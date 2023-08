Dia dos Pais B+: Clássico carioca na gastronomia do Correio B+ desta semana

A gastronomia do Correio B+ desta semana especial é inspirada na cidade maravilhosa. O carioca de Laranjeiras, pai do José e do Chico e sócio-proprietário do Grupo Hungry André Silveira, conta um pouco da história e compartilha a receita de seu prato preferido servido em todas as Casas do Hungry localizadas na capital paulista. São elas: Garota da Vila, Garota da Chácara, Calçadão do Espeto e Bar Jobim.

O Vinícius de Moraes foi um prato descoberto por Silveira em 2005 em uma viagem feita a Paraty (RJ) no Encontro de Redação Publicitária de Paraty, tradicional evento da região. Na época, ainda estudante de Publicidade&Propaganda, André e seus amigos procuravam um local para almoçar no intervalo das palestras e que também coubesse no bolso apertado de estudantes que eram naquele ano.

Nas andanças pela cidade, eles acharam um simpático restaurante caseiro, numa rua de paralelepípedo que ostentava no cardápio da porta um atraente medalhão de filé mignon ao molho madeira, com arroz à piamontèse e batatas portuguesas. Tudo que um bom carioca gosta.

"Não sei se a gente estava com muita fome naquele dia ou se ficamos muito felizes de achar aquele prato num valor que podíamos pagar... rs. O fato é que os cinco amigos fizeram o mesmo pedido e até hoje lembramos o Vinícius de Moraes como o melhor prato que já comemos em nossas vidas!", lembra André com carinho da época.



Para o B+ uma dica e uma mensagem neste dia especial...

"Tão gostoso quanto se deliciar com esse clássico da culinária carioca é poder aproveitar o Dia dos Pais pertinho do seu coroa. Eu já estou aqui no RJ com o meu! Espero que todos tenham um domingo especial com suas famílias. Um abraço do Grupo Hungry a todos vocês", finaliza o empresário.

Agora vamos a receita:

Filé Vinícius de Moraes

Ingredientes:



*Medalhão:

1 medalhão de filé mignon de 250 gr

2 fatias finas de bacon

2 colheres de sopa de manteiga ou azeite

Pimenta do reino e sal a gosto



*Molho:

1 xícara de vinho tinto seco

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de manteiga

Pimenta do reino e sal a gosto



*Arroz à Piamontese:

1 xícara de arroz branco lavado e escorrido

1 cebola picada

100g de manteiga

320g de champignon (200 g drenado)

500g de creme de leite fresco

60g de queijo muçarela ralado

60g de queijo parmesão ralado

1 xícara de vinho branco seco

1 xícara de água fervente



Modo de preparo:

- Prepare o arroz como de costume: refogue metade da cebola picada em um pouco de manteiga ou óleo, acrescente o arroz lavado e escorrido e mexa até que esteja soltinho e brilhante.

- Acrescente sal a gosto a água e o vinho fervendo, abaixe o fogo e tampe a panela. Quando o líquido secar, desligue.

- Noutra panela, coloque o restante da manteiga e da cebola e refogue até que ela fique transparente; junte o champignon e misture um pouco mais.

- Insira o creme de leite e o queijo muçarela. Mexa e quando estiver quase fervendo, desligue. Próximo da hora de servir, aqueça novamente, misture o arroz, acrescente o parmesão. Experimente, acerte o sal se necessário, e está pronto.

- Tempere os medalhões com pimenta do reino moída na hora.

- Enrole-os com uma fatia de bacon e prenda com um barbante ou palito.

- Coloque sal dos dois lados e regue com azeite.

- Aqueça em fogo alto uma frigideira antiaderente grande; coloque um pouco de manteiga e frite os medalhões até dourarem dos dois lados; cerca de dois

minutos de cada lado.

- Quando estiverem dourados, transfira-os para uma assadeira e coloque-os no forno pré-aquecido a 200°C.

- Retire em até cinco minutos e deixe-os descansando envoltos em papel laminado.

- Volte a mesma frigideira para ol fogo, com o fundinho de carne e gordura que nela ficaram, acrescente um pouco do vinho e mexa até soltar tudo que estava no fundo.

- Junte o restante do vinho à mostarda.

- Baixe o fogo e deixe reduzir até se tornar uma espécie de xarope. Nesse ponto, prove, acerte o tempero e desligue o fogo.

- Caso queira o molho mais encorpado, é só engrossar com uma colher de farinha de trigo.

- Sirva colocando uma farta colherada de arroz à piamontese, ao lado o molho e sobre ele o medalhão.