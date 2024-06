Jules ajuda o visitante a organizar passeio na Disney sem passar perrengue

Na primeira vez que a campo-grandense Juliana Abss, a Jules, viu o Castelo da Cinderela da Disney, não pôde nem expressar o quanto estava emocionada ao presenciar um dos maiores ícones do imaginário mundial. Aquele dia, em 2009, era o seu primeiro como uma cast member, ou seja, integrante da equipe de atendimento da Disney, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Um sonho realizado que a acompanharia ao longo das próximas décadas.

A história de Jules com o turismo começou a se desenhar em 2009, quando ela se inscreveu no programa de intercâmbio International College Program (ICP) da Disney. Após um processo seletivo rigoroso, ela foi aprovada e passou 12 semanas imersa no mundo mágico da Disney World, em Orlando.

De novembro de 2009 a fevereiro de 2010, ela trabalhou no complexo Disney, especialmente no Magic Kingdom (o primeiro dos quatro parques temáticos do complexo, inaugurado em 1971), onde conheceu pessoas que se tornaram amigos para a vida toda.

Essa experiência não só ampliou seus horizontes profissionais, mas também proporcionou um crescimento pessoal significativo e um orgulho duradouro por representar sua cidade natal, Campo Grande.

“Fazia questão que o nome da cidade de onde eu vim estivesse em minha plaquinha de identificação”, lembra a especialista, atualmente com 35 anos.

Em 2011, ela retornou à Disney para um segundo intercâmbio, desta vez auxiliando grupos turísticos durante o movimentado verão. Novamente, pôde vivenciar a magia da Disney, trocando experiências com visitantes de todas as partes do mundo. Esses períodos deixaram uma marca profunda em sua vida e reforçaram seu desejo de criar momentos mágicos para outras pessoas.

GENIE+

Jules certamente é uma das campo-grandenses que melhor conhecem a Disney e seus milhares de detalhes. Ela afirma que não consegue nem estimar quantas vezes esteve nos parques, seja a trabalho, seja a passeio.

Formada em Relações Públicas e especializada em Turismo e Hospitalidade pela Florida Atlantic University, ela é uma entusiasta da realização de sonhos e do turismo. Com essa bagagem, fundou a Orlando By Jules, uma empresa que oferece um serviço único de guiamento virtual nos parques da Disney em Orlando.

A Orlando By Jules busca otimizar a experiência dos visitantes nos parques da Disney, especialmente com o uso do Genie+, o sistema de agendamento de atrações da Disney. Este sistema, anteriormente conhecido como Fastpass, permite que os visitantes evitem longas filas, mas seu uso eficaz requer conhecimento e estratégias específicas.

É aqui que a equipe de Jules entra em ação. Composta por ex-cast members da Disney, eles são especialistas em todas as nuances do Genie+ e dos parques, garantindo que os clientes aproveitem ao máximo suas visitas sem se preocuparem com detalhes logísticos.

“Imagine ter de passar parte da sua viagem preocupado com os passeios, cuidando onde há fila, o tempo de espera. E isso sem ter o conhecimento necessário dos parques. É exatamente isso que nossa equipe faz. A gente organiza e cuida de tudo isso, em tempo real. Assim, você se preocupa apenas em curtir com sua família”, explica Jules.

O serviço de guiamento virtual oferecido pela Orlando By Jules cuida de todos os aspectos da visita ao parque: desde a compra do Genie+ até o agendamento das atrações, o monitoramento de filas em tempo real e a otimização da logística do dia. A equipe se dedica a proporcionar uma experiência tranquila e mágica, permitindo que os clientes tenham foco apenas em aproveitar o momento.

CADÊ O MICKEY?

“Além disso, sabemos que cada viajante é único, por isso, todo guiamento é individualizado e organizado após uma consultoria cuidadosa. O cuidado vai desde questões de saúde a fatores como tempo, disposição, idade e, claro, o sonho de cada um”, pontua Jules.

O conhecimento de Jules e sua equipe é tanto que eles conseguem inclusive indicar onde cada personagem vai estar durante o dia e os melhores pontos para curtir as atrações e fazer as melhores fotos. Tudo para que a realização do sonho seja o mais próximo da perfeição possível. Para mais informações, acesse https://www.instagram.com/orlandobyjules.

Assine o Correio do Estado