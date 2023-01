Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta segunda-feira, 02 de janeiro de 2023

Augusto Branco escritor brasileiro

"Lute com determinação, abrace a vida com paixão,

perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante”.

FELPUDA

Amanhã, o Diário Oficial do Estado (on-line) deverá ser a publicação mais acessada pelos servidores comissionados, ansiosos para ver se os seus nomes estarão na lista do dia das nomeações que passarão a ser feitas. O chamamento vai se prolongar por algum tempo, pois muitos dos cargos de escalões mais inferiores deverão ter indicações de partidos políticos. Como tem sido ouvido pelos corredores:

“Até isso terminar, haja coração!”.

De olho

O ano também se inicia com dois nomes do ninho tucano se preparando para viabilizar futuras candidaturas

à Prefeitura de Campo Grande. O deputado federal reeleito Beto Pereira e o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, já assumiram que pretendem disputar a cadeira principal do Paço Municipal. Eles terão de se entender, sem contar que há a possibilidade de a prefeita Adriane Lopes se filiar ao PSDB, diante da fusão do seu partido, o Patriota, com o PTB.

Elas

Mulheres vítimas de crimes contra a dignidade sexual, tentativas de feminicídio e atos de violência doméstica ou familiar poderão ser beneficiadas com reservas de vagas nas universidades ou institutos federais de ensino. Projeto que tramita na Câmara dos Deputados altera a Lei de Cotas e estabelece que, dos 50% de vagas garantidas para estudantes que cursaram o ensino público, 5% serão destinadas a elas. A proposta é da deputada Edna Henrique, do Republicanos da Paraíba.

Lista

Em 2022, foram inseridos no cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão o total de 14 proprietários de fazendas de MS. Nesses locais, foram resgatadas 137 pessoas sendo exploradas e vivendo em situação de miséria. Os dados são do Ministério Público do Trabalho, atualizados até o dia 14 de dezembro. Denominada pelo órgão de lista suja do trabalho escravo, a publicação traz nomes dos contratantes, CNPJ/CPF, número de resgatados e datas de inserção no cadastro.

Retaguarda

O governador Eduardo Riedel não deverá ficar “refém” de nenhum partido, e para isso tem dois secretários, além do vice-governador, auxiliando-o nas articulações políticas visando apoiar suas ações administrativas. A Secretaria de Governo está sob o comando de Pedro Caravina, deputado estadual que foi eleito pelo PSDB, enquanto a Casa Civil tem à frente Eduardo Rocha, egresso do MDB. Já o vice-governador, o ex-deputado José Barbosa, o Barbosinha, é um dos nomes fortes do PP.

Metade

A nova administração de MS contará, pelo menos por enquanto, com 12 dos 24 deputados estaduais

em sua base aliada, a partir de fevereiro. Na Assembleia Legislativa, são seis parlamentares do PSDB; dois (dos três) do PL o apoiam; dois do PP; um do Patriota; e um do Republicanos. Além disso, Lucas de Lima, do PDT, deu apoio ao atual governador e poderá somar com ele na Casa.

Braços abertos

Vale ressaltar, porém, que o governador Riedel não está tão distante dos demais partidos, hoje representados, em alguns casos, por ex-tucanos. É o caso do União Brasil, que elegeu Roberto Hashioka, ex-secretário de Governo de Azambuja, e de Rinaldo Modesto, do Podemos, que já foi líder da bancada do PSDB no Legislativo estadual. O MDB poderá vir a ser um forte aliado, pois os deputados emedebistas reeleitos Marcio Fernandes e Renato Câmara apoiaram Riedel nas eleições de outubro de 2022.

colaborou tatyane gameiro