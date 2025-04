Dedicado ao mestre Levino Albano da Conceição, 9º Festival Internacional de Violão começa hoje

Levino Albano da Conceição, homenageado do Festival Internacional do Violão 2025, no traço do ilustrador Éder Flávio - Ilustração / Éder Flávio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A edição deste ano do Festival Internacional de Violão começa hoje, com uma programação gratuita e diversificada que inclui – além de uma série de apresentações com nomes de destaque do Brasil e de outros países – um concurso internacional, masterclasses e outras atividades didáticas.

O concerto de abertura, marcado para as 20h de hoje, no Teatro Glauce Rocha, com ingressos gratuitos via Sympla, será em homenagem a Levino Albano da Conceição (1895-1955).

Trata-se de um mestre do violão nascido em Cuiabá (MT) e que fez história em Corumbá, Campo Grande e várias cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados, como Rio de Janeiro, onde passou boa parte da vida – ainda, países como Paraguai e Uruguai.

Mário da Silva, Daniel Wolff, Marcelo Fernandes, Trio de Violões de Assunção, Elias e Artur Manhães, Ricardo Barceló e Joel Mendes são os nomes escalados para o tributo.

Em sua nona edição, o Festival Internacional de Violão, ao homenagear esse grande violonista, destaca um dos pioneiros do violão brasileiro e orgulho da Capital do Pantanal, além de ter sido contemporâneo do eminente violonista paraguaio Agustin Bárrios Mangoré (1885-1944).

Uma das novidades do evento neste ano é, justamente, o Concurso Internacional Levino Albano da Conceição, de amanhã a sábado, com turnos nas categorias Profissional, Música de Câmara e Juvenil.

ATRAÇÕES

Nesta edição, o público poderá conferir a performance de importantes artistas nacionais e internacionais, como o Duo Sonidos (Adam Levin e William Knuth, dos EUA), Ricardo Barceló Abeijón (Portugal/Uruguai), Marcos Puña (Bolívia), Daniel Wolff (RS), Mário da Silva (PR), Trio Elipsoidal (Breno Chaves, Fábio Bartoloni e Vinícius Brandão, de SP), Duo Cancionâncias (Cyro Delvizio e Manuelai Camargo, do RJ) e Mbaraka Trío (Flavio Rodríguez, Rodrigo Benítez e José Carlos Cabrera, do Paraguai).

Também se apresentarão o Duo Amábile (Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim, de MS), a Orquestra Municipal de Campo Grande, sob a regência de Rodrigo Faleiros, e a Orquestra Jovem do Sesc Lageado, os quais farão suas performances ao lado de grandes solistas como Wolff, Puña e Mendes.

A seguir, conheça um pouco sobre alguns dos artistas que serão destaques no festival deste ano.

SONIDOS

O Duo Sonidos reúne os talentos do violinista William Knuth e do violonista Adam Levin.

A dupla propõe “uma adição refrescante” ao mundo da música de câmara, oferecendo uma combinação acessível, mas sofisticada, para todos os públicos. Ao forjar parcerias com compositores contemporâneos, a dupla levou adiante a missão de expandir o repertório.

Como vencedores de prêmios internacionais, Levin e Knuth se apresentaram em diversos países, foram contemplados como bolsistas Fulbright dos EUA no campo da performance musical em Madri e Viena e lançaram gravações com aclamação da crítica internacional.

MANTOVANI

O violonista brasileiro Luiz Mantovani é dono de uma bem-sucedida carreira internacional que combina performance, ensino e pesquisa. Em 2002, foi vencedor do Pro Musicis International Award, o que levou a recitais solo em salas como Carnegie Hall (Nova York), Salle Cortot (Paris), entre outras.

Em uma dessas ocasiões, o The New York Times descreveu a sua interpretação de “Five Bagatelles”, de William Walton (1902-1983), como “poderosa, belamente delineada e praticamente impecável”,

Dedicado camerista, ele foi membro do Quarteto Brasileiro de Violões (Brazilian Guitar Quartet) por 11 anos, tendo recebido o Grammy Latino de 2011 pelo álbum “BGQ Plays Villa-Lobos”. Sua produção discográfica inclui ainda álbuns pelos selos Delos (EUA) e Stradivarius (Itália).

Mantovani conta com PhD pelo Royal College of Music de Londres, é mestre pelo New England Conservatory of Music, em Boston (EUA), e bacharel em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Desde 2003, é professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).

