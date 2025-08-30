Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Gastronomia

Descubra os sabores e benefícios à saúde da culinária mediterrânea

Da Redação

Da Redação

30/08/2025 - 10h00
Em um mundo de fronteiras e conflitos, existe um território em que a história se entrelaça harmoniosamente: a mesa mediterrânea. Mais do que um conjunto de receitas, a culinária desta região banhada pelo Mare Nostrum é um testemunho vivo de milênios de trocas culturais, conquistas, migrações e comércio. Dos fenícios que disseminaram a oliveira aos romanos que expandiram o cultivo da vinha, dos árabes que introduziram as alcachofras, açúcar e especiarias até o descobrimento do Novo Mundo, que trouxe o tomate e o pimentão para se tornarem pilares da dieta local, cada garfada carrega um capítulo da história ocidental.

A dieta mediterrânea, reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, vai além do alimento. É um estilo de vida. É o prazer de compartilhar uma refeição com familiares e amigos, é o respeito pelo território e pela biodiversidade, é a celebração dos produtos da estação e o conhecimento transmitido de geração em geração. É socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. Num momento em que a busca por uma alimentação saudável e consciente nunca foi tão urgente, os princípios à mesa dos povos do Mediterrâneo oferecem um modelo atemporal de bem-estar e comunidade.

Abaixo, apresentamos um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para trazer um pedaço deste legado para a sua casa.

Entrada: salada grega clássica (horiatiki)

Ingredientes

  • 3 tomates médios, maduros e firmes, cortados em gomos grandes;
  • 1 pepino japonês ou comum (se comum, descascado), fatiado grosseiramente;
  • 1 cebola roxa média, cortada em rodelas finas;
  • 1 pimentão verde, fatiado; 
  • 200 g de queijo feta de boa qualidade;
  • 50 g de azeitonas kalamata;
  • 2 colheres de chá de orégano seco;
  • Sal marinho grosso a gosto;
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem;
  • 1 colher de sopa de vinagre de vinho tinto (opcional).

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine os tomates, o pepino, a cebola e o pimentão.

Tempere com o orégano e um pouco de sal. Adicione o azeite de oliva e o vinagre (se usar) e misture delicadamente.

Transfira a salada para uma travessa de servir. 

Coloque o bloco de queijo feta inteiro por cima, rodeie com as azeitonas kalamata e polvilhe com um pouco mais de orégano.

Sirva imediatamente, permitindo que cada convidado quebre um pedaço do queijo feta com a colher. 

O pão caseiro é essencial para aproveitar todo o azeite e os sucos da salada no fim.

Prato principal: moussaka grega

Ingredientes

Para o molho de carne:

3 berinjelas médias, fatiadas em rodelas de 1 cm de espessura;
Sal para salgar as berinjelas;
3 colheres de sopa de azeite de oliva;
1 cebola grande, picada; 
2 dentes de alho, amassados;
500 g de carne moída;
1 xícara de vinho tinto seco;
1 lata de polpa de tomate (400g);
1 colher de chá de canela em pó;
½ colher de chá de noz-moscada, ralada na hora;
1 folha de louro; 
Sal e pimenta-do-reino preta a gosto.

Para o molho bechamél:

100 g de manteiga sem sal;
100 g de farinha de trigo;
1 litro de leite integral, morno;
Sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada a gosto;
2 gemas;
100 g de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200°C. 

Salgue as fatias de berinjela e deixe-as descansar por 30 minutos para liberar a água amarga. 

Enxágue bem e seque com um pano de prato.

Coloque as berinjelas em assadeiras, pincele com azeite e asse por 20-25 minutos, até ficarem douradas e macias. 

Reserve.

Para o molho de carne: aqueça o azeite em uma panela grande. 

Refogue a cebola até ficar transparente. 

Adicione o alho e a carne moída, cozinhando até dourar. Acrescente o vinho e deixe reduzir pela metade.

