Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de...Leia na coluna de hoje

Clarice Lispector - escritora brasileira

"Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. depende de quando e como você me vê passar...”



FELPUDA

Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de Contas de MS a suspender licitação de pregão presencial para registro de preços, visando aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar de município do interior. O valor estimado é de R$ 1,36 milhão. Além disso, contribuiu para a suspensão do certame a identificação de falhas no processo como a ausência do estudo técnico preliminar, documento essencial para o planejamento da contratação. A determinação do TCE prevê a correção do edital e a reabertura da licitação, de modo a assegurar condições, segundo órgão, justas e transparentes de participação.

Bateu, levou...

O deputado Pedro Kemp, do PT, teceu elogios ao resultado de uma pesquisa que aponta uma ínfima melhoria no índice de aprovação do governo de Lula.

Mais

Depois, passou a falar mal de Bolsonaro. Coronel David, irônico, afirmou sobre as pesquisas: “Eu tenho dúvidas se elas não são feitas nas portas dos presídios”.

Liderado por pesquisadores da embrapa instrumentação (sP) em parceria com a multinacional Bayer, estudo inédito mostrou que o uso de técnicas baseadas em laser é capaz de medir com precisão os níveis de carbono no solo em áreas agrícolas do Cerrado, a Mata atlântica e o Pampa. Os pesquisadores identificaram no Cerrado aumento de até 50% dos estoques de carbono nos solos em propriedades privadas com práticas de manejo sustentável, como o plantio direto, em relação às áreas nativas. a pesquisa tem implicações diretas para o combate às mudanças climáticas e o fortalecimento do mercado de créditos de carbono no País.

Mariana Maiolino

Beatriz Parente e Paulo Penteado



Cadeira

Nos bastidores políticos, comentários são de que nos planos do governador Riedel não está a ideia de formar chapa à reeleição com o deputado Gerson Claro como vice, caso este não se viabilize para disputar o Senado. Como ingressou no PP, mesmo partido do parlamentar, a vaga deverá ser destinada para futuras alianças partidárias. Além do mais, como escreveu Shakespeare: “Há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia...”

Largada

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigará a roubalheira no INSS dará início aos trabalhos hoje. Pela manhã, os integrantes vão votar os primeiros requerimentos, solicitando servidores da Controladoria-Geral da União, da Polícia Federal e do próprio instituto para auxiliar nas investigações. Na quinta-feira, eles deverão votar o plano de trabalho.

Na lista

Dentre os convocados e convidados está o irmão de Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos dos aposentados do INSS. Esse é um dos motivos que levaram o governo federal a tentar barrar a CPMI, que terá o presidente e relator da oposição conduzindo todos os trabalhos de apuração da gatunagem desenfreada. Também fazem parte da lista ministros da Previdência desde o governo de Dilma.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO