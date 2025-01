Destaque B+: O ator Tiago Barbosa estreia no audiovisual com a novela Beleza Fatal da TV Globo

Destaque B+: Tiago Barbosa estreia no audiovisual com a novela Beleza Fatal da TV Globo - Foto: Divulgação

Reconhecido como um dos grandes nomes do teatro musical, Tiago Barbosa se prepara para conquistar um novo espaço artístico. O ator e cantor faz sua estreia no audiovisual com a novela Beleza Fatal, que chega ao streaming, na HBO Max, na próxima segunda, 27. A novidade marca mais um passo na trajetória do artista, conhecido por sua versatilidade e intensidade em cena.

Na trama, já no primeiro capítulo, é possível ver Tiago como o não-binário Hostel, uma espécie de anfitrião da misteriosa Casa do Sim, um clube de fetiche administrado por Benjamin Argento (Caio Blat) e Rog (Marcelo Serrado) e que guarda uma série de segredos na trama criada por Raphael Montes ("Bom Dia, Verônica") e com direção-geral de Maria de Medicis.



A obra, que faz história como a primeira novela da Max, poderá ser vista pelos assinantes da plataforma na América Latina, Estados Unidos e na Europa - onde, mesmo entre idas e vindas, faz morada fixa há quase 10 anos.

Com um currículo brilhante, Tiago coleciona grandes produções no Brasil, como Wicked, Mudança de Hábito, Iron: O Homem da Máscara de Ferro e Cinderella – O Musical da Broadway, no qual fez história como o primeiro príncipe negro dessa produção.



Porém, foi em O Rei Leão que ele viveu um momento inesquecível, um divisor de águas na carreira e conquistou os primeiros prêmios. Dentre as emoções vividas na pele de Simba, destaca-se um momento que ganhou repercussão internacional, durante a audição para a primeira montagem brasileira, onde Tiago recebe alí, da americana Julie Taymor, diretora do espetáculo, o emocionante elogio de ser "o melhor Simba do mundo".

Atualmente, Tiago brilha nos palcos de Madri. Em cartaz com o musical Kinky Boots até maio, ele interpreta a icônica drag queen Lola, esbanjando versatilidade e domínio do universo de perucas, vestidos e salto alto.



Sua performance como Lola, uma personagem cheia de coragem, carisma e resiliência, tem sido aclamada pelo público e pela crítica desde 2021, quando fez sua estreia no papel, além de lhe render indicações a importantes prêmios espanhois, consolidando ainda mais sua presença internacional no mercado artístico.

Em meio às apresentações da turnê do musical, Tiago deve fazer uma passagem pelo Brasil neste Carnaval, para desfilar pela Portela no enredo que homenageará Milton Nascimento.



A convite da escola, o ator e cantor deve retornar ao país para fazer sua grande estreia na Sapucaí e celebrar a obra de um dos maiores ícones da música brasileira, em um desfile que promete ser uma celebração cultural única, reforçando a conexão especial entre o ator e o legado do cantor cultivada há décadas.

Desde 2015, Tiago celebra o legado de Milton Nascimento em shows que apresentam sucessos de seu repertório, sempre com emoção e autenticidade, mas foi em 2022 que essa conexão começou a ganhar destaque a nível nacional, quando Tiago aceitou o convite do diretor Dennis Carvalho para interpretar Milton no musical Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem.



O papel não apenas rendeu ao artista amplo reconhecimento, mas também emocionou grandes nomes da música e da teledramaturgia, incluindo Fernanda Montenegro, em um registro que viralizou na internet.

Com tantas conquistas especiais ao longo de sua trajetória, o artista celebra a chegada de um 2025 que já está sendo marcado por novas experiências e memórias, e segue focado no desejo de levar sua arte, em todas as suas formas, mundo afora.

CE - Tiago, como surgiu o convite para interpretar o Hostel em Beleza Fatal, e como foi o processo de construção desse personagem?