Junte a polpa de tomate, a canela, a noz-moscada, o louro, sal e pimenta. 

Cozinhe em fogo baixo por 30-40 minutos, até o molho espessar. 

Retire a folha de louro.

Para o molho béchamel: derreta a manteiga em uma panela. 

Adicione a farinha e mexa por 2 minutos para cozinhar o glúten (é o roux). 

Adicione o leite morno gradualmente, batendo com um fouet para não formar grumos. 

Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. 

Tempere com sal, pimenta branca e noz-moscada. Retire do fogo e incorpore as gemas e metade do queijo parmesão.

Montagem:

Em um refratário grande (20cmx30cm), monte camadas: espalhe metade das berinjelas no fundo, cubra com todo o molho de carne, coloque o restante das berinjelas. 

Despeje o molho bechamel por cima, alisando com uma espátula. 

Polvilhe com o queijo parmesão restante.

Asse em forno preaquecido a 180°C por 40-50 minutos, até a superfície ficar dourada e borbulhante.

Deixe a Moussaka repousar por pelo menos 30 minutos antes de cortar e servir. 

Ela é ainda melhor no dia seguinte.

Sobremesa: baklava

Ingredientes

  • 1 pacote de massa filo (cerca de 20 folhas), descongelada conforme instruções;
  • 300 g de uma mistura de nozes e pistaches (ou apenas nozes), picados grosseiramente;
  • 1 colher de chá de canela em pó;
  • 250 g de manteiga clarificada (ou manteiga sem sal derretida).

Para a calda: 

  • 1 xícara de água;
  • 1 xícara de açúcar;
  • ½ xícara de mel;
  • 1 colher de sopa de suco de limão;
  • 1 colher de chá de água de flor de laranjeira.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte uma assadeira retangular.

Misture as nozes picadas com a canela.

Pincele a assadeira com manteiga derretida. Coloque uma folha de filo, pincele com manteiga. Repita o processo, sobrepondo 8 folhas, uma a uma, sempre untando entre elas.

Espalhe uniformemente metade da mistura de nozes.

Adicione mais 4 folhas de filo, untando cada uma com manteiga.

Espalhe o restante das nozes.

Finalize com as 8 folhas de filo restantes, untando cada uma generosamente. Certifique-se de que a última folha esteja bem untada.

Com uma faca muito afiada, corte o baklava em losangos ou quadrados antes de levar ao forno.

Asse por 40-50 minutos, até ficar dourado e crocante.

Enquanto assa, faça a calda: em uma panela, ferva a água com o açúcar até dissolver. Adicione o mel e o suco de limão e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, sem mexer. 

Retire do fogo e adicione a água de flor de laranjeira.

Assim que retirar o baklava do forno, despeje a calda morna por cima, concentrando-a nos cortes. 

Deixe esfriar completamente para que a calda seja totalmente absorvida e as folhas fiquem perfeitamente crocantes. 

Sirva em pedaços pequenos, acompanhado de um café grego forte.

Agenda cultural

Fim de semana tem cinema a R$ 10, shows, teatro, parque de diversões e muito mais

Com ingressos a R$ 10 em várias salas de Mato Grosso do Sul, a Semana do Cinema é o grande destaque da agenda cultural; programação ainda inclui drama espírita, show poético em homenagem a Manoel de Barros e parque de diversões

29/08/2025 09h30

Por uma semana, ingressos de cinema custam R$ 10 em todo o Estado

Por uma semana, ingressos de cinema custam R$ 10 em todo o Estado Reprodução/ Freepik

Este fim de semana encerra o mês com chave de ouro, principalmente para os amantes de cinema. Desde ontem até quarta-feira, as redes Cinemark, Cinépolis, UCI e Cine Araújo, presentes em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados, abraçam a Semana do Cinema, uma iniciativa que democratiza o acesso à sétima arte ao oferecer ingressos a R$ 10 em diversas sessões. 

