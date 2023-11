Orlando é mundialmente conhecida por ser a capital dos parques temáticos, mas o que muitos não sabem é que a cidade da Flórida também oferta uma variedade de atrações que desfrutam a natureza local. O clima tropical do destino e sua vegetação dão origem a uma fauna e flora únicas, com diversos pântanos e mangues que podem ser apreciados em atrações divertidas.

Para aqueles viajantes que não conseguem decidir entre viver o melhor da modernidade ou o contato próximo com a natureza, Orlando pode ser o destino ideal, uma vez que a cidade é capaz de promover aos seus visitantes atrações de última tecnologia, ao mesmo tempo que permite diversão garantida ao ar livre.

Confira abaixo uma lista com as melhores atrações de ecoturismo em Orlando:

Orlando Tree Trek Adventure Park

Cerca de 15 minutos do Walt Disney World® Resort, o Orlando Tree Trek Adventure Park traz muita diversão para todas as idades e convida os viajantes a vivenciarem uma experiência ao ar livre desafiadora e inesquecível. A atração oferece uma aventura única que inclui tirolesas, escaladas, corridas e saltos, tudo isso combinado em desafiantes pistas de obstáculos que testam os limites dos visitantes, e a duração é de aproximadamente três horas. O parque emprega equipamentos de segurança de última geração e todos os jogos são suspensos com segurança em postes especialmente projetados em uma exuberante floresta de pinheiros.

Get Up and Go Kayaking

Conhecido por seus caiaques transparentes, o Get Up and Go Kayaking conta com uma vista imbatível das hidrovias da Flórida, com passeios disponíveis em Rainbow Springs, Rock Springs, Silver Springs e Winter Park. Com duração média de uma hora, permite que os visitantes se vislumbrem nas águas cor de turquesa, ao mesmo tempo que passam por “túneis” formado pelas copas das árvores, tudo isso acompanhado por um guia que conta mais sobre as nascentes e a flora do local.

Atividades para vivenciar o melhor da natureza da Flórida - Foto: Divulgação Atividades para vivenciar o melhor da natureza da Flórida - Foto: Divulgação

Rock Spring Run

Localizado em Apopka, cerca de 40 minutos de Orlando, o Rock Spring Run é um parque de nascentes e fontes naturais, onde é possível nadar e relaxar em meio a natureza local, deixando ser levado pela leve correnteza em uma boia, assim como a famosa atração Rio Preguiçoso dos parques aquáticos. Há ainda espaço para piquenique, playground para as crianças, várias trilhas para caminhadas e passeios a cavalo.

Spirit of the Swamp Airboat Rides

Localizado a 30 minutos do Walt Disney World, a observação da incrível vida selvagem a bordo do Spirit of the Swamp Airboat Rides chama atenção dos turistas quando o assunto é diversão. A empresa oferece um passeio pelos pântanos da Flórida em aerobarcos para seis passageiros e é considerada a mais bem avaliada de Orlando. A aventura oferece um cenário panorâmico de pássaros deslumbrantes e criaturas selvagens de todos os tipos, incluindo os jacarés, animais nativos do estado.

Revolution Adventure

Este parque é para aqueles que querem viver uma aventura sobre rodas. Situado na zona rural da Flórida, a atração única oferece aos visitantes a oportunidade de dirigir ATVs e Buggies, além de atividades como arco e flecha, pesca de robalo em um lago particular e muito mais. Seja novo ou especialista em atividades ao ar livre, os aventureiros irão desfrutar das diversas pistas e trilhas.

Atividades para vivenciar o melhor da natureza da Flórida - Foto: Divulgação Atividades para vivenciar o melhor da natureza da Flórida - Foto: Divulgação

Winter Park Scenic Boat Tour

Localizado no Lago Osceola, o tour proporciona vistas incríveis da flora e fauna deslumbrantes durante o passeio de barco panorâmico em Winter Park. O trajeto, com duração de uma hora, não só oferece uma experiência única pelos lindos lagos e canais, como também desfila por famosas casas de luxo que o local abriga, as quais são avaliadas em mais de 10 milhões de dólares. Todo programa é narrado por um guia, que traz curiosidades e informações divertidas sobre a pitoresca cidade. Após o passeio, não deixe de curtir uma caminhada pelo charmoso centro da cidade de Winter Park, que conta com muitas lojas locais e restaurantes magníficos.

Central Florida Zoo & Botanical Gardens

Situado em Sanford, o Central Florida Zoo & Botanical Gardens é um dos zoológicos mais famosos de Orlando. Seus arredores trazem diversos animais típicos da Flórida. Dentre as atividades que o local oferece, os visitantes têm a chance de alimentar as girafas, observar de perto os rinocerontes, alpacas e lhamas.

Um dos diferenciais do zoológico é que ele possui 13 tirolesas, e uma viagem única de trem que percorre toda a área do local. O Seminole Aerial Adventures também é uma atração exclusiva, onde é possível caminhar entre as árvores usando pontes de corda.