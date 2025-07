Desabafar com a inteligência artificial pode trazer efeitos desfavoráveis

EM PESAR

Jonir faleceu na madrugada deste sábado (26), aos 71 anos

Durante o Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito (Cinesur), o artista plástico Jonir Figueiredo, morto neste sábado (26), em Bonito, foi homenageado com uma salva de palmas pelo público presente.

O artista havia participado da cerimônia de abertura do Cinesur, realizado no Centro de Convenções de Bonito, e foi encontrado morto no hotel da cidade poucas horas após sua participação na noite de abertura do festival, evento do qual era um dos convidados especiais.

Segundo informações da organização do Bonito CineSur, o artista faleceu de forma pacífica durante o sono. A notícia pegou de surpresa tanto os participantes do evento quanto o meio artístico nacional, que lamentam a perda de uma de suas figuras mais expressivas.

“É com pesar que o 3º Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito recebe a notícia do falecimento do artista plástico Jonir Figueiredo, que nos deixou neste sábado, 26 de julho, após ter prestigiado a noite de abertura do nosso festival. Sua presença foi motivo de honra e reafirmou seu compromisso com a arte e a cultura. Figura essencial nas artes visuais, Jonir deixa um legado de beleza, sensibilidade e inspiração. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e admiradores”, diz a nota que foi lida neste sábado durante a realização do festival.

“Nós, artistas e produtores culturais, temos que seguir adiante, homenageando Jonir fazendo aquilo que ele mais gostava e pelo que jamais deixou de lutar: arte e cultura. Vamos com o nosso Bonito CineSur, honrando a memória de Jonir Figueiredo. Viva a arte e a cultura, viva Jonir!”, completa a nota.

Natural de Corumbá e formado em Educação Artística pela Faculdade Unidas de Marília (SP), Jonir era conhecido por suas obras com foco no Pantanal e nas belezas do Mato Grosso do Sul.

Desenhista, gravador, performer, pintor e produtor cultural, Jonir Figueiredo iniciou sua carreira nos anos 1970.

Inspirou a criação do Movimento Cultural Guaicuru, coletivo que buscava valorizar a identidade cultural do estado por meio da inspiração no povo indígena Guaicurus.

Em nota, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lamentou a morte do artista.

“Jonir Figueiredo, foi um artista ímpar, um personagem da história do nosso estado que andava por aí, entre nós, à procura de novas ideias, matéria-prima para produzir sua arte e oportunidades para divulgá-la”, diz a nota.

“Em sua obra, explorava diversas técnicas, sempre nos lembrando do Pantanal que ele amava”, finalizou.

LEGADO

Foto: Elaine Cruz/Agência Brasil

Jonir Figueiredo construiu uma trajetória sólida e respeitada nas artes plásticas brasileiras.

Conhecido por sua linguagem visual única, marcada pela mistura de elementos do imaginário regional com influências contemporâneas, o artista expôs em diversas cidades do Brasil e do exterior, deixando um legado admirado por críticos, colecionadores e amantes da arte.

Além de sua obra visual, Jonir era conhecido por seu engajamento com a cultura sul-mato-grossense e por seu apoio a iniciativas artísticas e culturais em toda a América do Sul. A última aparição pública do artista foi marcada por entusiasmo e afeto — relatos de participantes indicam que ele demonstrava grande emoção ao reencontrar amigos e compartilhar suas visões sobre a arte contemporânea.

*Com informações: Agência Brasil*