Além de reviver o épico “Interestelar” de Christopher Nolan ou se divertir com as novas animações, o público pode aproveitar promoções especiais em combos que incluem pipoca, bebida e colecionáveis exclusivos de filmes como “Superman” e “Quarteto Fantástico”.

Para além das salas escuras, a cena cultural da Capital fervilha com uma programação eclética que vai do suspense sobrenatural à poesia musicada, passando por experiências imersivas para toda a família.

TEATRO

Em um cenário cotidiano que esconde mistérios profundos, a Companhia Arte Boa Nova sobe ao palco com a emocionante dramaturgia “Premonição: A Última Visão”.

A trama se passa em um escritório de advocacia, onde a vida aparentemente comum de um advogado é abalada por estranhos telefonemas e experiências perturbadoras que desafiam sua lógica racional e suas crenças mais profundas.

O que começa com um simples incômodo rapidamente se transforma em uma jornada alucinante entre premonições, revelações chocantes e visitas inesperadas do além-túmulo.

O protagonista se vê enredado em uma intrincada disputa familiar, marcada por ambição desmedida, segredos sombrios e traições. No entanto, a narrativa astutamente construída revela que a verdadeira batalha não será travada nos tribunais, mas sim na aceitação de que a vida não termina com a morte e que forças maiores orquestram cada destino.

A peça acontecerá hoje, às 18h e às 20h30min, e amanhã, às 18h, no Teatro Allan Kardec, na Av. América, nº 653, Vila Planalto. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla, a partir de R$ 35. Classificação indicativa: 14 anos.

MÚSICA

A poesia pantaneira de Manoel de Barros ganha vida e som em um concerto-homenagem único. Intitulado “Rafael Deboleto: O Apanhador de Desvios Sonoros”, o espetáculo é uma produção conjunta que celebra a fusão entre a palavra poética e a linguagem musical, em um gesto de memória e pura criação artística.

Com curadoria da líder cultural Denise Silva, idealizadora da Bruaca, o evento terá a performance do talentoso músico e compositor Rafael Deboleto, fundador do projeto Madha.

Nascido em Dourados e reconhecido por seu talento singular com a harpa paraguaia, instrumento que começou a estudar aos 10 anos e aprofundou no Paraguai, Deboleto possui uma sensibilidade ímpar para traduzir em notas a cadência e a beleza da obra manuelina.

Este concerto é um dos frutos primorosos do projeto “Itinerância Criativa”, que nasce do desejo de ativar, por meio da arte e de uma escuta sensível, os territórios vivos e pulsantes de Mato Grosso do Sul. 

A iniciativa promove um encontro poético e provocador entre os coletivos Bruaca e Madha, construindo-se a partir de residências artísticas e encontros com comunidades, mestres e artistas locais para registrar e traduzir a riqueza simbólica do Estado em obras artísticas, sonoras e audiovisuais.

O concerto acontecerá hoje, às 19h30min, na Rua Piratininga, nº 363. Ingressos  a partir de 
R$ 60, via Sympla. Classificação: livre.

PARQUES

Uma das atrações mais queridas pela criançada no Shopping Campo Grande, a Arena Gloob, se despede da cidade no domingo. O parque temático, inspirado nos grandes sucessos do canal de TV, oferece um circuito de desafios e brincadeiras baseados em programas como “D.P.A. Os Detetives do Prédio Azul”, “Tara Duncan” e “Acampamento de Magia”.

As crianças de 2 a 13 anos podem viver a experiência de se transformar em personagens de RPG, desvendar mistérios em um labirinto com charadas e se divertir muito no Giga Blaster com suas escaladas e piscina de espumas.

Os valores são cobrados por tempo de brincadeira, variando de R$ 60 (até 40 min.) a R$ 90 (de 121 min. a 160 min.), com meia-entrada para autistas e PCDs.

Em contrapartida, o público nostálgico e amante de adrenalina, pode continuar a aproveitar o tradicional Ita Park pela próxima semana.

