lulu Santos (“Toda Forma de Amor”), Cazuza (“Exagerado”), Cristiano Araújo e Ivete Sangalo (“Cê Que Sabe Amor/Não Precisa Mudar”, além das inéditas “Beleza Exclusiva” e “Se eu Tô Querendo Ir”, também estão no repertório. Fora as faixas que resgatam sua origem com o grupo Tradição, como “Garçom Amigo” e “Vaneira das Meninas CarinhosasFundo da Grota”.

“São músicas que gosto de tocar quando estou em casa, com amigos e família. Agora, o público vai poder curtir isso comigo. É sem fórmula, só música boa, que faz parte da minha história. Um show para celebrar e se divertir”, afirma Teló.

O espetáculo conta ainda com um cenário criado para transformar cada apresentação em uma experiência única e inesquecível.

POT-POURRIS

Entre os pot-pourris do repertório de “Sertanejinho”, Teló mescla nomes improváveis como Cássia Eller e César Menotti & Fabiano, em “Caso Marcado/Malandragem”, ou Leandro & Leonardo com Só Pra Contrariar, em “Entre Tapas e Beijos/Você Virou Saudade”.

Já em “O que Tiver que Vir Virá/Tem Nada a Ver” forma quarteto de Chrystian & Ralf com Jorge & Matheus. Seguindo com ícones sertanejos, “Romance/Seu Astral” trazem a mistura de Humberto & Ronaldo e Jorge & Matheus. A batida sertaneja ganha o pop rock dos Paralamas do Sucesso e Vitor Kley, no medley “Meu Erro/O Sol”, e Gian & Giovanni e Rick & Renner são unidos em “Convite de Casamento/Ela é Demais”.

Correio B+

Bem-estar B+: É Primavera: 11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperatura

Nutricionista ensina como fortalecer as defesas do corpo com ingredientes do dia a dia

05/10/2025 13h00

Bem-estar B+: É Primavera: 11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperatura

Bem-estar B+: É Primavera: 11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperatura Foto: Divulgação

A primavera chegou trazendo dias ora frios, ora quentes, e a baixa umidade típica da estação. Esse vai e vem de temperaturas favorece a proliferação de vírus e bactérias, exigindo atenção redobrada ao sistema imunológico. A boa notícia é que a alimentação pode ser uma grande aliada nessa fase.

A nutricionista Jéssica Benazzi, do Divino Fogão, lista 11 alimentos que fazem parte da rotina dos brasileiros e que podem ajudar a reforçar as defesas do corpo, aumentando a imunidade durante este período, anote aí...

Frutas cítricas
Clássicas quando o assunto é imunidade, são ricas em vitamina C e antioxidantes. Nesta época, laranja lima, kiwi e abacaxi são boas pedidas.

Frutas vermelhas
Além do sabor marcante, trazem vitamina C e ácido elágico, com ação antioxidante e anti-inflamatória. O destaque da temporada é o morango, de preferência orgânico, já que costuma concentrar agrotóxicos.

Tomate
Fonte de licopeno, que dá a cor vermelha ao fruto e combate radicais livres, além de vitamina C, o tomate é um reforço extra contra gripes e resfriados.

Folhosos verde-escuros
Brócolis, couve e espinafre fornecem ácido fólico (vitamina B9), essencial para a formação de glóbulos brancos, além de propriedades anti-inflamatórias.

Alimentos ricos em betacaroteno
Cenoura, abóbora, batata-doce e batata-baroa se transformam em vitamina A no organismo, um potente antioxidante que fortalece as defesas.

Fontes de Ômega 3
Peixes como sardinha, salmão e atum, além de azeites de boa qualidade, oferecem gorduras boas que agem como anti-inflamatórios naturais.

Bem-estar B+: É Primavera: 11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperaturaBem-estar B+: É Primavera: 11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperatura - Divulgação

Cebola
Carregada de quercetina, a cebola ajuda a prevenir infecções bacterianas e fúngicas, além de proteger contra radicais livres.

Gengibre
Rico em vitamina B6 e C, o gengibre fortalece a imunidade e tem ação antimicrobiana, sendo um aliado no combate a gripes e resfriados.

