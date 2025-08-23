Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

GASTRONOMIA

Descubra receitas saborosas e nutritivas com proteínas vegetais

Do hambúrguer de feijão-preto ao omelete de grão-de-bico com espinafre e tomate seco, descubra receitas saborosas e nutritivas que quebram o mito de que proteína de verdade só vem da carne

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

23/08/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante muito tempo, a pergunta que sempre rondou a mente de quem anunciava a transição para uma dieta vegetariana era: “E as proteínas?” Um mito teimoso e ultrapassado, que felizmente vem sendo desconstruído pela ciência nutricional e pela criatividade da culinária contemporânea.

A proteína, longe de ser um privilégio do reino animal, é abundante, diversa e saborosa no mundo vegetal. Grãos, sementes, legumes e folhas são muito mais do que acompanhamentos, são a base robusta de uma alimentação completa, saudável e profundamente saborosa.

A história da proteína vegetal é a própria história da humanidade. Civilizações milenares, como as da Índia e da Etiópia, construíram sua força nutricional em torno de lentilhas, grão-de-bico e ervilhas.

No Brasil, temos uma herança riquíssima e, às vezes, negligenciada. O feijão-preto, o feijão-carioca, a lentilha e o grão-de-bico sempre estiveram presentes em nossas panelas, mas agora assumem o papel de protagonistas.

Além deles, uma nova geração de ingredientes ganha espaço: a quinoa, um pseudocereal originário dos Andes com todos os aminoácidos essenciais; a chia e a linhaça, sementes poderosas; e o tofu e o tempeh, derivados extremamente versáteis da soja.

A combinação inteligente de diferentes fontes vegetais ao longo do dia garante a ingestão de todos os aminoácidos necessários para o organismo. Um prato que une arroz e feijão, por exemplo, é uma combinação proteica clássica e completa.

A culinária vegetariana deixou para trás a era do “hambúrguer de soja sem graça” e entrou em uma era dourada de sabores, texturas e técnicas. É uma cozinha que celebra a sazonalidade dos alimentos, respeita o meio ambiente e oferece uma explosão de cores e nutrientes no prato.

Apresentamos três receitas que são um verdadeiro tributo à força do reino vegetal. Pratos sofisticados, cheios de personalidade e, acima de tudo, ricos em proteínas para energizar o seu dia.

Omelete de grão-de-bico com espinafre e tomate seco

Ingredientes

Para a massa:

> 1 xícara de farinha de grão-de-bico;
> 1 xícara (chá) de água;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> ½ colher (chá) de sal; 
> ¼ colher (chá) de cúrcuma em pó (para cor);
> 1 colher (chá) de fermento em pó (opcional, para deixar mais fofo);
> Pimenta-do-reino preta a gosto.

Para o recheio:

> 1 xícara (chá) de espinafre fresco lavado e picado;
> 2 colheres (sopa) de tomate seco picado;
> ¼ de cebola roxa picada;
> 1 dente de alho picado; 
> Azeite para refogar;
> Sal e pimenta a gosto;
> Levedura nutricional (opcional, para um sabor mais “queijoso”).

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem a farinha de grão-de-bico, a água, o azeite, o sal, a cúrcuma e o fermento em pó (se for usar). Deixe a massa descansar por 5 a 10 minutos.

Em uma frigideira pequena, aqueça um fio de azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem transparentes. Adicione o espinafre e o tomate seco, refogando rapidamente até o espinafre murchar. Tempere com sal e pimenta. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente de tamanho médio com um fio de azeite. Despeje metade da massa, espalhando uniformemente. Deixe cozinhar em fogo médio por 2 a 3 minutos, até as bordas começarem a soltar.

Espalhe metade do recheio sobre uma metade da omelete. Polvilhe levedura nutricional, se desejar.

Com uma espátula, dobre a outra metade da omelete sobre o recheio. Deixe dourar por mais 1 a 2 minutos. Repita o processo com o restante da massa e do recheio. Sirva quente.

Ragu de lentilhas com cogumelos e polenta cremosa

Ingredientes

Para o ragu:

> 1 xícara (chá) de lentilhas verdes ou marrons, lavadas;
> 200 g de cogumelos shimeji ou champignon fatiados;
> 1 cebola picada;
> 2 cenouras pequenas picadas em cubinhos; 
> 2 talos de salsão picados;
> 3 dentes de alho picados;
> 2 xícaras de molho de tomate;
> 1 xícara de caldo de legumes;
> 2 colheres (sopa) de extrato de tomate;
> 1 colher (sopa) de tomilho fresco ou 1 colher (chá) de tomilho seco;
> 1 folha de louro; 
> ½ xícara de vinho tinto seco (opcional);
> Azeite de oliva;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para a polenta:

> 1 xícara de fubá;
> 4 xícaras de água ou caldo de legumes;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva ou manteiga vegetal;
> Sal a gosto.

