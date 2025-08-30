Descubra os sabores e benefícios à saúde da culinária mediterrânea

Em um mundo de fronteiras e conflitos, existe um território em que a história se entrelaça harmoniosamente: a mesa mediterrânea. Mais do que um conjunto de receitas, a culinária desta região banhada pelo Mare Nostrum é um testemunho vivo de milênios de trocas culturais, conquistas, migrações e comércio. Dos fenícios que disseminaram a oliveira aos romanos que expandiram o cultivo da vinha, dos árabes que introduziram as alcachofras, açúcar e especiarias até o descobrimento do Novo Mundo, que trouxe o tomate e o pimentão para se tornarem pilares da dieta local, cada garfada carrega um capítulo da história ocidental.
A dieta mediterrânea, reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, vai além do alimento. É um estilo de vida. É o prazer de compartilhar uma refeição com familiares e amigos, é o respeito pelo território e pela biodiversidade, é a celebração dos produtos da estação e o conhecimento transmitido de geração em geração. É socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. Num momento em que a busca por uma alimentação saudável e consciente nunca foi tão urgente, os princípios à mesa dos povos do Mediterrâneo oferecem um modelo atemporal de bem-estar e comunidade.
Abaixo, apresentamos um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para trazer um pedaço deste legado para a sua casa.
Entrada: salada grega clássica (horiatiki)
Ingredientes
- 3 tomates médios, maduros e firmes, cortados em gomos grandes;
- 1 pepino japonês ou comum (se comum, descascado), fatiado grosseiramente;
- 1 cebola roxa média, cortada em rodelas finas;
- 1 pimentão verde, fatiado;
- 200 g de queijo feta de boa qualidade;
- 50 g de azeitonas kalamata;
- 2 colheres de chá de orégano seco;
- Sal marinho grosso a gosto;
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;
- 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto (opcional).
Modo de preparo
Em uma tigela grande, combine os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão.
Tempere com o orégano e um pouco de sal. Adicione o azeite de oliva e o vinagre (se usar) e misture delicadamente.
Transfira a salada para uma travessa de servir.
Coloque o bloco de queijo feta inteiro por cima, rodeie com as azeitonas kalamata e polvilhe com um pouco mais de orégano.
Sirva imediatamente, permitindo que cada convidado quebre um pedaço do queijo feta com a colher.
O pão caseiro é essencial para aproveitar todo o azeite e os sucos da salada no fim.
Prato principal: moussaka grega
Ingredientes
Para o molho de carne:
3 berinjelas médias, fatiadas em rodelas de 1 cm de espessura;
Sal para salgar as berinjelas;
3 colheres de sopa de azeite de oliva;
1 cebola grande, picada;
2 dentes de alho, amassados;
500 g de carne moída;
1 xícara de vinho tinto seco;
1 lata de polpa de tomate (400g);
1 colher de chá de canela em pó;
½ colher de chá de noz-moscada, ralada na hora;
1 folha de louro;
Sal e pimenta-do-reino preta a gosto.
Para o molho bechamél:
100 g de manteiga sem sal;
100 g de farinha de trigo;
1 litro de leite integral, morno;
Sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada a gosto;
2 gemas;
100 g de queijo parmesão ralado.
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 200°C.
Salgue as fatias de berinjela e deixe-as descansar por 30 minutos para liberar a água amarga.
Enxágue bem e seque com um pano de prato.
Coloque as berinjelas em assadeiras, pincele com azeite e asse por 20-25 minutos, até ficarem douradas e macias.
Reserve.
Para o molho de carne: aqueça o azeite em uma panela grande.
Refogue a cebola até ficar transparente.
Adicione o alho e a carne moída, cozinhando até dourar. Acrescente o vinho e deixe reduzir pela metade.
Junte a polpa de tomate, a canela, a noz-moscada, o louro, sal e pimenta.
Cozinhe em fogo baixo por 30-40 minutos, até o molho espessar.
Retire a folha de louro.
Para o molho béchamel: derreta a manteiga em uma panela.
Adicione a farinha e mexa por 2 minutos para cozinhar o glúten (é o roux).
Adicione o leite morno gradualmente, batendo com um fouet para não formar grumos.
Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar.
Tempere com sal, pimenta branca e noz-moscada. Retire do fogo e incorpore as gemas e metade do queijo parmesão.
Montagem:
Em um refratário grande (20cmx30cm), monte camadas: espalhe metade das berinjelas no fundo, cubra com todo o molho de carne, coloque o restante das berinjelas.
Despeje o molho bechamel por cima, alisando com uma espátula.
Polvilhe com o queijo parmesão restante.
Asse em forno preaquecido a 180°C por 40-50 minutos, até a superfície ficar dourada e borbulhante.
Deixe a Moussaka repousar por pelo menos 30 minutos antes de cortar e servir.
Ela é ainda melhor no dia seguinte.
Sobremesa: baklava
Ingredientes
- 1 pacote de massa filo (cerca de 20 folhas), descongelada conforme instruções;
- 300 g de uma mistura de nozes e pistaches (ou apenas nozes), picados grosseiramente;
- 1 colher de chá de canela em pó;
- 250 g de manteiga clarificada (ou manteiga sem sal derretida).
Para a calda:
- 1 xícara de água;
- 1 xícara de açúcar;
- ½ xícara de mel;
- 1 colher de sopa de suco de limão;
- 1 colher de chá de água de flor de laranjeira.
Modo de preparo
Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte uma assadeira retangular.
Misture as nozes picadas com a canela.
Pincele a assadeira com manteiga derretida. Coloque uma folha de filo, pincele com manteiga. Repita o processo, sobrepondo 8 folhas, uma a uma, sempre untando entre elas.
Espalhe uniformemente metade da mistura de nozes.
Adicione mais 4 folhas de filo, untando cada uma com manteiga.
Espalhe o restante das nozes.
Finalize com as 8 folhas de filo restantes, untando cada uma generosamente. Certifique-se de que a última folha esteja bem untada.
Com uma faca muito afiada, corte o baklava em losangos ou quadrados antes de levar ao forno.
Asse por 40-50 minutos, até ficar dourado e crocante.
Enquanto assa, faça a calda: em uma panela, ferva a água com o açúcar até dissolver. Adicione o mel e o suco de limão e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, sem mexer.
Retire do fogo e adicione a água de flor de laranjeira.
Assim que retirar o baklava do forno, despeje a calda morna por cima, concentrando-a nos cortes.
Deixe esfriar completamente para que a calda seja totalmente absorvida e as folhas fiquem perfeitamente crocantes.
Sirva em pedaços pequenos, acompanhado de um café grego forte.