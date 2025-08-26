Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (26)

Ester Figueiredo

26/08/2025 - 00h05
Clarice Lispector - escritora brasileira

"Sou como você me vê. Posso ser leve como uma brisa  ou forte como uma ventania. depende de quando e como você me vê passar...”
 

FELPUDA

Discrepância nos preços de alguns itens, de até 126%, levou o Tribunal de Contas de MS a suspender licitação de pregão presencial para registro de preços, visando aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar de município do interior.  O valor estimado é de R$ 1,36 milhão. Além disso, contribuiu para  a suspensão do certame a identificação de falhas no processo como  a ausência do estudo técnico preliminar, documento essencial  para o planejamento da contratação. A determinação do TCE prevê a correção do edital e a reabertura da licitação, de modo a assegurar condições, segundo órgão, justas e transparentes de participação.

Bateu, levou...

O deputado Pedro Kemp, do PT, teceu elogios ao resultado de uma pesquisa que aponta uma ínfima melhoria no índice de aprovação do governo de Lula.

Mais

Depois, passou a falar mal  de Bolsonaro. Coronel David, irônico, afirmou sobre as pesquisas: “Eu tenho dúvidas se elas não são feitas nas portas dos presídios”.

Liderado por pesquisadores da embrapa instrumentação (sP)  em parceria com a multinacional Bayer, estudo inédito mostrou que  o uso de técnicas baseadas em laser é capaz de medir com precisão  os níveis de carbono no solo em áreas agrícolas do Cerrado, a Mata atlântica e o Pampa. Os pesquisadores identificaram no Cerrado  aumento de até 50% dos estoques de carbono nos solos em propriedades privadas com práticas de manejo sustentável, como  o plantio direto, em relação às áreas nativas. a pesquisa tem implicações diretas para o combate às mudanças climáticas e o fortalecimento  do mercado de créditos de carbono no País.
Mariana Maiolino

 

Beatriz Parente e Paulo Penteado
 

Cadeira

Nos bastidores políticos,  comentários são de que nos planos  do governador Riedel não está  a ideia de formar chapa à reeleição com o deputado Gerson Claro como vice, caso este não  se viabilize para disputar o Senado. Como ingressou no PP, mesmo partido do parlamentar, a vaga deverá ser destinada para futuras alianças partidárias. Além do mais, como escreveu Shakespeare: “Há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia...”  

Largada

A Comissão Parlamentar Mista  de Inquérito que investigará  a roubalheira no INSS dará início aos trabalhos hoje. Pela manhã,  os integrantes vão votar  os primeiros requerimentos, solicitando servidores  da Controladoria-Geral  da União, da Polícia Federal  e do próprio instituto  para auxiliar nas investigações.  Na quinta-feira, eles deverão votar  o plano de trabalho.

Na lista

Dentre os convocados  e convidados está o irmão de Lula, José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por  descontos indevidos dos aposentados do INSS.  Esse é um dos motivos que levaram o governo federal a tentar barrar  a CPMI, que terá o presidente  e relator da oposição conduzindo todos os trabalhos de apuração  da gatunagem desenfreada. Também fazem parte da lista ministros da Previdência desde o governo de Dilma. 

Aniversariantes

diversão

Campo Grande recebe Ita Park em comemoração ao aniversário de 126 anos

Montanha-russa, bate-bate, tobogã colorido e Crazy Dance prometem divertir o campo-grandense

25/08/2025 10h15

Ita Center Park, um dos maiores parques itinerantes do País, está de portas abertas para crianças, jovens, adultos e idosos em Campo Grande.

O campo-grandense pode comemorar o aniversário de 126 anos de sua cidade com muita alegria e diversão. 

O parque está localizado no estacionamento do Carrefour – Shopping Campo Grande, nos altos da avenida Afonso Pena, na Capital.

O local funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 18h às 22h e aos sábados e domingos, das 15h às 22h, entre os dias 22 de agosto e 15 de outubro.

Com isso, a diversão estará garantida por quase dois meses. O valor do ingresso é a partir de R$ 15, com combo de cinco ingressos por R$ 60, que podem ser adquiridos na bilheteria do local.

Confira as atrações:

  • Ranger: montanha-russa projetada para desafiar limites
  • Bate-Bate: carrinhos que chocam uns nos outros, ideal para momentos de distração com a família
  • Tobogã colorido: cor e diversão animam a criançada
  • Crazy Dance: combinação música, movimento e emoção que promete “sacudir” a família

O objetivo é garantir a diversão de todas as idades. Cada brinquedo possui requisitos de altura mínima e máxima. Não há restrição de idade.

No ano passado, parque inspirado no Walt Disney World fez o maior sucesso na Capital sul-mato-grossense.

diálogo

O PP está "bonito na foto", com a chegada às suas hostes do governador... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (25)

25/08/2025 00h02

Cristovão Tezza - escritor brasileiro

"Há como que um processo de emburrecimento geral, em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.

Felpuda

O PP está “bonito na foto”, com a chegada às suas hostes do governador Eduardo Riedel. Com esse novo integrante de peso, a orquestra política Progressistas estará afinadíssima para se apresentar no palco das eleições de 2026. Como maestros e maestrina estarão Riedel, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e o líder do governo, deputado Londres Machado. Nos instrumentos, para abrilhantar a performance da sigla, 17 prefeitos, 22 vice-prefeitos e 150 vereadores. Todos bastante empenhados, objetivando conquistar a plateia formada pelo distinto eleitorado. É esperar para conferir.

Juntas

A federação PP-União Brasil foi oficializada e trabalhará para a reeleição do governador Eduardo Riedel. Em Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas, será a presidente e terá como vice a ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil.

Mais

Pelas regras eleitorais, essa formação terá vigência mínima de quatro anos. Vale lembrar, porém, que cada partido continuará “lambendo suas crias”, mesmo atuando juntos. Detalhe: Rose foi adversária de Adriane Lopes na briga pela prefeitura da Capital.

Valquíria Bernardes
Assucena Santos Araújo

Começando

Reuniões marcadas para hoje e amanhã com todo o secretariado darão o início às articulações com vistas à eleição por parte do governador Riedel, agora que está devidamente assentado no PP. Nos bastidores, dizem que serão discutidas questões relacionadas aos programas de forte apelo popular, além de ações nos 70 municípios. O encontro quer alinhar a estratégia de serviços para que os projetos em andamento não sofram, digamos, “acidentes de percurso”

Sigilo

Amanhã, a reunião será a portas fechadas, sem a presença até mesmo dos assessores mais diretos. Dizem que o foco serão as eleições de 2026. Na oportunidade, o governador Riedel deverá discutir quem deve sair para disputar algum mandato, quem pretende ficar, possíveis remanejamentos, entre outras questões políticas. Ele deverá contemplar seu novo partido com indicações para ocupar postos estratégicos, sem causar traumas às demais siglas.

Nomes

Uma das futuras alterações deverá acontecer na Casa Civil. O titular, Eduardo Rocha, que é do MDB, e o secretário-adjunto, Walter Carneiro Júnior, suplente de deputado federal do PP, estariam na relação de nomes para disputar mandatos, visando ao fortalecimento de eventual reeleição de Riedel. Eduardo Rocha é considerado um dos homens fortes da administração e sua saída visaria à sua eleição a deputado estadual. Sendo eleito, ele seria o nome para presidir a Assembleia Legislativa de MS