PUÑA

O violonista boliviano Marcos Puña já tocou na Colômbia, no Chile, no Peru, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, no Panamá, na Inglaterra, nos EUA, na Espanha, na Alemanha e na Áustria, tanto solo quanto com diversas orquestras.

Sua discografia conta com 12 discos lançados. Conquistou o primeiro lugar em importantes concursos de violão, como Miguel Llobet (Barcelona), Zarautz (Espanha), César Cortinas (Argentina), Juventudes Musicales (Uruguai) e Tarija (Bolívia).

Ele teve a sorte de aprender com grandes professores, sendo o último aluno direto do uruguaio Abel Carlevaro, o qual foi o criador de uma tradição moderna de técnica de violão conhecida em todo o mundo.

Fã fervoroso do ensino, sua turma no Conservatório Nacional de Música, em La Paz, reúne jovens talentos relevantes desde 2006, e ele é chefe do Departamento de Violão da instituição.

Puña é autor do livro “A Evolução da Técnica da Guitarra”, que descreve as contribuições de grandes mestres. Ele toca um violão feito pelo construtor argentino Omar Pannunzio e é um artista de cordas da espanhola Royal Classics.

MARIO DA SILVA

O artista dá voz ao violão por meio da técnica expandida, recurso que permite a exploração de novas maneiras de tocar o instrumento, com o objetivo de obter sons não usuais ou timbres instrumentais diferenciados. Dessa forma, o músico dá protagonismo ao violão, o qual deixa de ser coadjuvante e passa a ter um papel de destaque nas composições.

Silva já lançou quatro discos, entre os quais “Nova Música Brasileira”, “Música Brasileira Desconstruída Sob Encomenda”, “Tu Tausan Tu Elve” e “Violão Expandido”.

Já realizou apresentações em festivais internacionais e concertos na abertura do The New York Guitar Seminar, em Nova York (EUA), e também na Argentina, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na Finlândia, no México, na Noruega e em Portugal.

Com formação em Violão pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap) e doutorado em Composição pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), lançou o documentário “Desvendando o Violão Expandido” em 2022.

MBARAKA TRÍO

Formado por Rodrigo Benítez, Favio Rodríguez e José Carlos Cabrera, o Mbaraka Trío, do Paraguai, surge em 2013. Desde então, tem se apresentado nos teatros mais importantes do país e também no México, na Argentina e no Peru.

Seu primeiro álbum, “En el Paraná”, traz obras de Nancy Luzko, Oscar Cardozo Ocampo, Jorge Lobito Martínez, Baden Powell e Tom Jobim.

Seu álbum mais recente, “Ahendú Nde Sapukai” inclui também obras de grandes mestres, como José Asunción Flores, Ástor Piazzolla e Egberto Gismonti, além de peças dedicadas ao trio por compositores contemporâneos.

TRIO ELIPSOIDAL

Fundado em 2018, o grupo paulista foi criado com o objetivo de divulgar a música brasileira de concerto para trio de violões, por meio de um repertório inédito e de obras já consagradas para essa formação. Atualmente, é composto pelos violonistas Breno Chaves, Fábio Bartoloni e Vinícius Brandão.

O trio fez a sua estreia na série de música de câmara da Catedral da Sé (SP), onde performou pela primeira vez a obra “Introdução, Tema e Variações – Opus 9”, de Fernando Sor (1778-1839), em arranjo inédito para o trio do violonista Sérgio Abreu. Desde então, vem se apresentando em diversos concertos nas principais salas do País.

Em 2020, fez o lançamento do EP “Elipsoidal Plays Barbieri and Schneiter”, com a estreia mundial da “Suíte Baiana Nº 2”, de Fred Schneiter, disponível nas principais plataformas digitais, além das estreias de obras de Geraldo Ribeiro, entre outros.

No ano passado, lançou a partitura pelo Acervo Digital do Violão Brasileiro e o vídeo oficial com a gravação do arranjo de Abreu para o “Opus 9” de Sor.

O EVENTO

O Festival Internacional de Violão é um evento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com financiamento da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e apoio de emenda parlamentar do deputado Vander Loubet.

Em sua nona edição, o evento possui abrangência internacional e têm recebido alunos da Argentina, da Bolívia, do Paraguai e de diversos estados brasileiros. Confira a programação na íntegra em

festivaldeviolao.ufms.br.

Assine o Correio do Estado