Sucesso do Globoplay, a série “Rensga Hits”, estreou em agosto na TV Globo. Na história o público conhecerá mais do trabalho do ator Sidney Santiago Kuanza, um dos destaques da produção, onde vive o personagem Théo.

Na história ele e a irmã Thamires (Jeniffer Dias) formam uma dupla de cantores de sucesso quando crianças e agora precisam encarar as consequências da fama.

"Nesta primeira temporada acompanhamos um pouco o cotidiano e o backstage dos irmãos, e sua relação com Helena (Fabiana Karla), empresária e mãe. Eles fizeram carreira quando jovens, e agora buscam se manter nas paradas de sucesso, mas a relação é estremecida quando descobrimos que o Théo ganha mais do que a irmã, então tem essa denúncia do machismo estrutural também", acrescenta o ator.

Théo, personagem de Sidney, é excêntrico e vaidoso, é o clássico tipo de garoto problema, mimado, que vive em festas, rodeado de mulheres e luxos. Apesar disso, Kuanza não o considera um vilão, mas um reflexo de uma sociedade imperfeita, que idolatra a figura antes da pessoa.

Estreia da série na Globoplay - Foto: TV Globo

"Vejo ele como fruto de um sistema histórico que oprime as mulheres até hoje, reproduzindo certos comportamentos que não são aceitáveis. Porém acredito que o Théo tem um bom coração, e apesar de errar bastante, pode aprender a ser uma pessoa melhor. Todos temos luzes e trevas dentro de nós, e acho que a educação tem um papel importante nessa salvação", explica.

Kuanza, que tem um amplo currículo em produções no streaming, cinema e teatro, fala sobre a experiência de viver um personagem em uma produção de gênero teen e com personagens com costumes diferentes do seu.

"Isso na carreira do ator é extremamente prazeroso, poder conhecer e desbravar outros mundos. Filmamos em Goiânia, e além de sentir a verdadeira atmosfera local, isso contribuiu para enriquecer nosso trabalho. Vivenciar essa cultura foi bem especial, e essa pegada mais pop nos faz dialogar com um número maior de pessoas", esclarece.

O ator está muito empolgado com a estreia na TV Globo com uma história que promete divertir e emocionar.

O ator Sidney Santiago - Foto: Divulgação

"É um sonho poder voltar a casa das pessoas com um projeto tão brasileiro que une música, superação e histórias de amor. “Rensga hits” é uma série popular e foi destaque no Globoplay, vê agora ela chegar para o público que sempre tá ligado na TV é uma grande emoção", ressalta Kuanza.

Sidney já está confirmado para a segunda temporada da série, que está sendo gravada.

"Infelizmente não posso dar spoiler do que virá, mas posso adiantar que a irreverência do Théo, continuará a mil graus. E que tem muita novidade pintando, além de novos caminhos “inimagináveis “, surgirão para ele", adianta.

Já na nova temporada da série “Segunda Chamada”, que está no ar na TV Globo, Kuanza vive o personagem Gero.

"Na trama eu dou vida a esse rapaz que abandonou a escola e foi aliciado pelo tráfico. Chegando a ter sua própria boca", explica.

O ator ainda faz um paralelo de como Gero reflete a história real de muitos no Brasil.

Sidney e Luis Miranda - Foto: Divulgação

"Nessa segunda temporada eu tenho poucas cenas, mas mesmo assim essas são marcantes, pois mostram ele na cadeia e traz uma reflexão sobre a educação no país, que é o fio condutor da série", complementa.

Kuanza adianta outros projetos, além da série, que estão sendo feitos para os próximos meses.

"Sigo trabalhando no último corte do meu longa-metragem “Negror em paisagens “, que dirijo com a Joyce Brado. Um projeto que fala do Genocídio da Juventude negra no Brasil. O filme acabou de passar no Festival Brasil CineMundi, encontro de coprodução internacional, integra 17ª Mostra CineBH - International Film Festival, e chega a sua 14ª edição de 26 de setembro a 01 de outubro 2023 de forma híbrida, com ações presenciais e online. Em paralelo sigo ensaiando meu próximo projeto no Teatro: “A Solidão do Feio”, um mergulho na vida, obra e intimidade de Lima Barreto", completa.

"Posso adiantar que estarei em mais uma produção para os cinemas, além disso o público poderá me assistir em uma nova função nas telinhas. É um projeto que tenho gravado nos últimos meses e que está me enchendo de alegria", finaliza Sidney.