Dia mundial sem carne: descubra 7 locais para desfrutar de pratos vegetarianos e veganos

O lançamento já está disponível em todas as plataformas digitais do Duo Vozmecê. A estreia oficial será realizada no domingo, dia 24, no Capivas, em Campo Grande

O Carnaval, essa festa anual que deixa saudades em todos os foliões, agora ganha vida novamente com o lançamento do novo videoclipe "Bafafá" do duo independente Vozmecê. Gravado no fervor do Carnaval de rua na esplanada ferroviária de Campo Grande, o clipe, lançado hoje em todas as plataformas digitais, é uma promessa de capturar a essência vibrante e a rica diversidade cultural da cidade.

"Recebemos feedbacks muito positivos, o que é incrível. Falaram que é o nosso melhor trabalho até agora. Desde o início, sou responsável pela produção de tudo, desde as músicas até os vídeos. Essa evolução técnica é uma confirmação para mim", compartilha Fattori, membro do Duo Vozmecê.

As imagens foram meticulosamente capturadas durante os dias de festa e folia do Carnaval de rua, destacando os icônicos blocos Capivara Blasé, Cordão Valu e Evoé Baco. O objetivo do videoclipe é desmistificar a ideia de uma Campo Grande apenas conservadora, revelando a riqueza e pluralidade de seu Carnaval.

"Nosso relacionamento com o Carnaval de Campo Grande é muito especial. Desde 2018, somos frequentadores assíduos. O Carnaval é uma extensão de nossas férias, onde podemos participar verdadeiramente das atividades culturais como parte da população", relembra Fattori.

Combinando ritmos brasileiros e afro-latinos, como axé, maracatu e carimbó, o clipe incorpora influências do reggae, além da participação especial de Silveira, que traz o samba para a produção. Essa diversidade musical é reflexo das viagens nômades do Duo Vozmecê, absorvendo influências de 17 estados brasileiros, inclusive do litoral do Rio de Janeiro.

A letra de "Bafafá" apresenta uma sátira perspicaz sobre os aspectos menos nobres das interações humanas, explorando temas como inveja, ofensa e raiva. Dirigido e produzido por Pedro Fattori, o videoclipe reflete a essência da convivência em sociedade.

"Registrar essa diversidade e energia do Carnaval de rua este ano foi maravilhoso", acrescenta o cantor.

Enriquecido pela interpretação artística em Língua Brasileira de Sinais (Libras), realizada por Jessé Macedo, o clipe promove acessibilidade e inclusão.

"Bafafá" é o primeiro de 13 visualizers do álbum "Tropicapolca", financiado pela Lei Federal Paulo Gustavo de incentivo à produção cultural pós-pandêmica. Confira:

Cabe destacar que o lançamento oficial ocorrerá neste domingo, 24 de março de 2024, em um evento especial na Capivas Cervejaria, em Campo Grande, MS, com apresentações ao vivo do Duo Vozmecê, Silveira, Beca Rodrigues e Jerry Espíndola.

