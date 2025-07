Desvio de recursos em cidade do interior, com direito a operação policial...Leia na coluna de hoje

Roberto Shinyashiki- escritor brasileiro

"Seja uma pessoa que valoriza a essência, não a aparência,

cultive os valores mais profundos e não caia na tentação de se tornar um ‘super’ em um mundo de estrelas sem brilho próprio”.

FELPUDA

Desvio de recursos em cidade do interior de Mato Grosso do Sul, com direito a operação policial e busca e apreensão de documentos em casa de ex-secretária, poderá fazer barulho em Campo Grande, acordando filhotes de quatis, de tamanduás e de outros bichos com a chegada de veículos e de homens armados vestidos de preto.

Dizem que essa seria a preocupação das mamães dos inocentes animaizinhos, que ainda não se acostumaram com esse tipo de ação, embora comece a se tornar comum. O reino animal realmente não entende de$$as coi$as.

Cobrança

Antes mesmo da instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito(CPMI) com o objetivo de investigar a roubalheira no INSS, que lesou aposentados e pensionistas, deputados cobravam uma série de explicações do governo.

Mais

O prazo para dar respostas é de 30 dias, sob pena de crime de responsabilidade. Até o dia 30 de junho, 43 parlamentares de 13 partidos e duas comissões da Câmara dos Deputados assinaram 51 requerimentos de informação (RICs), distribuídos a nove ministros.

João Silva e Isabella Kherlakian

Sonho meu

O fato de o deputado Loubet ter conquistado a presidência estadual do PT não significa que ele poderá conseguir ser o segundo nome na chapa de reeleição do governador Riedel. É que o chefe do Executivo não deixará de fazer parceria com seu padrinho político, o ex-governador Azambuja, que estaria prestes a assumir o comando do PL, do ex-presidente Bolsonaro, inimigo de Lula. O ainda tucano é o primeiro nome para a candidatura ao Senado e o segundo nome sairá do mesmo grupo. Portanto...

Olhares

O principal objetivo de Loubet deverá ser costurar sua candidatura ao Senado, embora a narrativa seja de fortalecer o partido. Ele venceu as eleições internas defendendo o diálogo com as demais siglas partidárias,

do centro e até mesmo do centro-direita, enquanto a ala derrotada defende o afastamento. Só que as lideranças com quem ele pensa em conversar já estão com os olhos voltados para o centro-direita.

Contentinhos

Os bolsonaristas raiz ficaram felizes que só pela manifestação de Donald Trump, presidente dos EUA, em postagem nas suas redes sociais considerando que o Brasil está cometendo algo terrível com o Bolsonaro e que ele “não é culpado de nada”.

Lula adotou fala genérica para rebater a afirmação e, mesmo assim, sem citar nomes. No STF, a avaliação dos ministros é de que uma resposta cabe à diplomacia e à politica e não àquela Corte.