Modo de preparo

Cozinhe as lentilhas em água até ficarem macias, mas ainda firmes (cerca de 20 a 25 minutos). Escorra e reserve.

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola, a cenoura e o salsão até ficarem macios. Adicione o alho e os cogumelos, refogando até os cogumelos dourarem e liberarem água.

Acrescente o extrato de tomate e mexa por um minuto. Se usar, despeje o vinho tinto e deixe reduzir pela metade. Adicione as lentilhas cozidas, o molho de tomate, o caldo de legumes, o tomilho e o louro. Tempere com sal e pimenta.

Deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela semitampada, por pelo menos 30 minutos, até o molho engrossar e os sabores se integrarem.

Enquanto o ragu cozinha, leve a água com sal para ferver em uma panela. Coloque o fubá aos poucos, mexendo constantemente com um fouet para não empelotar. Abaixe o fogo e cozinhe por cerca de 20 a 30 minutos, mexendo de vez em quando, até a polenta ficar cremosa e cozida. Incorpore o azeite ou a manteiga no fim.

Coloque uma porção generosa de polenta cremosa no prato e faça um buraco no centro. Despeje o ragù de lentilhas por cima. Decore com salsinha fresca.

Hambúrguer de feijão-preto e aveia com maionese de abacate

Ingredientes

Para o hambúrguer:

> 12 xícaras de feijão-preto cozido (escorrido e amassado com um garfo);
> 1 xícara de aveia em flocos finos;
> ½ cebola roxa picada finamente;
> 2 dentes de alho picados; 
> 1 colher (sopa) de semente de linhaça dourada (hidratada em 3 colheres de água);
> 1 colher (sopa) de chimichurri ou salsinha fresca picada;
> 1 colher (chá) de cominho em pó;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Para a maionese de abacate:

> 1 abacate maduro;
> Suco de ½ limão;
> 1 dente de alho pequeno;
> 2 colheres (sopa) de azeite de oliva; 
> 3 colheres (sopa) de água (ou mais para ajustar a consistência);
> Sal a gosto.

Para montar:

> 4 pães para hambúrguer;
> Alface-americana;
> Fatias de tomate;
> Fatias de cebola roxa.

Modo de preparo

Misture a semente de linhaça com a água e reserve por 10 minutos, até formar um gel. Este será o “ovo” da receita, ajudando a ligar os ingredientes.

Em uma tigela grande, amasse o feijão-preto com um garfo, deixando alguns pedacinhos inteiros para textura. Adicione a aveia, a cebola, o alho, a linhaça hidratada, o chimichurri, o cominho, o azeite, o sal e a pimenta.

Misture muito bem até formar uma massa homogênea e moldável. Se estiver muito mole, adicione mais aveia; se estiver seca, um fio de azeite.

Divida a massa em quatro partes iguais e modele cada uma em forma de disco com cerca de 2 cm de espessura. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos, para firmar.

Enquanto isso, bata todos os ingredientes da maionese no liquidificador até ficar cremoso. Ajuste o sal e a acidez com mais limão, se necessário.

Aqueça uma frigideira antiaderente ou grelha com um fio de azeite. Grelhe os hambúrgueres por cerca de 5 a 7 minutos de cada lado, até ficarem dourados e firmes.

Agenda Cultural

Fim de semana tem parque de diversões, shows, teatro, cinema e muito mais

Para o aniversário de Campo Grande, o Ita Center Park retorna com ingressos a R$ 15, Chavoso da USP palestra sobre o acesso e a permanência da periferia no Ensino Superior e a Road House Old Sheep é inaugurada, inspirada na Rota 66

22/08/2025 10h30

Compartilhar
Shopping Campo Grande traz nostálgico parque para comemorar o aniversário da Capital

Shopping Campo Grande traz nostálgico parque para comemorar o aniversário da Capital Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

No fim de semana que antecede o aniversário de 126 anos de Campo Grande, a Cidade Morena recebe uma programação para lá de diversificada, com opções para todos os gostos e idades.

Um presente especial fica por conta do Shopping Campo Grande, que traz de volta o aguardado Ita Center Park, um dos parques de diversões itinerantes mais tradicionais do País. Símbolo de nostalgia e diversão para várias gerações, o Ita Center Park estará no estacionamento do Carrefour, anexo ao Shopping Campo Grande, a partir de hoje. 

