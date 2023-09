Destaque B+: Vinicius Patricio fala de nova temporada de "Impuros" e novidades de seu personagem

O ator Vinicius Patricio voltou ao ar no dia 30 de agosto na 4ª temporada da série "Impuros", da Star +. Na produção, um dos maiores sucessos da plataforma, ele interpreta Juninho, um jovem envolvido com o tráfico de drogas do morro do Dendê.

"Ele é um jovem que ingressa no tráfico de drogas no início da sua vida adulta por influência do seu amigo de longa data, o protagonista Evandro do Dendê (Raphael Logam). O Juninho tem um arco na história bem interessante, ao longo das temporadas ele encontra na fé uma forma de fugir da realidade violenta e hostil em que vive. Juninho acaba se tornando pastor e vê a oportunidade de resgatar jovens envolvidos com o tráfico através da fé", explica Vinicius.

Nessa nova temporada o ator faz algumas cenas com a atriz Cyria Coentro, que faz a mãe de Evandro.

"Não posso dar spoilers, mas posso dizer que foi um grande privilégio contracenar com a Cyria Coentro, que interpreta Arlete, mãe do personagem de Raphael Logam, além de outros grandes nomes do elenco de "Impuros". Gravamos essa última temporada de "Impuros" em março de 2022, seguindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia de COVID-19", ressalta.

Vinicius Patricio - Foto: Divulgação

O baiano de Ilhéus destaca ainda o clima nos bastidores de gravações de "Impuros".

"Sempre foi de muita animação. Ao longo dos anos, o elenco e a equipe se tornaram cada vez mais próximos, isso facilita muito o nosso dia a dia no trabalho", completa o interprete de Juninho.

Sobre sua entrada na série, o ator de 34 anos conta que foi convidado para fazer um teste.

"Na época fui fazer o teste para o Evandro, o personagem principal, para mim, o personagem tinha características muito distintas das minhas, era um carioca, criado em comunidade. Eu sou baiano, de Ilhéus, cidade de população menor que a comunidade da Rocinha. Imaginei que haveriam diversos atores do Rio mais aptos para o personagem. Vi naquele teste uma oportunidade de mostrar meu trabalho, resolvi não neutralizar meu sotaque e trouxe uma proposta que fugia um pouco do estereotipo dos traficantes costumava ver na tv. Tive alguns poucos amigos de infância que acabaram se inserindo nesse universo do tráfico, e através deles percebi que as características dos traficantes de uma cidade pequena na Bahia, nada tinha a ver com aquela tensão da guerra armada existente no tráfico do Rio. Inspirado nessas figuras, acabei trazendo uma proposta um pouco mais tranquila e debochada. Parece que deu certo, meu sotaque chamou a atenção dos diretores para a diversidade cultural existente nas comunidades cariocas e me convidaram para fazer Juninho", relembra.

Além de seu papel em "Impuros", Vinicius possui outros trabalhos marcantes no audiovisual, como o curta-metragem "Pedacinho do Céu", ao lado de Léa Garcia, uma das maiores referências do teatro brasileiro, além de participações em novelas da TV Globo, como "Velho Chico", "Rock Story" e "A Regra do Jogo".

"Nesse momento estou gravando a nova novela para o GloboPlay, "Guerreiros do Sol", que será lançada em 2024, onde interpretarei o personagem Cosme", revela Vinicius.