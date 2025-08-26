Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de...Leia na coluna de hoje

Clarice Lispector - escritora brasileira
"Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. depende de quando e como você me vê passar...”
FELPUDA
Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de Contas de MS a suspender licitação de pregão presencial para registro de preços, visando aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar de município do interior. O valor estimado é de R$ 1,36 milhão. Além disso, contribuiu para a suspensão do certame a identificação de falhas no processo como a ausência do estudo técnico preliminar, documento essencial para o planejamento da contratação. A determinação do TCE prevê a correção do edital e a reabertura da licitação, de modo a assegurar condições, segundo órgão, justas e transparentes de participação.
Bateu, levou...
O deputado Pedro Kemp, do PT, teceu elogios ao resultado de uma pesquisa que aponta uma ínfima melhoria no índice de aprovação do governo de Lula.
Mais
Depois, passou a falar mal de Bolsonaro. Coronel David, irônico, afirmou sobre as pesquisas: “Eu tenho dúvidas se elas não são feitas nas portas dos presídios”.
Cadeira
Nos bastidores políticos, comentários são de que nos planos do governador Riedel não está a ideia de formar chapa à reeleição com o deputado Gerson Claro como vice, caso este não se viabilize para disputar o Senado. Como ingressou no PP, mesmo partido do parlamentar, a vaga deverá ser destinada para futuras alianças partidárias. Além do mais, como escreveu Shakespeare: “Há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia...”
Largada
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigará a roubalheira no INSS dará início aos trabalhos hoje. Pela manhã, os integrantes vão votar os primeiros requerimentos, solicitando servidores da Controladoria-Geral da União, da Polícia Federal e do próprio instituto para auxiliar nas investigações. Na quinta-feira, eles deverão votar o plano de trabalho.
Na lista
Dentre os convocados e convidados está o irmão de Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos dos aposentados do INSS. Esse é um dos motivos que levaram o governo federal a tentar barrar a CPMI, que terá o presidente e relator da oposição conduzindo todos os trabalhos de apuração da gatunagem desenfreada. Também fazem parte da lista ministros da Previdência desde o governo de Dilma.
Aniversariantes
Isabella Miotello Ferrão
Luiz Antônio Saab
Carlos Alberto Peratelli
Oclécio Assunção Júnior
Yuri Andreis Boeira
Antônio Benjamim Correa Da Costa
Clóvis Martins
Edgar Andrade D´Avila
Eloina Yanez Brites
Moezis José Dos Santos
Jorge Ono
Inêz Geralda De Magalhães Madureira
Marli Gauto Viliagra
Edson Sanches
Christian Maluf Victório
Aroldo José De Lima
Gilberto Veiga De Souza
Tauana Montier Onça Bortolini
Tatiana Decarli
José Roberto Tedeschi
Rejane Alves De Arruda
Aloysio Moreira Salles
Caetano Rottilli
Karla Marchitto Jacob Farias
Gustavo Rodrigues Nacasato
Hélinton Moura Lutz
Thiago Rieger Silverio Dos Santos
Afonso Basso
Francisco Carlos Brasil Leite
Suely Aparecida Morilla Alves
Eduardo Ferreira Dos Santos
Maria De Fátima Vieira Andrade
Dinalva Garcia Lemos De Morais Mourão
Antônio Cavalcante
Hélvio Rodrigo Gonçalves
Alexandre Morais Cantero
Ricardo Aparecido Da Silva
Silvia Regina Da Silva
Laura Menzio
Sérgio Retumba Carneiro Monteiro
Moacir Da Silva Queiroz
Janethe Leite Cardoso
Maria De Fátima De Souza
Genésio Rodrigues Corrêa
Seiki Miiji
Benjamin Ramos
Maria De Fátima Camparin
Aristides Brun
Sônia Virgínia Moreira
Pedro Franco Neto
Vera Lúcia Nogueira
Alcides Landfelt Da Silva
Sueli Alves Braga
Altevir Soares De Alencar
Sônia Maria Avelino Duarte
Luiz Ferreira De Alencastro
Elizabeth Kioko Kohatsu
Lutiane Machado Romero
Sirley De Albuquerque
Ricardo Luiz Silveira
Luiza Francisca Oliveira
Wilson De Paula Souza
Bruno Vieira Antunes
Clóvis Trindade Rocha
João Tadeu Gonçalves
Maria Luiza Pereira Franco
Francisca Da Silva Tôrres
Agliberto Marcondes Rezende
Eliane Yamazato
Eva Maria Barbosa
Evelin Flávia Alves Da Silva
Kleber Pinheiro Da Silva
Ramão Gilberto Valiente
Mauricio Vieira Gama
Edson Andrade Da Vila
Victor Scarpellini
Luiz Braz De Oliveira
Francisco Muniz Soares
Francisco Silva De Freitas
Julio Cesar Gonçalves Da Silva
Marcelo Oliveira Dos Santos
Adelaide Fernandes
Zeferina De Souza Montenegro De Camargo
Alberto Magno Ribeiro Vargas
Michelly De Souza Andrino
Neuri Paulo Gasparetto
Ligia Toma
Anna Cristina Barros Toledo Giurizatto
Danilo Mandetta Júnior
Valéria Martins Dos Santos
Ariane Marques De Araújo
Elaine Maria Dos Santos
Arlindo Murilo Muniz
Camila Morena Kudo Da Silva
Ana Paula Gaspar Melim
Daniel Martins Ferreira Neto
Armando De Oliveira
Domingos Leite Da Silva
Regina Célia Goya
Ana Cristina Castilho Sanchez
Paulo Ricardo De Oliveira Reghin
Luiz Yasunaka
Márcio Rômulo Dos Santos Saldanha
Roberto Lorenzoni Neto
Carlos Cesar Girardi Ferreira
Arildo Loper
Glória Segrillo Faker
COLABOROU TATYANE GAMEIRO