Oleaginosas
Nozes, castanhas, amêndoas, pistache e avelãs são fontes de vitamina E e selênio, antioxidantes que protegem as células do organismo.

Iogurte
Com probióticos que equilibram a flora intestinal, onde se concentra a maior parte das células de defesa, o iogurte é essencial para manter a imunidade em alta.

Leguminosas
Feijão, lentilha e grão-de-bico oferecem zinco, mineral que auxilia na prevenção de doenças respiratórias típicas da estação.
 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida.

O Três de Paus sinaliza que você está construindo uma base sólida. Aproveite as oportunidades de expansão que a Lua Cheia em Áries traz, com efeitos que se estendem pelos próximos 14 dias.

05/10/2025 12h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida. Foto: Divulgação

Nesta semana, o Três de Paus surge como a carta regente, trazendo uma energia de expansão e visão além do horizonte. Este é um momento em que somos convidados a olhar adiante, a planejar com cuidado e a nos abrir para novas oportunidades que podem surgir, tanto na vida pessoal quanto no âmbito profissional.

O Três de Paus revela que os esforços que vêm sendo realizados começam a dar frutos, mas ainda é preciso paciência e atenção para não perder nenhuma oportunidade que se apresente ao longo do caminho. Ele nos lembra que o sucesso é resultado de uma combinação de planejamento, visão estratégica e ação corajosa.

As influências astrológicas da semana reforçam essa mensagem de expansão e planejamento. Mercúrio entra em Escorpião, intensificando nossa mente e nossa capacidade de comunicação. Este trânsito é perfeito para conversas profundas, análise detalhada de situações e decisões estratégicas. Associado ao Três de Paus, indica que dedicar tempo para refletir sobre cada passo, investigar com cuidado e planejar com atenção fará toda a diferença na concretização de projetos e metas.

Já na terça (7), a Lua Cheia em Áries traz energia, coragem e impulso para a ação. Ela ilumina áreas da vida que pedem atitude decisiva e nos incentiva a avançar com confiança. Em conjunto com o Três de Paus, esta Lua Cheia reforça que é necessário equilibrar a paciência e o planejamento com a ousadia para dar passos firmes rumo ao futuro.

Como toda Lua Cheia, existe uma oposição entre Sol e Lua. A Lua em Áries desperta coragem, iniciativa e sinceridade, enquanto o Sol em Libra pede cuidado e equilíbrio na comunicação. O dilema é claro: expressar tudo sem filtro ou escolher as palavras para preservar a harmonia?

Além disso, o eixo das casas da comunicação está ativado. Isso significa que conversas, debates e negociações ganham força, trazendo reflexões sobre individualidade e relações. A Lua Cheia também simboliza um momento de ápice, amplificando emoções e situações.

O desafio principal é equilibrar a sinceridade com a empatia, encontrando o caminho do meio. Expresse sua verdade, mas considere como ela será recebida.

Além disso, a semana conta com datas especiais que merecem nossa atenção. No domingo (12) celebramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, um momento que convida à fé, à reflexão e à conexão espiritual. Essa energia é favorável para pedir orientação e clareza sobre os caminhos que desejamos seguir, ajudando a alinhar intenções com propósito.

No mesmo dia, celebramos o Dia das Crianças, cuja energia nos lembra da importância da leveza, da alegria e da criatividade. Manter essa energia lúdica e positiva é essencial mesmo quando buscamos alcançar metas ambiciosas ou enfrentamos desafios cotidianos.

O simbolismo do Três de Paus é que oportunidades podem surgir para ampliar seus horizontes em muitas áreas. Também é um aviso para manter a mente aberta, pois melhores oportunidades podem se abrir para você. À medida que você dá passos em direção à realização do que se propôs a fazer, você também está se tornando mais consciente das oportunidades que estão surgindo em seu caminho, e isso pode tirá-lo da sua zona de conforto. Isso o impulsiona a abraçar a mudança e a começar a pensar a longo prazo.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de outubro. Construção de uma base sólida.                                           Três de Paus - Divulgação

Impulso romântico rumo a uma base duradoura

Quando olhamos para o Três de Paus no contexto do amor, percebemos que ele incentiva a ampliar horizontes e buscar relações baseadas na confiança, na clareza e na comunicação aberta. Para quem está em um relacionamento, a carta sugere que este é um período para planejar o futuro a dois, pensar em objetivos compartilhados e explorar novas formas de conexão e cumplicidade.