Instalado no estacionamento do Shopping Campo Grande, o parque de diversões conta com uma seleção de brinquedos que vai desde a emocionante montanha-russa Ranger até o descontraído bate-bate e o divertido Crazy Dance.

O parque oferece ingressos com preço inicial de R$ 15 e funciona de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

AULAS

Hoje, o Aulão Smart Fit Day promove saúde e bem-estar com uma aula de treino funcional seguida de Fit Dance, a partir das 17h, no corredor entre Riachuelo e Anita, no Shopping Norte Sul, com degustação de produtos.

Amanhã e no domingo, a diversão fica por conta da Oficina de Artesanato em Papel Machê para a garotada, das 14h às 16h, com inscrições gratuitas pelo app Clube+.

FEIRAS

Para um passeio multicultural sem sair da cidade, a Feira do Oriente permanece na Praça de Eventos do Shopping Norte Sul, em frente à Renner, até o dia 15 de setembro.

Expositores trazem um pedaço de diferentes países, com opções que vão desde bolsas, pashminas e tapetes da Índia, sandálias do Paquistão, doces do Marrocos e semijoias dos Emirados Árabes até jaquetas de couro e massageadores nacionais. A entrada é gratuita.

E para os bibliófilos de plantão, o Shopping Campo Grande sedia a Feira de Livros Letrinha, na praça em frente à C&A, com uma vasta seleção de clássicos, romances, ficção, infantis e autoajuda, com preços a partir de R$ 6,90.

Correio B

Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (29)

29/08/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Charlie Chaplin - ator e comediante britânico

"A vida é estranha. chegamos sem nada, lutamos por tudo, e no final  deixamos tudo e partimos sem nada”.

 

FELPUDA

Os bastidores estão fervilhando e um dos assuntos muito comentado é a “muralha” que será formada, dificultando a tentativa de derrubá-la.  Trata-se da chapa a ser formada com Eduardo Riedel à reeleição  para o governo do Estado, Reinaldo Azambuja, além do  segundo nome para fazer dobradinha para o Senado  e chapas dos proporcionais com nomes fortes e com base eleitoral  na maioria dos municípios. Dizem que outras legendas podem  até entrar na briga, mas com previsão de ter muitas dificuldades. É esperar para ver!

Diálogo

Guru

Nos bastidores, há quem diga que os atos de rebeldia do deputado federal Marcos Pollon no seu partido, estariam sendo orientados por Eduardo Bolsonaro. Os dois são “amigos  de carteirinha” e querem  a direita ocupando espaços com candidaturas próprias nos estados.

Mais

O fato de o PL passar a ser comandado por um tucano  e não ter candidatura própria, motivou esse “motim” de bolsonaristas-raiz, explicitado pelo deputado Pollon, que teve Eduardo Bolsonaro como seu principal cabo eleitoral em MS, nas eleições de 2022.

Diálogo Bárbara com seu pai dr. Geraldo Resende
DiálogoJorge Mudalen e Fernanda Martello

 Rumo

O presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, tem deixado claro que o caminho do seu partido  nas eleições de 2026 é o apoio  à reeleição do governador Riedel. Com relação a presidente da República, ele diz que a sigla emedebista estará no palanque  de um candidato de direita  ou de centro-direita e aponta  o prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um nome diferenciado para a disputa, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não consiga derrubar a inelegibilidade.

Em conjunto

Por falar em Riedel, a parceria entre as administrações Estadual  e Municipal deverá ser intensificada em Campo Grande.  Com a entrada do governador  no PP, partido da prefeita  Adriane Lopes, a caminhada  será conjunta e haverá ampliação  do diálogo sobre investimentos  em obras prioritárias.  Nas eleições de 2022, Adriane apoiou Riedel ao governo de MS, no segundo turno.  Já na disputa Municipal,  ele “pagou a fatura” e fez o mesmo, na segunda etapa.