A estrutura conta com uma seleção criteriosa de brinquedos. Para os amantes de adrenalina, o destaque é a Ranger, uma montanha-russa que desafia a gravidade e os limites. Para as famílias que buscam momentos mais descontraídos, o clássico bate-bate é sempre uma opção garantida.

A criançada tem um espaço especial com o tobogã, colorido e seguro, enquanto o Crazy Dance promete agitar os visitantes com muita música, luzes e movimento.

Com preços a partir de R$15, o parque funcionará de segunda a sexta, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h.

É importante ficar atento: não há restrição de idade geral, mas cada brinquedo possui seus requisitos de altura mínima e máxima, que podem ser consultados diretamente na bilheteria do parque. 

PARA A CRIANÇADA

Dentro do shopping, a diversão continua. A Arena Gloob, um sucesso absoluto entre a garotada, permanece na Praça de Eventos. O espaço é um parque temático imersivo que transporta as crianças para o universo de seus programas favoritos do canal Gloob.

O circuito de atividades é vasto e interativo. Os pequenos detetives podem desvendar mistérios na área inspirada em “DPA – Detetives do Prédio Azul”.

Já os fãs de fantasia podem viver uma aventura de RPG no mundo de “Tara Duncan” ou descobrir seus poderes no “Acampamento de Magia para Jovens Bruxos”.

Para os mais corajosos, os desafios de “Fuja, se for Capaz” e “Giga Blaster” testam astúcia, cooperação e agilidade, culminando em uma emocionante piscina de espumas.

Os valores são cobrados por tempo de permanência: R$ 60 (até 40 min.), R$ 70 (41 min. a 80 min.), R$ 80 (81 min. a 120 min.) e R$ 90 (121 min. a 160 min.).

A atração é inclusiva: autistas e PCDs pagam meia-entrada mediante apresentação de carteirinha ou laudo. Crianças menores de 5 anos devem entrar obrigatoriamente acompanhadas por um adulto.

Para quem aprecia um programa mais tranquilo, a Feira de Livros Leiturinha oferece uma vasta seleção de títulos, desde clássicos da literatura até romances, autoajuda, ficção e livros infantis, com preços a partir de R$ 6,90. A feira está localizada na praça de eventos, em frente à C&A, com entrada gratuita.

CINEMA

A Cinemark também entra no clima de feriado com uma curadoria de filmes que prometem entreter. Em cartaz, a comédia nacional “Uma Mulher Sem Filtro” mostra a transformação de Bia (Ingrid Guimarães), uma publicitária que, após uma sessão esotérica, perde completamente seus filtros sociais e passa a dizer tudo o que pensa, gerando situações hilárias e embaraçosas. A classificação é de 14 anos.

Outra opção de comédia é “Amores à Parte”, que aborda de forma leve os perrengues de um divórcio. Para o público adulto fã de terror, “Faça ela Voltar” promete sustos e muita tensão. A programação completa, horários e valores podem ser conferidos no site www.cinemark.com.br.

TEATRO

O fim de semana é marcado por um evento significativo para a cena teatral local: a 1ª Mostra de Solos Teatrais, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. O destaque da programação é o monólogo “Groselha”, que terá duas sessões: amanhã, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Aracy Balabanian.

Idealizada pela atriz Karine Araújo e pelo diretor Nill Amaral, a mostra tem foco no protagonismo feminino. “Groselha” é uma obra potente, inspirada na tragédia grega Medeia, que discute de forma fragmentada e poética a condição da mulher em uma sociedade misógina, abordando temas como maternidade, liberdade e violência.

“Buscamos trazer a complexidade da experiência da mulher hoje, trabalhando a poética da palavra junto à pesquisa gestual e corporal”, explica Nill Amaral.

A entrada é gratuita, com classificação de 14 anos, e os ingressos são distribuídos 30 minutos antes de cada sessão. A programação ainda inclui o monólogo “(Im)possível Memória”, no domingo às 20h, e uma oficina de escrita criativa para mulheres, amanhã.

PALESTRA

Hoje, um evento importante debate o acesso e permanência no Ensino Superior. O projeto de extensão Da Quebrada à Universidade promove uma palestra gratuita no Teatro Aracy Balabanian às 19h, com a participação especial do sociólogo e criador de conteúdo Thiago Torres, o “Chavoso da USP”.

Thiago se tornou um símbolo nacional ao relatar nas redes sociais os desafios de ser um estudante periférico na maior universidade da América Latina, combatendo o racismo e o preconceito.

