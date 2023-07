Dia Mundial do Rock; veja cinco documentários sobre o gênero musical no streaming

para a criançada

No livro, Elizabeth Fonseca recorre a métrica surgida na Irlanda para estimular a conscientização ambiental

Foi brincando com as palavras que a escritora e poetisa Elizabeth Fonseca elaborou

o livro “Pedro Pato no Pantanal” (Life Editora), com ilustrações de Marina Maksoud Torrecilha Cardoso, no qual aborda a fauna e a flora da região, além das queimadas, com o objetivo de promover a conscientização ambiental para o público infantil.

A obra será lançada hoje, a partir das 19h, no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, e utiliza uma técnica de nome inusitado, mas conhecida desde o século 19: o limerique, poemas curtinhos e bem-humorados, sempre constituídos de cinco versos devidamente ritmados.

O termo vem do inglês limerick, mesmo nome da cidade na Irlanda onde se acredita que a modalidade tenha surgido.

Elizabeth – assim como autores brasileiros de diferentes gerações, a exemplo de Sousândrade (1833-1902), Clarice Lispector (1920-1977), Tatiana Belinky (1919-2013), Bráulio Tavares e Viviane Veiga Távora – é uma das praticantes desse recurso no País, e todas as páginas de sua obra seguem o padrão dos limeriques.

“O livro é todo metrificado. Fiz uma oficina com o escritor mineiro Leo Cunha, em 2018, na qual ele ensinou essa técnica, e eu gostei muito. Mas não me forcei a usar os limeriques no livro todo, foi natural. Comecei a brincar e achei interessante, foi surgindo. O limerique tem que ter humor, coisas absurdas, suspense, e assim foi nascendo a história”, conta a autora, que é membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL).

AABBA

Técnica bastante utilizada para livros infantis, ela é baseada em poemas com situações absurdas, em que cada verso conta uma história. A composição segue um padrão: são cinco linhas, e o primeiro, o segundo e o quinto versos rimam.

O terceiro e o quarto versos são mais curtos que os outros e precisam rimar entre si, obtendo o esquema rítmico AABBA.

Tudo isso foi pensado para dar ritmo, como uma boa brincadeira. Leo Cunha está entre os autores brasileiros contemporâneos que são adeptos do limerique. O desejo de falar sobre o Pantanal, relata Elizabeth, também foi algo natural.

“Pensei no tema antes de pensar no projeto e senti que precisava abordar essa questão. A importância de tratar desses temas com as crianças é que elas vão aprender para

o futuro, vão entender que a preservação é muito importante e vão crescer mais conscientes”, afirma.

DECLAMAÇÃO

Pensando tanto no enriquecimento da experiência dos pequenos leitores quanto na acessibilidade para pessoas com deficiência visual, o livro foi todo declamado pela própria autora, que tem mais de 30 anos de experiência na área, com direito à trilha sonora de sons do Pantanal, feita exclusivamente para a obra por Gilson Espíndola e Gabriel Andrade.

Esse conteúdo está presente em um audiobook disponível por meio de QR Code que acompanha a publicação.

“A declamação valoriza a forma como o livro foi pensado, com os limeriques. Ouvir o audiobook proporciona uma experiência diferente”, destaca Elizabeth.

O livro integra um projeto mais amplo, com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS), que levou o material para as salas de aula da Escola Estadual Antonio Nogueira da Fonseca, em Terenos, onde foi trabalhado durante dois meses com cerca de 60 crianças de três turmas do quarto e do quinto ano.

As crianças aprenderam com Elizabeth a declamar as estrofes do livro, com entonação, dicção, memorização, gesticulação e tudo mais que envolve a técnica.

“A declamação favorece a desenvoltura, ajuda a falar em público e a perder a timidez”, explica a autora.

DESTINO: CRIANÇAS

Ainda no propósito da conscientização ambiental e da difusão da literatura, após o lançamento, 30% dos livros serão doados para a Secretaria de Estado de Educação (SED) e mais 10% para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), a fim de serem encaminhados para as escolas públicas municipais e estaduais.

Ainda, outros 10% seguirão para o FIC-MS e mais 3% para a Escola Estadual Antonio Nogueira da Fonseca.

“Acho que o mais importante é que os livros cheguem ao seu destino, que são as crianças”, diz Elizabeth.