Promoções e até temaki de graça celebram o Dia do Sushi; confira

Você sabia que no dia 1° de novembro, comemoramos o Dia do Sushi no Brasil ? Essa data foi criada em 1961 pela Federação Nacional das Associações do Sushi no Japão para marcar a presença marcante da culinária nipônica no país. A comemoração também serve como um tributo à influência da imigração japonesa e à popularidade do prato entre os brasileiros.

Originado como uma técnica de conservação de peixes frescos há séculos, o sushi evoluiu e se tornou um dos pratos mais icônicos da culinária japonesa. Informações inciais apontam que o prato chegou no Brasil no começo do século 20, quando o navio Kasatu Maru aportou em Santos, litoral de São Paulo, com cerca de 800 imigrantes japoneses a bordo, que vieram para trabalhar nas lavouras de café.

A partir daí, vieram os pratos típicos do país, como a sopa de missô, o lámen, sukiyaki, e o sushi, que acabou recebendo adaptações ao longo dos anos. Em Campo Grande, é apreciado em diversas formas, inclusive com combinações inusitadas no paladar brasileiro, como cream cheese, sushi frito, manga, banana, goiabada e até mesmo em pizzas.

Por falar na capital campo-grandense, vários restaurantes estarão participando dessa data, com descontos e até mesmo temaki de graça, é até difícil de escolher como aproveitar. Para ajudar, o Correio do Estado separou as principais promoções, confira:

Bonsai Sushi

Para comemorar o 1° ano do Dia do Sushi no restaurante Bonsai, será oferecido aos clientes o desconto no Festival Simples, que inclui uma seleção de entradas e clássicos da culinária japonesa, como uramakis, joes, niguiris e hots durante todo o mês de novembro, o valor que antes era R$80, estará por R$59,90.

Já na compra do Festival Completo, a caipirinha ou sakerinha será em dobro, ou seja, pede uma e ganha outra completamente de graça.

"Nossa expectativa tá muito bacana, é o primeiro ano do Bonsai com o Dia do Sushi. A gente vem trazendo a tendência do festival simples, não aquele rodízio de bandeijão, é um rodízio mais gourmetizado, muito mais específico para agradar o cliente, porque no festival o cliente solicita aquilo que ele precisa", informa o dono do Bonsai, Felipe Augusto.

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 567

Horário: Terça a domingo das 18h30 às 22h30

Instagram: @bonsaisushibarcg

Ichiban Sushi

Seguindo a tradição que já contou com cortesias, promoções em combos, e outras, este ano, o Ichiban Sushi preparou um desconto de 10% em toda a loja para quem for consumir tanto no presencial, quanto no delivery, nesta sexta-feira (01).

"Para o Ichiban, essa data foi boa, não tão diferente quanto os outros dias, mas sempre que fazemos uma promoção, tentamos ao máximo fidelizar os nossos clientes mantendo nosso padrão, pois não adianta ter uma super venda e os clientes saírem insatisfeitos", ressaltou a dona do local, Ellen.

Endereço: Rua Brilhante, 3787

Horário: das 18h às 23h

Instagram: @sushiichibandelivery

Ryori Sushi

Em mais um ano comemorando o Dia do Sushi, o Ryori preparou uma noite inteira de drinks em dobro, pediu um, ganhou outro. O local trabalha com o festival completo a R$144,90 e pratos à lá carte como lamén, yakisoba e outras porções, além do delivery que possui diversas opções

O proprietário também do Ryori Sushi, Felipe Augusto afirmou que "nos outros anos a data foi muito bacana mas que nesse ano estão com uma expectativa muito maior".

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 3210

Horário: 11h as 14h (Seg a Sab)| 18h as 23h (Todos os Dias)

Instagram: @ryorisushiebar

Omakase

Já no restaurante Omakase, os clientes que consumirem de forma presencial, ganham um voucher valendo um temaki, para ser utilizado no primeiro pedido do delivery. O restaurante oferece almoço executivo por R$79,00, o festival fica no valor de R$139,00 por pessoa.

Endereço: Rua Odorico Quadros, 280

Horários: Almoço executivo: segunda à sexta das 11h as 14h - Festival: segunda à sábado da 18h30 às 23h

Instagram: @omakasesushidrink

Sushi Campo Grande

Para essa data, o Sushi Campo Grande que funciona de forma delivery e retirada, disponibilizou um cupom de desconto no valor de R$15, válido para todos que realizarem a compra no site do restaurante.

Além dos tradicionais sushis, o restaurante oferece diversas opções especiais no à lá carte, como por exemplo Bolinha de Camarão e Catupiry, Hot bombom de banana com Nutella e 4 opções de poke.

"Nossa expectativa para esse ano é atrair novos clientes e aproveitar para conhecerem nosso sushi. Estamos a 16 anos no mercado da gastronomia japonesa, então nossos clientes antigos já esperam uma promoção nessa data", disse a dona e proprietária do restaurante, Flávia.

Endereço: Avenida Bom Pastor, 516

Horário: das 17h30 às 22h30

Instagram: @sushicampogrande