Já para os solteiros, o Três de Paus indica que oportunidades de encontros significativos podem surgir, mas é preciso estar aberto e atento, sem pressa, permitindo que as coisas se desenrolem naturalmente. A carta nos lembra que o amor, assim como qualquer outro aspecto da vida, se beneficia de paciência, visão e coragem para avançar.

Expandindo horizontes e possibilidades na carreira

No âmbito do trabalho, o Três de Paus destaca a importância de olhar para além do que já foi conquistado e buscar novas oportunidades de crescimento. Projetos em andamento podem receber impulsos importantes, principalmente se houver planejamento estratégico e ação bem coordenada. Esta é uma semana favorável para quem deseja expandir horizontes, iniciar parcerias ou assumir novos desafios, desde que cada passo seja pensado com clareza e atenção. A combinação com Mercúrio em Escorpião e a Lua Cheia em Áries potencializa a capacidade de tomar decisões acertadas e avançar com confiança, equilibrando reflexão e coragem.

Novas perspectivas para finanças e metas

No que diz respeito ao dinheiro, o Três de Paus indica que é hora de colher os frutos de investimentos, planejamentos e esforços anteriores, mas também de se abrir para novas oportunidades financeiras. Esta carta nos lembra da importância de avaliar riscos, analisar opções com cuidado e manter a mente estratégica. O período é propício para expandir horizontes econômicos, explorar fontes de renda alternativas e investir em projetos que ofereçam crescimento a médio e longo prazo. A paciência e a visão de futuro são essenciais para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem.

O Três de Paus é um sinal claro de que agora é o momento de expandir seus horizontes e abraçar novas oportunidades. Você deve buscar ativamente maneiras de ampliar sua perspectiva, seja por meio de viagens, educação ou networking.

Considere definir metas claras para o que você deseja alcançar no futuro próximo e tome medidas concretas para atingir essas ambições. Isso pode significar matricular-se em um curso que o entusiasme ou buscar mentores que possam orientá-lo. Abrace a colaboração com outras pessoas; compartilhar ideias pode levar a soluções inovadoras. Ao tomar essas medidas, você cultivará o crescimento e abrirá portas alinhadas às suas aspirações.

O Três de Paus é essencialmente uma carta onde um plano já foi posto em prática, ela mostra o início de uma ideia se concretizando. Planos foram feitos e os primeiros passos foram implementados, mas há muito mais a ser alcançado e uma grande parte da história ainda está por vir. Este arcano menor mostra como nossas realizações e habilidades passadas nos ajudarão em nossa busca por algo mais. Tudo o que precisamos é de visão e determinação para nos vermos no restante da jornada.  

Este é um ótimo período para comprometer-se com um plano, etapas preliminares, preparar-se para a próxima fase, o ato de lançar um novo empreendimento, novos empreendimentos comerciais, novo trabalho ou caminho criativo, crescer em uma nova posição, dar um salto na carreira, viajar a trabalho.

A mensagem da semana, guiada pelo Três de Paus, nos convida a equilibrar ação e paciência, coragem e planejamento. É hora de olhar para o futuro com confiança, reconhecer conquistas já alcançadas e se abrir para o inesperado, sem esquecer da fé, da leveza e da alegria que pequenas celebrações e momentos de conexão espiritual nos proporcionam.

Este é um período para expandir horizontes, explorar novos caminhos e permitir que a visão estratégica se una à coragem para agir, criando espaço para oportunidades que podem transformar a vida em várias áreas. Seguir adiante com clareza, confiança e atenção aos sinais ao redor será o caminho para aproveitar ao máximo a energia do Três de Paus nesta semana. “Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar.” (Albert Einstein)

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

