Dia desses, em roda de tereré, cidadão conversava com os amigos e dizia... Leia na coluna de hoje

AGENDA CULTURAL

Samba, pop e DJ em feira de economia criativa, peça com personagens de cartunista e tributo a roqueiro carioca e a Cássia Eller são destaques; curtas-metragens de MS no Transcine e estreia de anime baseado em "O Senhor dos Anéis" também são destaques

Sim, vai ter samba amanhã na 16ª Ziriguidum Feira Cultural e de Economia Criativa. Mas também vai ter chorinho, DJ e pop autoral no evento, que volta a ocupar a Praça do Preto Velho, das 16h às 22h, na “Edição Especial Samba” deste sábado.

Tudo de graça, com muita arte, gastronomia e belas lições de empreendedorismo. As atrações musicais serão o grupo Sambacaos e seus convidados, a cantora Isa Ramos (samba), o DJ Magão, o grupo Som que Chora (choro) e a cantora Berbella Mortis.

A Ziriguidum vai apresentar ainda a exposição “Coletiva Dorcelina Folador”, com trabalhos expostos e realização de pinturas, e um desfile que vai mostrar ao público as peças produzidas durante o Programa Envolva-se 2024, uma iniciativa do projeto Sesc Mais. São bolsas, saias, chapéus, quimonos e outros itens confeccionados com a técnica de upcycling a partir de roupas e acessórios de jeans usados.

Além do desfile, a plateia poderá conferir, ao vivo, o relato cheio de carisma das costureiras sobre a experiência com esse trabalho e suas histórias de luta e de superação. Todos os itens estarão à venda, e o melhor: a renda vai integralmente para elas.

A Ziriguidum tem como mestre de cerimônia a apresentadora Romilda Pizani. A Praça do Preto Velho se localiza no encontro das avenidas Fábio Zahran e Salgado Filho. Programão!

CÁSSIA E CAZUZA

Na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99, Chácara Cachoeira), a noite de hoje é dedicada a dois ícones do rock brasileiro – e da MPB. Dividindo o palco, Bortoti e Beca Rodrigues vão apresentar o show “Exagerados”. O repertório é formado por canções de Cazuza (1958-1990), que fez sucesso à frente do grupo Barão Vermelho antes de seguir em carreira solo, e de Cássia Eller (1962-2001), talvez a melhor voz de todos os tempos do rock nacional.

Os ingressos estão à venda por R$ 20 (+ R$ 2,50) pela plataforma Sympla, e a cervejaria abre às 18h. O show começa “lá pelas oito”, segundo a produção do evento.

“Bete Balanço”, “Blues da Piedade”, “Ideologia”, consagradas na voz de Cazuza, que também compunha suas próprias letras, e “Malandragem”, de Cazuza e Frejat, “O Segundo Sol”, de Nando Reis, e “Palavras ao Vento”, de Moraes Moreira e Marisa Monte, consagradas na voz de Cássia, são alguns dos clássicos que vão ganhar releitura nas vozes de Beca e Bortoti.

ZIRALDO

“O Menino Maluquinho” (1990), “Flicts” (1969) e “O Menino Marrom” (1986), as três histórias mais famosas do cartunista, escritor e dramaturgo Ziraldo (1932-2024), aparecem juntas, no palco, a partir da releitura do Grupo Bota Fulô (SP), no espetáculo “Ziraldo e suas Histórias”.

A montagem da trupe paulista pode ser conferida neste sábado, às 16h, no Sesc Teatro Prosa. Os ingressos são gratuitos pelo Sympla ou no local, instantes antes da apresentação, desde que haja desistência.

Confira a sinopse: “Nesta peça divertida, voltada ao público infantil e família, os mambembes palhaços Xepa e Bonsai contam – de forma lúdica e engraçada – as três histórias mais famosas escritas pelo autor Ziraldo: ‘O Menino Maluquinho’, ‘Flicts’ e ‘O Menino Marrom’”.

Em cena, os artistas apresentam uma releitura dessas obras e convidam o público para exercer a imaginação, transformando objetos comuns em elementos marcantes das histórias do autor. Classificação indicativa livre. Endereço: Rua Anhanduí, nº 200. Mais informações: (67) 3311-4300 ou (67) 3311-4417 (WhatsApp).

TRANSCINE

O projeto Vizinhança na Praça, do coletivo Transcine – Cinema em Trânsito, chega à sua reta final com a exibição de filmes na Praça do Jardim Carioca, amanhã, a partir das 19h. A entrada é franca.

Na programação, quatro produções sul-mato-grossenses: “Fujona – Em Busca da Liberdade” (documentário), de Lu Bigatão; “Campo Grande das Araras” (documentário), de Rosiney Bigattão e Lu Bigatão; “Retrato do Artista Quando Coisa” (experimental), de Filipi Silveira e Larissa Neves; e “Delongas” (experimental), de Tania Sozza.

A escolha do Jardim Carioca, um bairro periférico de Campo Grande, foi estratégica, como explica Mariana Senna, produtora e uma das fundadoras do coletivo.

“Escolhemos o Jardim Carioca porque é uma comunidade que sente essa necessidade de acesso à arte e à cultura, especialmente pela distância do Centro. Quando conversamos com lideranças do bairro, percebemos esse interesse em participar do projeto, que leva arte, cultura e entretenimento às famílias”, afirma.

Financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o projeto já passou por cinco cidades: Terenos (26/10), Jaraguari (2/11), Nova Alvorada do Sul (9/11), Rochedo (15/11), Ribas do Rio Pardo (23/11) e Sidrolândia (30/11). As sessões contam com intérprete de Libras e pipoca gratuita para os espectadores.