TB - Acho que tudo começou no musical Clube da Esquina, em que interpretei o Milton Nascimento. A diretora Maria Medicis assistiu e, a partir dali, já surgiu uma admiração mútua. Eu desejava muito trabalhar com alguém com o olhar dela e fazer algo diferente!

Já havia feito teste para um personagem fixo da trama, mas acho que pareci muito jovem para o papel. No meio do carnaval, recebi uma ligação da grande produtora de elenco Vanessa Veiga para fazer o teste para o Hostel, um personagem não binário! Eu quase gritei de alegria. Meu Deus, que desafio imenso!

Esse personagem não tem nada a ver com nada que já fiz. Então, o que me restava era muita leitura e análise social de algumas pessoas que, para mim, tinham a ver com o personagem.



CE - Essa é sua estreia no audiovisual. Como enxerga essa transição dos palcos para a TV? Quais os maiores desafios e aprendizados ao se aventurar nesse novo formato?

TB - Eu gosto muito de me sentir desafiado. Me fascina o fato de não saber por onde começar! Eu sempre desejei fazer TV e sei que é outra leitura, outro estudo. E quero aprender!



CE - Como você enxerga sua participação e relevância dentro da obra, e o impacto que seu personagem pode causar no público?

TB - Acredito que o público não está esperando esse tipo de participação na novela. O público brasileiro não está acostumado a me ver fora da bolha do herói, do protagonista, do certinho dentro dos padrões de uma família conservadora. Esse personagem vem para transgredir, e isso me deu vontade de fazer ainda mais!



CE - Você tem um histórico de personagens marcantes nos musicais, como Simba (O Rei Leão) e Lola (Kinky Boots). O que o Hostel trouxe de diferente ou desafiador para sua trajetória artística?

TB - O tempo para preparação foi curto, então o que me restava era me entregar à minha diretora e ao olhar dela. Eu queria dar o meu melhor o tempo todo e me encantava só de observar meus amigos trabalhando. O Raphael Montes, autor do texto, escreve de forma voraz!

Tem coisas que a gente só aprende na prática, e algumas aconteceram assim: ouvindo atentamente e observando.



CE - Beleza Fatal é a primeira novela da HBO Max e terá alcance internacional. Como você enxerga essa oportunidade e o peso de representar o Brasil em uma produção dessa magnitude?

TB - Confesso que teria adorado me dublar em espanhol e ouvir meus amigos sendo dublados! É uma grande oportunidade de, aqui no meu segundo país, também me verem nesse lugar: de ator que também faz TV.

Ainda existe muito preconceito contra atores que vêm do teatro musical e migram para a TV. Interpretar a Lola no musical Kinky Boots abriu muitas portas para mim aqui, e acredito que Beleza Fatal será um novo momento na minha carreira.



CE - Além da estreia em Beleza Fatal, você segue brilhando como Lola em Kinky Boots, na Espanha. Como é equilibrar esses dois universos tão distintos e intensos?

TB - Acho que é como equilibrar dois países com linguagens tão diferentes, e isso tem sido um momento para respirar. Tenho vivido metade do meu tempo na Espanha e metade no Brasil, dependendo dos projetos.

O musical sempre foi um lugar desafiador, mas também de estabilidade. Tenho muitos colegas que se dividem entre a TV e o teatro. Já fiz dois espetáculos ao mesmo tempo, mas acho que não seria igual, e quero muito ter essa experiência.



CE - Olhando para sua carreira, desde a consagração como Simba até sua chegada ao audiovisual, o que você acredita que essa nova experiência em Beleza Fatal agrega à sua jornada artística?

TB - Diretores e produtores que acreditam no meu potencial e na minha versatilidade artística são parte fundamental desse processo. Devo metade de tudo isso a eles. A outra metade é mérito meu, por todas as vezes que chorei achando que não conseguiria ou que era incapaz, mas fui estudar e superar essas barreiras.

Acredito que Beleza Fatal abre um novo leque de possibilidades e um novo horizonte para mim.