Após as festas de fim de ano, período marcado por celebrações e, na maioria das vezes, por muitos exageros, especialmente no consumo de comidas salgadas e doces e na ingestão de bebidas, é quase uma obrigação deixar o ócio de lado e adotar práticas saudáveis para desintoxicar o corpo e prepará-lo para o ano que se inicia.

E mais: aqueles que esperam pelo Carnaval e que pretendem aproveitar os cinco dias na balada ou então fugir do mundo em meio à natureza para prática de esportes de aventuras, o caminho mais curto para reaver o equilíbrio físico é buscar ajuda nas academias ou nos estúdios de pilates.

Geralmente, o processo guiado por profissionais capacitados não apenas ajuda a restaurar a saúde em geral, mas também estabelece um estado mental positivo para enfrentar os desafios e as oportunidades do novo ano. E, claro, com a segurança necessária quando o assunto é preparação física.

Até o Carnaval (de 9/2 a 14/2), embora seja um tempo curto, ainda é possível dar aquele sprint final, isto é, uma arrancada forte, para equilibrar o corpo e cair no mundo com um mínimo de condicionamento físico.

Rodrigo Resende, CEO da Workout365 e profissional com um vasto histórico como professor de Educação Física, com formação nos EUA, ressalta que muito do processo de ganho de peso do fim do ano está relacionado à inflamação que o consumo de alimentos gera no organismo, caso das bebidas alcoólicas e dos refrigerantes, dos doces, das frituras, entre outros. Essa mistura no organismo gera acúmulo de líquido no corpo.

“Parte do peso que o indivíduo ganhou nesse período tem relação com a retenção de líquido. Nesse caso, se a pessoa adotar uma dieta com alimentos que não são inflamatórios, orgânicos, frear o consumo de bebida alcoólica, tirar o doce [da dieta] por um tempo, especial nesse primeiro mês do ano, com certeza todo esse processo inflamatório que foi instalado por exageros de fim de ano [poderá ser revertido], isto é, desencadear a perda de 4 a 6 quilos, dependendo do nível de inflamação adquirido no período”, esclarece Resende.

Para obter tal resultado, explica o educador físico, é preciso, no entanto, seguir algumas recomendações, porque não dá para fazer mágica quando o assunto é perder aqueles quilinhos a mais.

É preciso juntar a vontade com a fome de comer, literalmente. Obviamente, acrescentando uma atividade física que vai de moderada a alta intensidade e muita disposição durante a prática dos exercícios.

Importante: a finalização do treino diário deve ter muito suor. Essa combinação de dieta alimentar desintoxicante com uma rotina de treino (leve, moderada ou de alta performance, dependendo da saúde de cada pessoa) culminará uma aceleração na perda de peso e retenção de líquido.

Mas calma lá, não é tão simples assim. Tudo vai depender também do histórico de atividade física de cada um.

“Se essa pessoa ficou só um período do fim do ano sem atividade física, mas treinou 2023 inteiro, para ela voltar ao peso ideal é mais rápido. No entanto, em uma semana ou em até em 10 dias, ela já poderá voltar para sua atividade física e para seu peso normal que deixou lá em dezembro”, pontua.

Por outro lado, é preciso reforçar que a pessoa iniciante deverá adotar cautela por ser sedentária. “Nesse caso, para uma evolução segura, vai precisar de uns 30 dias para obter um preparo físico capaz, com fôlego, para brincar o Carnaval ou praticar esportes de aventura”, alerta Resende.

PILATES NÃO É DIFERENTE

Para a professora e dona de um estúdio de pilates Elizabeth Corrêa Ikemya, o ideal é voltar à rotina dos treinos o quanto antes e fazer uma alimentação desintoxicante e com muita hidratação, além de aliar isso tudo a uma atividade física que aplique força e flexibilidade.

“Gosto muito do pilates clássico, em que trabalhamos força e flexibilidade aliadas ao exercício respiratório, melhorando a parte cardiorrespiratória e a oxigenação das nossas células. O corpo precisa de movimento, e isso é muito importante”, opina.

A receita da professora Beth, como é conhecida entre seus alunos, vai mais além: para quem já está no circuito de atividade física há mais tempo, o ideal é manter os exercícios três vezes na semana para dar eficiência no resultado esperado pelos alunos, ressaltando que o povo não vive só de Carnaval e feriados e que, por isso mesmo, é necessário encontrar um tempo para o exercício físico: “Trata-se de qualidade de vida, minha gente”.

Com essas duas iniciativas, será possível mandar o sedentarismo para fora da rotina e iniciar o ano com hábitos saudáveis, para fazer uma grande diferença em seu bem-estar geral.

“A desintoxicação eficaz envolve uma série de passos simples, mas significativos. Priorizar uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e grãos integrais, é essencial. Esses alimentos, além de nutritivos, auxiliam na limpeza do organismo. A hidratação também é um fator-chave, com a ingestão adequada de água sendo crucial para ajudar a eliminar toxinas, mas sem esquecer de reduzir as bebidas alcoólicas”, diz Beth.

Após um fim de ano para lá de agitado com toda família, Fernanda Mello decidiu correr (e muito) para deixar para trás quilos a mais por conta do Natal, do Ano-Novo e de outras reuniões com o marido, os filhos, os netos e outros parentes.

“Creio que estamos todos no mesmo barco, ou seja, muita gente abusou no fim de ano, e agora é malhar, malhar, malhar e fechar a boca um pouco mais para voltar à forma”, avalia.

Ela é frequentadora assídua de academia e não abre mão de uma rotina que já completou uma década em sua vida: pula da cama às 5h para dar conta de arrumar as coisas em casa, ir para academia e cumprir o horário no seu trabalho.

“Não vejo nada de anormal em acordar nesse horário e seguir direto para os aparelhos da academia. Toda essa dinâmica só melhorou o meu condicionamento físico e, consequente, a minha qualidade de vida nesses anos todos”, afirma.