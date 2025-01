Decoração B+: Coração da casa: Conheça os benefícios do Feng Shui na cozinha

Correio B+

As escadas do apartamento em West Village foram cenário de momentos icônicos dos filmes e das séries.

O apartamento de Carrie Bradshaw, muito mais do que um cenário de Sex and the City e And Just Like That, já é um símbolo cultural e um ponto de encontro para fãs de todo o mundo em Nova York.

Afinal, as escadas do apartamento em West Village foram cenário de momentos icônicos dos filmes e das séries.



No entanto, como todo fenômeno cultural, o impacto nem sempre é positivo para os envolvidos diretamente. Tanto que a proprietária do imóvel, após décadas lidando com o caos gerado pelos fãs, se viu obrigada a solicitar a instalação de um portão, marcando o fim de uma era para aqueles que buscavam reviver um pedacinho do universo de Carrie.

Quando no final da segunda temporada de And Just Like That, a personagem vendeu seu apartamento e mudou para um novo endereço, cheguei a dizer – e mantenho – De todos os adeus, o apartamento de Carrie é o mais sofrido. Nos mais de 25 anos da franquia Sex and the City, Carrie jamais abriu mão de seu apê. Ele foi central para a história e obvio, virou ponto de turismo em Nova York.



Segundo New York Times, Barbara Lorber, moradora do prédio, o local é infestado de fãs dia e noite, tanto que chamou a entrada de sua “escadaria de celebridade”, criando problemas de segurança e conservação para o endereço. O brownstone foi construído em 1866 e é parecido com outros da mesma rua, mas desde 1999 ganhou fama ao redor do mundo como o cenário externo do apartamento de Carrie Bradshaw.



Ao ponto de que hoje a proprietária do imóvel conseguiu com a Comissão de Preservação de Marcos Históricos da Cidade de Nova York que seja construído um portão na frente do prédio na 66 Perry Street. Isso mesmo, adeus fotinho na frente da “escada de Carrie”.

O endereço ficou tão icônico que tem seu próprio Instagram, com fãs compartilhando fotos nas escadas. Barbara diz que se arrependeu quando autorizou a produção a filmar na sua porta. Segundo explicou no seu requerimento à cidade, “minha casa agora é um destino turístico global.

Cinema B+: A polêmica do apartamento de Carrie: Proprietária quer banir turistas - Divulgação

O show está em reprises infinitas em 34 idiomas diferentes, aumentando uma base de fãs já enorme para minha porta de todos os EUA e do mundo”, ela explicou. “A qualquer hora do dia ou da noite, há grupos de visitantes na frente da casa tirando fotos com flash, conversando alto, postando nas redes sociais, fazendo vídeos do TikTok ou apenas celebrando o momento”, continuou.

A grade pode estragar não apenas as fotos dos fãs de Carrie, mas afetar igualmente a estética da cidade. “Aquela casa não deveria ter portão”, Barbara reconhece no documento, “mas o que era bonito no final do século 19 infelizmente precisa de mais proteção em nosso século, em nosso tempo.



“Eu esperei por literalmente décadas que isso passasse [a febre dos fãs], mas neste ponto eu acho que até mesmo alguém tão teimoso quanto eu tenho que admitir que isso não vai acabar no futuro próximo.”



Ou seja, você já fez a sua foto? Se não… já era. Barbara listou um sem fim de ocorrências que levaria qualquer um à loucura. Há anos ela já tinha colocado uma corrente de proibição de acesso na base da escada, mas muitos visitantes simplesmente a ignoraram para posar, dançar ou deitar nos degraus, de acordo com o requerimento, frequentemente falando alto até a madrugada.



Há outras menções de pessoas tentando dormir no local ou de bêbados (de Cosmopolitans?), que tocaram a campainha e queriam entrar no prédio.

Cansada de quase trinta anos de incômodo, a proprietária solicita que um portão duplo de 3,25 pés de altura feito de aço e ferro fundido seja instalado na frente do prédio para que seja “substancial” para manter os curiosos afastados. E sim, como ela diz para “recuperar uma qualidade de vida razoável para nossos inquilinos e para nós mesmos”.

A mudança de endereço de Carrie – o segundo se contarmos os anos de casamento com Mr. Big – veio tarde de mais. A partir da terceira temporada, que estreia em 2025, veremos nossa escritora em uma casa maior e completamente livre do “passado”, mas pelas imagens das gravações, ela vai passar pelo prédio.



Ou seja, deixá-lo pode até ser uma metáfora para essa transição da nostalgia e da obsessão por um passado que, por mais encantador que seja, precisa ceder espaço à realidade do presente. Resta saber se o novo cenário de Carrie será capaz de criar a mesma magia que o icônico apartamento no West Village. Porque pelo visto, em Perry Street os fãs não são mais bem-vindos.