O evento, organizado por acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), visa inspirar e acolher moradores das periferias, mostrando que a universidade é um espaço que também lhes pertence.

“O objetivo é despertar o interesse das pessoas em participar do projeto de extensão Da Quebrada à Universidade, que já realizamos na UFMS. Nos encontros, lemos artigos científicos e também analisamos letras de rap e funk.

Essa junção da ciência formal com a ciência das ruas permite que os participantes se reconheçam no debate, entendam a importância de sua existência e participação cidadã e, futuramente, sintam-se motivados a ocupar as salas de aula”, explica o rapper e estudante de Ciências Sociais Du Mato, um dos organizadores do projeto.

Música

Para quem curte programação noturna, o agendão está repleto de opções.

Tributo a Pink Floyd (amanhã): a Banda Pulse promete uma noite imersiva no universo psicodélico do Pink Floyd na Cervejaria Canalhas. Ingressos a partir de R$ 15, via Sympla.

Bailão Nerd (hoje): A festa geek que é sucesso em todo o País desembarca no Blues Bar. Com DJs animando a noite com trilhas de animes, k-pop, rock e funk, além de concurso de cosplay e drinks temáticos. Ingressos a partir de R$ 40. Classificação: 18 anos.

- Inauguração do Road House Old Sheep (hoje e amanhã): Um novo point para motociclistas e amantes de estrada abre as portas na Rua Jacarepaguá, nº 8.

A inauguração terá hambúrgueres artesanais, música ao vivo com a banda Fernando Morreu (hoje) e Thiago Ferreira (amanhã). Ingressos avulsos a R$ 80 ou combo por R$ 120.

diálogo

Servidor federal, refestelado em seu escritório cá por essas bandas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (21)

22/08/2025 00h02

Compartilhar

Continue Lendo...

Dalai Lama - monge budista tibetano

"Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro”.

FELPUDA

Servidor federal, refestelado em seu escritório cá por essas bandas, estaria disposto a começar aquecimento para entrar em time e jogar na lateral esquerda (ops!), não se preocupando sequer em bater ponto no órgão público onde teria de exercer suas atividades.

Seu “trabalho” é executado por videochamada. Enquanto está nesse dolce far niente, gasta tempo gravando vídeos e apontando dedo em cara alheia. O interessante é que equipe adversária, que está se aquecendo à direita (ops, novamente!) do campo, definiu estratégia de fazer marcação cerrada e ir com tudo para o ataque, sem dó nem piedade. Resta esperar para conferir.

Maioria

Depois de um período com apenas três conselheiros atuando no Tribunal de Contas de MS e com quatro conselheiros substitutos, a situação se modificou. Hoje são cinco titulares ocupando as cadeiras para as quais foram indicados.

Mais

Waldir Neves voltou a atuar já há alguns meses, e nesta segunda-feira foi a vez de Iran Coelho das Neves. O STF decidiu pelo retorno de ambos, enquanto outros dois continuam afastados: Ronaldo Chadid e Osmar Jeronymo.

Dr. Denner Mascarenhas com sua mãe, dra. Maria Silvia Barbosa
Angelica Bucci

Cadeiras

As atenções se voltam para as vagas ao Senado, depois que o governador Riedel e o ex-governador Azambuja definiram seus rumos partidários. São duas vagas que estarão em jogo e quatro nomes constam na lista: Azambuja; senador Nelson Trad Filho; deputado Gerson Claro; e Gianni Nogueira. Dois nomes serão escolhidos pelos seus partidos para fazer dobradinha e compor a chapa de Riedel em 2026.

Em dupla

Na avaliação de alguns políticos, a dobradinha poderá ocorrer com Azambuja e Trad Filho. O primeiro está muito bem cotado para uma das vagas, por ter apoio da maioria dos prefeitos, vices e vereadores eleitos pelo PSDB, o qual comandava, e deverá contar com grande base política. O segundo preside o PSD, que, aliado à chapa de Riedel, terá tempo de rádio e TV e “respeitável” Fundo Partidário.

Respaldos

Sobre os outros nomes para o Senado, o trunfo de Gerson Claro seria o provável apoio que teria de alguns dos seus colegas da Assembleia de MS, que poderão mobilizar as bases para respaldar sua eventual candidatura. O parlamentar tem também atuação considerada forte em diversos municípios. Ele teria ainda o apoio do PP, que conta com o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina, o que faz a diferença. Já a vice-prefeita Gianni Nogueira (PL), embora novata na política, tem seu nome aprovado por Bolsonaro. Não precisa dizer mais nada.