Procura-se

Será hoje, às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande,  a Audiência Pública para debater o valor venal dos imóveis e o impacto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e no Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis (ITBI). O objetivo é que possam encontrar alternativas que conciliem justiça tributária, desenvolvimento econômico e responsabilidade na arrecadação, segundo o autor da proposta, vereador Salineiro.

Aniversariantes

Clemir Dunbar
Peter Dunbar
Mozart Vilela Andrade Júnior
Solange Valcanaia Brum
Otávio Gomes Figueiró
Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman
Fernando Camilo De Carvalho
Maria De Fátima Rezende
Rosangela Fernandes D’Ávila
Dorvalino Vieira
Maria Virgínia Da Rocha
Shirley Albuquerque (Shell)
Orlando Ferreira Nogueira
Gilmar Oliveira Barros
João De Campos Corrêa
Evenye Luna De Oliveira
Carlos Augusto Ferreira
Cleonice Arruda
Joaquim Candido Teodoro De Carvalho
Amilton Plácido Da Rosa
Mario Real
Gil Carlos Pereira De Camillo
Vanderlei Verdolin
Leila Maria Setti
Mário Rodrigues Zanatta Júnior
Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos
Miriam Menezes
Aparecida Toledo
José Carlos Rezende
Sandra Regina Monteiro Ferzeli
Adilson José Scapim
Mauro Brasil
Cláudia Elaine Peres
Luiz Antônio Ferreira De Alencastro
Aldo Serra Gonçalves
Jucineide Marques Friosi
Célia Regina Nascimento Saraiva
Cláudio Roberto Rezende
Zélio De Oliveira Júnior
Claudinéia Amorim
Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi
Zenóbia Da Silva Pedrosa
Walmir Galto Dos Reis
Mara Sueli Mena Lousada
Eliete Souza Silveira
Carlos Antônio Alves
Maurício Baad
Coriolano José Ferreira
José Da Cunha Rosa
Maria Aparecida Escobar Martins
Clóvis Aparecida Duarte
Jeremias Da Costa Neto
Norma Fróes
José Carretoni
Cláudia Meire Da Silva
Milton Baís Barboza Júnior
Sílvía Maria Ferreira
Jerusa Duarte Da Silva
Maria Da Graça Ramos
Larissa Oliveira
Joana Florinda De Almeida
Esequias Burigato
Pedro Paulo Gomes
Adriana Aparecida Silva
Sílvio Renato De Carvalho
Glauco Lubacheski De Aguiar
Luiza De Barros Pinheiro
Antonio Flavio Lins De Oliveira
João Batista Castro
Walmir De Bortoli
Maria Madalena Nogueira Da Silva
João Batista Dos Reis
Vanusa Borges Barbosa
Ana Paula Santos Fernandes
Nilton Shimabukuro
Solange De Leon Pereira
Andréia Vasco Santos
Flávio Garcia Da Silveira
Thaís Xavier Ferreira Da Costa
Jocir Souto De Moraes
Luiza Gonçalves Medina
Eleaquim Pereira Damasceno
Jane Jocélia De Oliveira
Marco Aurelio Yrigoyen
Josiene Da Costa Martins
Geraldo Carlos Diniz
Flávio Eduardo Marcelino De Souza
Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi
Lucimari Andrade De Oliveira
Adriana Maria De Castro Rodrigues
Abilio Junior Vaneli
Franklin De Deus Cardoso
João Carlos Ferraz
Jeferson Carlos Martins
Maria Emília Torres Barbosa
Nilson Sérgio De Assis
João Maria Ribeiro Nunes
Keila Barros Nascimento
Nádia Gonçalves Marques
Lilian Torres De Assis
Maria Carmem Barbosa Lopes
João Carlos Batista De Carvalho
Carine Santos Ramos
Lucila Cardoso Ferraz
Paola Francisca Dos Reis Rezende
Semiramis Alves Silveira
José Augusto Castro Neto

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

