Dia da Padroeira de MS é celebrado hoje com festa junina, missa e procissão

Isabel Allende - escritora chilena

A vida é puro ruído entre dois silêncios abismais.

Silêncio antes de nascer,

silêncio após a morte”.

FELPUDA

Para defender seu projeto de moral e bons costumes, que acabou aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande, proibindo execução de músicas cujas letras tenham, entre outras restrições, apelo sexual, vereador citou exemplo que fez muita gente torcer o nariz. Segundo ele, “no seu tempo de criança”, as músicas que embalavam sua faixa de idade eram de conhecida cantora (?) e apresentadora de TV, a mesma que usava shorts curtos, blusas idem, e tinha no palco animadoras mirins que usavam espécie de farda colorida e pulavam

mais que pipoca na panela, fazendo coreografia das músicas de qualidade duvidosa da então musa da garotada. E assim caminha a humanidade...

Avanço

A mudança do nome de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal está em andamento. Depois da proposta do Executivo do município ser aprovada na Câmara Municipal, foi encaminhada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Mais

Seguindo o rito legal, a Mesa Diretora, em coautoria com todos os deputados, apresentou projeto de lei que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de aprovado pelos deputados, será marcado plebiscito, pelo TRE-MS, para se ouvir a população.

Lucimar Lescano

Fabi Mazel

Difícil

Com cenário em que a esquerda está cada vez mais escanteada em MS, em razão da queda de popularidade

de seu líder maior, Lula, o PT deverá lançar candidato ao governo para pelo menos tentar conquistar uma das cadeiras ao Senado e manter as que tem no Legislativo estadual (três vagas) e no federal (duas).

Os petistas locais, por mais que se esforcem para vender “Alice no País das Maravilhas”, veem que a situação está mais para “Patinho Feio”, com mínima chance de virar um cisne.

Retrato

A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande informou que atrás do abandonado centro da Capital, com lixo acumulado, calçadas quebradas e fachadas pichadas, existem números de retrato preocupante da economia local. A abertura de novas empresas despencou para o pior patamar, ao mesmo tempo em que a insegurança e a degradação urbana avançam. Isso, depois de investimento de mais de R$ 60 milhões para revitalização.

Números

De acordo com levantamentos da CDL Campo Grande, entre janeiro e abril deste ano, apenas 826 novos CNPJs foram registrados na Capital, quando em mesmo período já foram abertas 3.439 empresas, apresentando queda de 75,9%. A comparação com anos mais recentes também chama atenção: houve redução de 21% em relação a 2024 e de 35% em relação a 2023. O setor mais atingido foi o comércio, que neste ano registrou, até abril, 302 aberturas de empresas. No segmento de serviços, foram 432 empresas, e o ramo da indústria praticamente desapareceu.