Aniversariantes

  • Dra. Kátia Carine Volpe Albertin Fogolin,
  • Jucimara Costa Pereira,
  • Palmira Amélia Campos
  • de Figueiredo Massud,
  • Raquel Araujo de Oliveira Barros,
  • Maurício Pinto Hugo,
  • Ronaldo Queiroz dos Santos,
  • Aurora de Matos,
  • Luiz Abel Piccinin,
  • Genilson da Silva Amarilha,
  • Jânio Luiz Golin,
  • Ricardo Abrão Siufi,
  • José de Paula Brandão,
  • Rogério Alvares Melchior,
  • Maciel Ferreira,
  • Odevanil Rodrigues dos Santos,
  • Shigeo Matsunaga,
  • Norma Rejane Santos Ribas,
  • Darlene Barros Serra,
  • Muriel Monteiro Machado,
  • Karla Monteiro Machado Estrela,
  • Giovana Bigolin,
  • Dr. Mauri Luiz Comparin,
  • Isabela Fiori Travain,
  • João Walter de Vasconcelos,
  • Juliane Genova Moreno,
  • Marcelo Martinusso Duarte,
  • Eduardo Gasperin Andriguetti,
  • Thaís Aparecida Abrão Vieira,
  • Ana Carolina Lyrio de Oliveira Hatschbach,
  • Arsenio Gomes Almiron,
  • Maria Alves Benitez,
  • Valmir Vilas Boas,
  • Tayara Guessy,
  • Roberto Alcântara,
  • Elizabeth de Castro,
  • Rafael José Teixeira Machado,
  • Julho Herminio,
  • Adrianne Bertola Carvalho,
  • Maria Célia Ferreira,
  • Edson Seitsi Arakaki,
  • Janeide Marciano Pouso,
  • Maria da Rosa Salomão,
  • Hélio Pinto de Almeida,
  • Catarina Ferraz da Silva Pedrossian,
  • Katsue Missaka Sakai,
  • Iracema Almeida Barbosa,
  • Elina Nantes Braga,
  • Patrícia Neto Braga,
  • Carlos José Rodrigues Medina,
  • José Antunes de Siqueira,
  • José Artoldo Cançado,
  • Dulcinéa Tavares,
  • Alexandre Moraes,
  • Lênis Gonçalves de Matos,
  • Elmar de Almeida,
  • José Alexandre Ramos Trannin,
  • Carolina Vieira Perez,
  • Maria Emília Mendes de Assis,
  • Denise Borges Conrado,
  • Telma Lúcia Gouvêa Alves,
  • Maurício Odorizzi,
  • Laila Nunes de Campos,
  • Sônia Maria Lima de Souza,
  • Ana Lúcia Carneiro,
  • Carmem Lúcia Pereira,
  • Edivaldo Luiz Dutra Vargas,
  • Dr. Rafael Almeida da Silva,
  • Eliane Barbosa Rigotti,
  • Marina Fernandes Samorano Cano,
  • José Butinhol,
  • Mainá Souza Neto,
  • Mário William Carpes Espíndola,
  • Luís Eduardo Bechuate Saffar,
  • Kamila Garcia Gibim,
  • Durvalina Venâncio Mazotte de Lima,
  • Eva Figueiredo,
  • Ivete Arruda Nogueira,
  • Regina Emília Lima de Vasconcellos,
  • Edson Barbosa de Araújo,
  • Irene Souza Pinto Costa,
  • Edno Fascioni da Silva,
  • Walter Dittmar,
  • Renato Silas Rondora,
  • Eduardo Vignolli Nascimento,
  • Alcindo Cardoso do Valle Junior,
  • Carlos Alberto Serafim dos Santos,
  • Andressa Caroline Rodrigues,
  • Humberto Perez Lima,
  • Lidiane de Brito Curto,
  • Antônio Carlos Konka Balbino,
  • Cleidenice Garcia de Lima Vitor,
  • Elizabete Fátima Pastorello Panachuk,
  • Isabela Carlotto Torres,
  • Magna do Espírito Santo Moura Vilasboa,
  • Isnaete Morais Vieira,
  • João Luiz Marques Salvadori,
  • Marina Shiroma Taira,
  • Thomas Piacsek,
  • Bianca Souza Valverde,
  • Márcia Maria Abdalla,
  • Cerenita dos Santos Polati,
  • Thaisa de Molon Zanin,
  • Miriã Leão Congro,
  • Bianca Maria Lorenzano,
  • Leoneida Ferreira (Leda),
  • Solange de Cássia Minelli.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 3 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira