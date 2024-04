Diálogo sobre conservação encerra Exposição "Pantanal, Águas que Conectam" com cineasta britânico

MÚSICA

Virgin Music e grupo brasileiro de entretenimento anunciam site, com inscrições a serem realizadas pelo internet, que promete o estrelato a talentos emergentes do modão sertanejo

Fruto da parceria entre a multinacional Virgin Music e o grupo brasileiro ClanDVT, o selo Moda Music (MM), lançado recentemente, anuncia a sua proposta de “oferecer o caminho do estrelato para os tantos artistas brilhantes espalhados por todos os cantos do Brasil”, com foco no universo do modão.

Diversos eventos sertanejos de grande porte fazem parte do projeto encampado pela multinacional e pela empresa brasileira.

Em sua versão beta, o selo musical Moda Music foi acionado, ainda em fase experimental, por alguns empresários do mercado sertanejo, que interagiram, em colaboração inédita, indicando novos artistas para embarcarem no projeto.

Dessa forma, um punhado de novos talentos já pôde conhecer a iniciativa, inscrever-se no site oficial, lançar suas músicas por meio do Moda Music e, assim, ganhar a oportunidade de ser escolhido para participar dos grandes eventos sertanejos.

No fim de semana, já tinha dupla do MM no circuito. Cesinha & Matheus abriram as apresentações de domingo da ExpoLondrina. A dupla genuinamente se emocionou com a oportunidade, e o público de mais de 25 mil pessoas retribuiu com muito carinho.

Antes de Luan Santana, os sertanejos fizeram um show completo e agitaram a galera com a nova música, “Fi da Bagaceira”, entre outras modas.

“A gente queria agradecer demais a todos vocês que nos acompanharam e deram o sangue nessa semana. Foi Deus que nos proporcionou essa oportunidade única”, comemorou Matheus.

Neste domingo, será a vez de a dupla Neto e Guilherme cantar no palco principal do mesmo evento, antes do show de Ana Castela.

“Estamos na maior expectativa para o show deste fim de semana e muito felizes com essa oportunidade. A ansiedade está muito alta para fazer esse show, que será muito importante para a gente. Estamos preparando um showzão para todo esse público. Muito obrigado ao Moda Music por essa oportunidade. Nos vemos no domingo!”, disseram Neto e Guilherme.

O lançamento para o grande público do selo Moda Music está prestes a acontecer. Ainda neste mês, os aspirantes a novos artistas que anseiam por uma chance de brilhar nos grandes palcos do cenário sertanejo terão acesso à plataforma.

“Com uma proposta inovadora e uma equipe comprometida com o sucesso das novas estrelas do sertanejo, o Moda Music está pronto para transformar sonhos em realidade. Para os artistas, é o momento de preparar suas melhores músicas e se juntar nessa emocionante jornada”, afirmou o selo em comunicado oficial. “A música sertaneja, da moda de viola aos novos estilos e vertentes do sertanejo, tem agora um grande projeto para trabalhar seus novos talentos. Fique ligado para mais novidades em breve!”, disse o Modo Music no informe.

Atualmente, o Virgin Music Group presta os serviços de distribuição e label service para grandes artistas e escritórios do segmento sertanejo, como Henrique & Juliano, Michel Teló, Clayton & Romário, WorkShow e Luan Promoções. A ClanDVT faz parte de um dos maiores grupos de entretenimento do País, o Grupo DVT, responsável pelo Circuito Sertanejo, em parceria com a Ambev e o Grupo Globo.

CESINHA & MATHEUS

A dupla é de Presidente Prudente, cidade do interior de São Paulo, e os dois membros iniciaram sua carreira na música como compositores. Fernando & Sorocaba, Matheus & Kauan, Israel & Rodolffo, Thaeme & Thiago, Pedro Paulo & Alex e Munhoz & Mariano, Zé Felipe, Bruninho & Davi, Clayton & Romário são alguns dos grandes nomes do mercado que já gravaram composições da dupla.

A dupla Cesinha & Matheus apresentou recentemente seu novo single, “Fi da Bagaceira”, pelo selo Moda Music. Você pode ouvir pelo link: https://virginmusicbr.lnk.to/FiDaBagaceiraPR. Tem gente que nem sempre foi da “bagaceira”, muitos se esforçaram, correram atrás e se cansaram de tentar serem diferentes.

E foi assim que surgiu “Fi da Bagaceira”, aquele que ama a “moagem”, só toma cerveja trincando e, se não manda na festa, ele manda fechar. A música vem cheia da irreverência característica da dupla.

NETO & GUILHERME

Neto e Guilherme são naturais do interior do estado de São Paulo. Neto é de Bebedouro, onde iniciou os primeiros passos desde muito novo, quando ganhou o concurso regional Viola de Todos os Cantos, promovido pela EPTV, afiliada da Rede Globo.

Guilherme é de Ribeirão Preto, e a música sempre esteve presente desde quando era muito novo. Ele aprendeu com avô nas folias de Reis.

Em 2022, Neto e Guilherme cantaram juntos pela primeira vez, e a energia e o talento dos dois bateram forte. Carlos e Euripedes hoje formam a dupla Neto e Guilherme.

Recentemente, a dupla apresentou seu primeiro single, “Os Buteco Tem Ouvido”, em parceria com o selo Moda Music, uma moda que promete projetar a dupla para alcançar grandes públicos.

A canção fala sobre alguém que diz amar na cara, mas não para o mundo, e essa fofoca sempre chega a quem não deveria.

O novo single marca o início dos lançamentos do novo projeto da dupla, o DVD “Haja Luz”, gravado em Barretos (SP). Você pode ouvir no link: https://virginmusicbr.lnk.to/OsButecoTemOuvidoPR.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO